UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Liverpool’u 3-2 mağlup ederek tarihi bir başarıya imza atan Fenerbahçe’de sıcak transfer gelişmesi yaşanıyor. Kadıköy’de sergilenen muazzam oyunun ardından harekete geçen İngiliz devinin, sarı-lacivertli ekibin sol bek oyuncusu Archie Brown’u transfer listesinin ilk sırasına aldığı ve 23 milyon euroluk serbest kalma maddesini araştırmaya başladığı iddia edildi.

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde çarşamba gecesi Kadıköy'de oynanan ve futbol dünyasında geniş yankı uyandıran mücadelede temsilcimiz Fenerbahçe, İngiltere devi Liverpool’u 3-2’lik skorla devirmeyi başarmıştı. Maçın başından sonuna kadar sahaya müthiş bir irade ve yüksek tempo koyan sarı-lacivertli temsilcimiz, müsabakanın son dakikalarında Kosovalı santrfor Vedat Muriqi ile bulduğu kritik golle tarihi bir galibiyete imza atarak taraftarlarına unutulmaz bir gece yaşattı. Ancak Kadıköy’deki bu dev zaferin yankıları henüz dinmemişken, İngiltere kulislerinden sarı-lacivertli camiayı yakından ilgilendiren oldukça çarpıcı bir transfer iddiası gündeme bomba gibi düştü.

Liverpool Yetkilileri Maç Sonrası Raporu Hemen Hazırladı

İngiliz basınında ve transfer kulislerinde yer alan iddialara göre, mağlubiyetin ardından İstanbul’dan eli boş dönen Liverpool kurmayları, maç boyunca gösterdiği performansla sahada adeta devleşen Archie Brown’a hayran kaldı. Sol kanatta hem savunma güvenliğini kusursuz sağlayan hem de hücum bindirmeleriyle İngiliz ekibinin defans kurgusunu zorlayan 24 yaşındaki İngiliz sol bekin performansı, konuk ekibin scout ekibi ve teknik heyeti tarafından takdirle karşılandı. Karşılaşmanın hemen ardından oyuncu hakkında detaylı bir rapor hazırlayan İngiliz temsilcisi yetkililerinin, genç futbolcuyu transfer listesinin üst sıralarına dahil ettiği öğrenildi.

23 Milyon Euroluk Serbest Kalma Maddesi Gündemde

İngiliz kulübünün scout yetkililerinin, oyuncunun sözleşme şartlarını ve Fenerbahçe ile olan kontrat detaylarını incelemeye aldığı öne sürüldü. Yapılan ilk araştırmalarda yetenekli sol bekin sözleşmesinde 23 milyon euro değerinde bir serbest kalma maddesi bulunduğu bilgisine ulaşan Liverpool idarecilerinin, önümüzdeki transfer döneminde bu tutarı ödeyerek oyuncuyu kadrosuna katmak adına resmi hamlelerde bulunabileceği konuşuluyor. Kendi ülkesinin dev bir kulübünden ilgi görmesi beklenen genç yıldızın bu durumu, sarı-lacivertli yönetim nezdinde de yakından takip ediliyor.

Emre Belözoğlu ve Teknik Heyet İçin Kötü Haber

Fenerbahçe’de göreve yeni başlayan ve sarı-lacivertli takımla uzun vadeli başarılar yakalamayı hedefleyen genç teknik direktör Emre Belözoğlu için bu iddia adeta soğuk duş etkisi yarattı. Takımın başındaki ilk günlerinde kadro istikrarını sağlamak isteyen 46 yaşındaki çalıştırıcı için Archie Brown, oyun sisteminin ana taşıyıcı sütunlarından biri olarak görülüyor. Atletizmi, hızı ve sol kanattaki yüksek enerjisiyle teknik heyetin en güvendiği isimlerin başında gelen İngiliz futbolcunun olası ayrılığı halinde, sarı-lacivertlilerin sol bek mevkiinde ciddi bir kadro derinliği problemi yaşayabileceği ve savunma kurgusunda aksamalar meydana gelebileceği belirtiliyor.