Ankara'da su altyapısında meydana gelen arızalar nedeniyle birçok ilçede plansız su kesintileri yaşanıyor. ASKİ tarafından paylaşılan son bilgilere göre Mamak, Etimesgut, Polatlı ve Çubuk ilçelerinde şebeke hatları ile vanalarda oluşan arızaların giderilmesi için ekipler sahada çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Başkent Ankara genelinde su yönetimini yürüten yetkili kurumların altyapı hatlarına yönelik bakım, onarım ve ani arıza müdahaleleri aralıksız devam ediyor. 11 Kasım 2026 tarihinde kentin farklı noktalarında meydana gelen beklenmedik şebeke ve vana patlakları, binlerce vatandaşı yakından ilgilendiren planlı ve plansız su kesintilerini beraberinde getirdi. Günlük yaşamı doğrudan etkileyen bu kesintiler sonrasında başkent sakinleri arama motorlarında "Sular ne zaman gelecek?" sorusuna yanıt ararken, ASKİ ekipleri mağduriyetin en kısa sürede giderilmesi için sahada yoğun bir mesai harcıyor.

Mamak ve Etimesgut'ta Planlı ve Ani Kesintiler

Mamak ilçesinde sabah saatlerinin ilk dakikalarında başlayan su kesintisi, özellikle üst kotlarda ikamet eden vatandaşları zor durumda bıraktı. Küçük Kayaş Mahallesi Mavi Göl Caddesi üzerinde yer alan Q200'lük branşman vanası arızası nedeniyle, sabah saat 08:00 itibarıyla bölgeye su akışı durduruldu. Bu arızadan doğrudan etkilenen yerler arasında Küçük Kayaş Mahallesi, Yeni Bayındır Mahallesi ve Yeşilbayır Mahallesi'nin üst kotları yer alıyor. Yetkililer, arızanın en hızlı şekilde çözülmesi amacıyla çalışmaların sürdüğünü ve suların saat 14:00 civarında yeniden verileceğini bildirdi.

Öte yandan Etimesgut ilçesinde de benzer bir altyapı sorunu yaşandı. Aşağı Yurtçu Mahallesi Golfkent Yolu üzerindeki Ø110 dağıtım şebeke hattında oluşan arıza sebebiyle 09:30 ile 17:00 saatleri arasında plansız su kesintisi uygulanıyor. Bu kesintiden özellikle Dünya Birlik Sitesi, Gülyurt Sitesi ve Golfkent Sitesi civarında yaşayan vatandaşlar etkileniyor.

Polatlı ve Çubuk İlçelerinde Şebeke Arızası Alarmı

Başkentin merkezinin yanı sıra çevre ilçelerde de su dağıtım hatlarında yaşanan arızalar dikkat çekiyor. Polatlı ilçesinde Mehmet Akif Mahallesi Gülizar Sokak üzerinde bulunan içme suyu dağıtım şebeke hattındaki Ø 110 mm çapında P100 boru arızası, su kesintisini kaçınılmaz kıldı. Sabah saat 10:00 ile akşam 18:00 saatleri arasında su verilemeyecek olan bu durum, Mehmet Akif Mahallesi'nin bir kısmını ve Çamlıca Mahallesi'nin bir kısmını kapsıyor.

Benzer bir müdahale de Çubuk ilçesinde gerçekleştirildi. Çubuk İlçesi Yavuzselim Mahallesi Şehit Musa Kaplan Caddesi üzerindeki Ø110 dağıtım şebeke hattında meydana gelen arıza nedeniyle saat 09:50 ile 14:00 saatleri arasında plansız su kesintisi yapıldı. Bu kesinti doğrudan Yavuzselim Mahallesi geneli sakinlerini etkiledi.

Ekipler Sahada: Sular Ne Zaman Normale Dönecek?

Ankara'nın dört bir yanında yaşanan bu eş zamanlı arızalar karşısında ASKİ saha ekipleri, boru değişimlerini ve vana onarımlarını hızla tamamlamak için çalışıyor. Belirtilen tamir saatlerinin ardından şebeke hatlarına kademeli olarak su verilmeye başlanacağı, ancak hatların tamamen dolması ve basıncın dengelenmesinin kısa bir süre alabileceği belirtiliyor. Uzmanlar, kesinti bölgelerinde yaşayan vatandaşların musluklarını kapalı tutmaları ve çalışmaların tamamlandığı bilgisini aldıktan sonra vanalarını açmaları konusunda uyarıyor.