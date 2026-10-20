Ankara için açıklanan haftalık tahminde gündüz sıcaklıklarının 19 dereceye kadar yükselmesi bekleniyor. Salı ve çarşamba günü 18 derece öngörülürken perşembe ve cuma haftanın en sıcak günleri olacak. Gece sıcaklıkları da artacak ancak sabah serinliği sürecek. İşte 20 Ekim’de yayımlanan tahmine göre başkentte gün gün hava durumu ve dışarı çıkacaklara önemli sıcaklık ayrıntıları.

Ankara’da haftanın ilk günündeki serin havanın ardından gündüz sıcaklıklarının yükselmesi bekleniyor. 20 Ekim’de yayımlanan beş günlük tahmine göre, Salı günü için 18 derece olarak belirtilen en yüksek sıcaklık, salı ve çarşamba günü 19 dereceye, perşembe ve cuma günü ise 19 dereceye çıkacak. Hafta sonu cumartesi ve pazar 20 derece olacak.

Başkentte haftanın devamı için parçalı ve az bulutlu hava öngörülüyor. Gece sıcaklıklarında da yükseliş var. Bununla birlikte tahmin tablosu, gündüz saatlerindeki ılıman havaya rağmen sabah erken saatlerde serinliğin süreceğini gösteriyor.

Ankara’da 20 Ekim Salı hava nasıl olacak?

Paylaşılan tahminde 20 Ekim Salı günü parçalı bulutlu hava yer alıyor. Günün en düşük sıcaklığı 4, en yüksek sıcaklığı ise 18 derece olarak belirtiliyor.

Bu değerler, pazartesiye göre gündüz sıcaklığında 3 derecelik yükseliş anlamına geliyor. Sabah ve gündüz arasındaki fark ise 14 dereceye ulaşıyor. Dolayısıyla sabah erken saatte evden çıkanlarla öğle saatlerinde dışarıda bulunanlar aynı sıcaklık koşullarıyla karşılaşmayacak.

İşe veya okula giderken tercih edilen giysilerin, günün daha sıcak saatlerine de uyum sağlaması önem taşıyor. Sabah serinliğine göre hazırlanıp öğle saatlerinde daha hafif giyinmeye imkân veren katmanlı kıyafetler, günlük planı kolaylaştırabilir.

Çarşamba günü az bulutlu hava bekleniyor

21 Ekim Çarşamba için tahmin edilen hava durumu az bulutlu. En düşük sıcaklık 6, en yüksek sıcaklık 18 derece.

Salı günüyle karşılaştırıldığında gündüzün en yüksek sıcaklığı değişmiyor. Buna karşılık en düşük sıcaklık 2 derece yükseliyor. Böylece haftanın başında daha belirgin olan gece serinliği bir miktar hafifleyecek.

Ancak 18 derecelik en yüksek değer, gün boyunca sıcaklığın sabit kalacağı anlamına gelmiyor. Sabah, öğle ve akşam saatleri arasında farklılık sürecek. Özellikle günün tamamını dışarıda geçireceklerin yalnızca en yüksek sıcaklığa göre hazırlık yapmaması gerekiyor.

Haftanın en sıcak günleri perşembe ve cuma

Tahmin tablosuna göre 22 Ekim Perşembe ve 23 Ekim Cuma, gündüz sıcaklığının en yüksek seviyeye ulaşacağı günler olacak. Her iki gün için de 7 derece en düşük, 19 derece en yüksek sıcaklık öngörülüyor.

Gökyüzünün iki gün boyunca parçalı bulutlu olması bekleniyor. Pazartesiye ait 15 derecelik gündüz tahminiyle karşılaştırıldığında, haftanın son iş günlerine doğru 4 derecelik artış ortaya çıkıyor.

Gece sıcaklıklarında da benzer bir değişim var. Haftanın ilk günü için 3 derece olan en düşük sıcaklık, perşembe ve cuma günü 7 dereceye yükseliyor. Buna rağmen akşam saatlerinde dışarıda kalacakların serin havayı hesaba katması gerekiyor.

Ankara’nın gün gün hava durumu tablosu

Tarih Hava durumu En düşük En yüksek 20 Ekim Salı Parçalı bulutlu 4°C 18°C 21 Ekim Çarşamba Az bulutlu 6°C 18°C 22 Ekim Perşembe Parçalı bulutlu 7°C 19°C 23 Ekim Cuma Parçalı bulutlu 7°C 19°C 24 Ekim Cumartesi Parçalı Bulutlu 6°C 20°C 25 Ekim Pazar Parçalı Bulutlu 7°C 20°C

Tablo, 20 Ekim’de yayımlanan tahmini gösteriyor. Pazartesi satırı geçmiş güne ait tahmin olup gerçekleşmiş sıcaklık ölçümü olarak değerlendirilmemeli.

Ankara’da bu hafta yağmur var mı?

Paylaşılan beş günlük tabloda yağışlı hava simgesi bulunmuyor. Salı, perşembe ve cuma için parçalı bulutlu; çarşamba için az bulutlu hava belirtiliyor.

Ancak bu görünüm, Ankara’nın bütün ilçeleri için kesin ve değişmez bir yağışsızlık garantisi oluşturmuyor. Özellikle açık hava etkinliği, ilçe dışına yolculuk veya uzun süreli bir çalışma planlayanların, hareket öncesinde güncellenen ilçe ve saatlik tahminleri kontrol etmesi yararlı olacak.

Sabah pusuyla ilgili tahmin hangi güne ait?

Kaynak metindeki pus beklentisi 20 Ekim salı sabahı için verilmişti. Bu bilgi, salıdan cumaya kadar bütün sabahların puslu geçeceği şeklinde yorumlanmamalı.

Aynı şekilde pazartesiye ilişkin rüzgâr değerlerini de haftanın tamamına taşımamak gerekiyor. Haftalık görünümde öne çıkan değişim, gündüz ve gece sıcaklıklarının kademeli yükselmesi. En belirgin ayrıntı ise ısınmaya rağmen sabah ve gündüz arasındaki sıcaklık farkının devam etmesi.