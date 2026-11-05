UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Shakhtar Donetsk ile Fenerbahçe'yi karşı karşıya getirecek olan dev mücadele, Türk futbol tarihinde bir ilke sahne olmaya hazırlanıyor. Teknik direktörlük koltuğunda oturan Arda Turan ve Emre Belözoğlu, Stamford Bridge'de oynanacak karşılaşmayla Devler Ligi organizasyonu geçmişinde rakip olan ilk Türk teknik adamlar olarak kayıtlara geçecek.

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde heyecan fırtınası devam ederken, 5. hafta kapsamında futbolseverleri ekran başına kilitleyecek muazzam bir karşılaşma yaşanacak. Fenerbahçe’nin teknik direktörlük koltuğuna Emre Belözoğlu’nun oturmasıyla birlikte tüm bakışlar Shakhtar Donetsk ile oynanacak kritik randevuya çevrildi. Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk’i çalıştıran Arda Turan ile sarı-lacivertli ekibin başındaki Emre Belözoğlu, dev organizasyonda takımlarının başında zafer arayacak. 25 Kasım Çarşamba günü İngiltere’nin başkenti Londra’da yer alan dünyaca ünlü Stamford Bridge Stadı’nda oynanacak müsabaka, saat 23.00’te başlayacak. Bu mücadele, Şampiyonlar Ligi tarihinde ilk kez iki Türk teknik direktörün saha kenarında birbirine rakip olacağı tarihi bir karşılaşma olarak adını altın harflerle yazdıracak.

Arda Turan: "Hayatımın En Özel Anılarından Biri Olacak"

Karşılaşma öncesinde değerlendirmelerde bulunan Shakhtar Donetsk Teknik Direktörü Arda Turan, Sporting Lizbon maçının ardından düzenlenen basın toplantısında duygusal ve çarpıcı açıklamalarda bulundu. Geçmişte saha içinde omuz omuza mücadele ettiği ve aralarında güçlü bir ağabey-kardeş bağı bulunan Emre Belözoğlu ile rakip olmanın kendisi için taşıdığı anlama değinen Arda Turan, çocukluğundan bu yana Fenerbahçe’ye karşı mücadele etmenin her zaman farklı bir heyecan yarattığını belirtti. Müsabakanın skoru ne olursa olsun bu gecenin kariyerinde ve hayatında unutulmaz bir yeri olacağını dile getiren genç çalıştırıcı, organizasyondaki bu randevunun Türk futbolu adına büyük bir gurur vesilesi olduğunu vurguladı.

"Fenerbahçe’nin Tecrübesiyle Yarışamayız"

Sarı-lacivertli ekibin gücüne ve kadro kalitesine saygı duyduklarını belirten Arda Turan, rakibin kadrosunda barındırdığı üst düzey isimlere dikkat çekti. Shakhtar Donetsk’in daha genç ve dinamik bir yapıyla sahada yer alacağını ifade eden teknik adam, "Fenerbahçe’nin kadrosunda çok tecrübeli ve üst seviye oyuncular bulunuyor. Bizim onların bu tecrübesiyle yarışabilmemiz pek mümkün değil. Belki de sadece gençliğimizin getirdiği dinamizmle onlara karşı koymaya çalışacağız. Londra’da muhtemelen onlar tribün desteğiyle daha fazla ev sahibi gibi hissedecekler. Bizim açımızdan oldukça zorlu ve taktiksel açıdan yüksek seviyede bir maç olacak" şeklinde konuştu.

Atletico Madrid’de Yazılan Destandan Şampiyonlar Ligi Rekabetine

İki başarılı teknik adamın yolları sadece A Milli Futbol Takımı çatısı altında kesişmedi. Futbolculuk dönemlerinde 2012 yılında İspanya’nın köklü kulüplerinden Atletico Madrid’de birlikte forma giyen ikili, Avrupa futbolunda ses getiren başarılara imza atmıştı. Emre Belözoğlu’nun transferiyle başlayan bu birliktelik yaklaşık altı ay sürse de ikilinin kazandığı en büyük kupa, Chelsea’yi 4-1 mağlup ederek müzelerine götürdükleri UEFA Süper Kupa zaferi olmuştu. O dönem İspanyol basınında "Türk Kardeşler" olarak anılan ikili, aynı zamanda A Milli Takım’ın unutulmaz EURO 2008 yarı final yolculuğunda da aynı formayla ter dökmüştü. Yıllar önce omuz omuza zafere koşan iki efsane isim, bu kez Stamford Bridge’in çimlerinde teknik direktörlük zekalarını yarıştıracak.