UEFA Şampiyonlar Ligi’nde dev gecede Liverpool’u Kadıköy’de 3-2 mağlup eden Fenerbahçe, tarihi galibiyetiyle Avrupa manşetlerini süsledi. İki kez geriye düştüğü dev randevuda muazzam bir geri dönüşe imza atan sarı-lacivertlilerin sergilediği tutkulu futbol ve tribün atmosferi, özellikle İngiliz basınında "İstanbul Kabusu" başlıklarıyla geniş yankı uyandırdı.

UEFA Şampiyonlar Ligi’ndeki temsilcimiz Fenerbahçe, Kadıköy’ün büyülü atmosferinde İngiliz devi Liverpool’u ağırladığı tarihi müsabakada unutulmayacak bir zafere adını yazdırdı. Müsabaka boyunca pes etmeyen, oyun disiplininden kopmayan ve taraftarının muazzam desteğini arkasına alan sarı-lacivertli ekip, sahadan 3-2’lik skorla galip ayrılmayı başardı. Karşılaşma boyunca iki kez geriye düşmesine rağmen pes etmeyerek muazzam bir irade ortaya koyan temsilcimiz, maçın son bölümünde bulduğu gollerle galibiyet mühürünü vurdu. Bu tarihi zafer yalnızca Türkiye’de değil, tüm Avrupa futbol kamuoyunda ve dünya basınında geniş bir yankı uyandırdı. Özellikle İngiliz basını, Liverpool’un İstanbul deplasmanlarında yaşadığı hezimetlere bir yenisini eklemesini öne çıkararak hezimeti sert ifadelerle eleştirdi.

Dirk Kuyt ve Vedat Muriqi İkilisi Avrupa’yı Salladı

Geçmişte Liverpool formasını başarıyla terleten ve şu anda Fenerbahçe’nin teknik direktörlük koltuğunda oturan Dirk Kuyt, eski takımına karşı taktiksel bir ders verdi. İspanyol teknik adam Andoni Iraola yönetimindeki Liverpool’un zayıf yönlerini iyi analiz eden Hollandalı çalıştırıcı, müsabakanın kaderini değiştiren hamlelere imza attı. Karşılaşmada sahne alan Kosovalı golcü Vedat Muriqi ise sergilediği dominant performans ve attığı kritik gollerle İngiliz savunmasını adeta tek başına çaresiz bıraktı. İspanya ve İtalya basını, eski Laziolu santrforun sahada gösterdiği üstün mücadeleye geniş yer ayırarak oyuncunun performansını övgü dolu sözlerle manşetlerine taşıdı.

Avrupa Basınında Fenerbahçe Zaferinin Yansımaları

Fenerbahçe’nin Kadıköy’de elde ettiği bu tarihi galibiyet, Avrupa’nın önde gelen spor gazetelerinde ve haber portallarında ilk sıradan duyuruldu. Dış basında yer alan öne çıkan değerlendirmeler şu şekilde sıralandı:

Daily Mail: Özensiz bir oyun sergileyen Liverpool, Türkiye deplasmanında bir kez daha dağıldı. Eski kulübüne acımayan Dirk Kuyt , Şampiyonlar Ligi’nde unutulmayacak bir zafere imza attı.

BBC Sport: Liverpool’un Devler Ligi’ndeki yenilmezlik serisi, Dirk Kuyt yönetimindeki Fenerbahçe’nin muazzam geri dönüşüyle Kadıköy’de son buldu.

The Standard: Kırmızılar, kusursuz giden serilerini İstanbul’un zorlu atmosferinde kaybetti. Liverpool’un milyon sterlinlik kulübesi dahi takımı mağlubiyetten kurtarmaya yetmedi.

AS & Sport.es: Kosovalı golcü Vedat Muriqi , Iraola’nın planlarını yıktı! Fenerbahçe karşılaşmanın son bölümünde sergilediği harika geri dönüşle rakibine şans tanımadı.

Marca: Kaderin cilvesi! Futbolculuk döneminde Liverpool’da unutulmaz yıllar geçiren Dirk Kuyt , Fenerbahçe’nin başında İstanbul’da eski takımının serisini bitirdi.

La Gazzetta dello Sport: Vedat Muriqi taarruza geçti! Eski Laziolu forvetin golleriyle yıldızlaştığı gecede Liverpool, Kadıköy’de boyun eğdi.

Mundo Deportivo: İstanbul, Liverpool için bir kez daha kaçınılmaz bir kabusa dönüştü.

Liverpool’un Deplasman Kabusu Devam Ediyor

İngiliz temsilcisinin Türkiye deplasmanlarında yaşadığı puan kayıpları ve kırılgan yapısı, İngiltere’deki spor yazarları tarafından detaylıca analiz edildi. Kadrosundaki yüksek bonservisli yıldızlara rağmen Fenerbahçe’nin sahadaki yüksek enerjisine yanıt veremeyen konuk ekip, gruptaki ilk ağır darbesini Kadıköy’de almış oldu. Sarı-lacivertli taraftarların yarattığı baskı ve tribün şovları da dış basında geniş yer bulurken, Fenerbahçe’nin bu galibiyetle Devler Ligi’nde gruptan çıkma adına çok kritik bir virajı döndüğü vurgulandı.