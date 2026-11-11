Galatasaray'ın ve A Milli Takım'ın başarılı yeteneği Barış Alper Yılmaz, saha içindeki etkileyici performansının yanı sıra özel hayatıyla da magazin gündeminin odağına oturdu. Yıldız futbolcunun ünlü isim Yeşim Yeşilçimen ile yeni bir aşka yelken açtığı ve bu ilişkiyi özel bir jestle sosyal medyada resmen ilan ettiği ortaya çıktı.

Süper Lig'de ve Avrupa kulvarında sergilediği yüksek tempo, mücadeleci yapısı ve kritik golleriyle Galatasaray taraftarının sevgilisi haline gelen Barış Alper Yılmaz, son dönemde özel hayatındaki sürpriz gelişmelerle adından sıkça söz ettiriyor. Saha içinde yakaladığı ivmeyle kariyerinin en verimli dönemlerinden birini geçiren milli futbolcu, bu kez magazin ve spor dünyasını sarsan yeni bir birliktelikle gündemin en üst sırasına yerleşti. Sarı-kırmızılı camianın ve futbolseverlerin yakından takip ettiği 24 yaşındaki yetenekli oyuncunun, Yeşim Yeşilçimen ile yeni bir aşka yelken açtığı haberleri magazin kulislerini hareketlendirdi.

Yeşil sahalardaki hırsı ve atletik performansıyla dikkat çeken ünlü futbolcu, saha dışındaki hızlı ve gizli tutmaya çalıştığı yaşam tarzında bu kez kural bozdu. Uzun süredir özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden milli star, Yeşim Yeşilçimen ile başlayan ilişkisini saklamaktan vazgeçti. Çiftin bir süredir gözlerden uzak devam eden arkadaşlıklarının boyutu kısa sürede romantik bir ilişkiye dönüştü ve ikili bu durumu sosyal medya mecraları üzerinden takipçilerine duyurma kararı aldı.

Magazin dünyasında adeta bomba etkisi yaratan bu aşk ilanı, Barış Alper Yılmaz'ın sevgilisine yaptığı romantik bir jestle gün yüzüne çıktı. Başarılı futbolcu, sarı-kırmızılı kulüpte giydiği ve kendisi için büyük anlam taşıyan özel imzalı formasını Yeşim Yeşilçimen'e hediye etti. Yeni sevgilisinin bu jest karşısında oldukça heyecanlandığı ve etkilendiği öğrenilirken, Yeşilçimen kendisine gelen bu özel hediyeyi kişisel sosyal medya hesabından paylaşarak iddiaları doğruladı. Yıldız futbolcunun imzalı formasını gururla sergileyen Yeşim Yeşilçimen, böylelikle sarı-kırmızılı tribünlerin ve camianın yeni yengesi olarak ilan edilmiş oldu. İkilinin bu hamlesi, kısa süre içerisinde binlerce beğeni ve yorum alarak sosyal medyadaki spor ve magazin sayfalarında en çok konuşulan içerikler arasına girdi.

Öte yandan çiçeği burnunda sevgili Yeşim Yeşilçimen, geçtiğimiz dönemde adli makamların yürüttüğü geniş kapsamlı bir soruşturma ile de basının gündemine gelmişti. Yeşilçimen, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından geçtiğimiz Ekim ayında kamuoyunda tanınan popüler isimlere yönelik başlatılan bir soruşturma kapsamında gözaltına alınmış ve ifadesine başvurulmuştu. Soruşturma prosedürleri gereğince Adli Tıp Kurumu'na sevk edilen ve burada detaylı saç ile kan örnekleri veren Yeşim Yeşilçimen'in yapılan laboratuvar test sonuçlarının tamamen negatif çıktığı belirtilmişti. Hukuki sürecin temiz bir şekilde sonuçlanmasının ardından rahat bir nefes alan ünlü isim, şimdilerde Barış Alper Yılmaz ile yaşadığı dolu dizgin aşkla adından söz ettiriyor.

Sarı-kırmızılı taraftarlar da milli futbolcunun bu mutlu birlikteliğinin saha içi performansına olumlu yansımasını temenni ediyor. Sezonun yoğun maç trafiğinde hem lig hem de Avrupa kulvarında Galatasaray'ın en önemli kozlarından biri olan Barış Alper Yılmaz'ın, özel hayatındaki bu huzurlu dönemin ardından yeşil sahalara çok daha motive bir şekilde odaklanması bekleniyor. Çiftin önümüzdeki günlerde birlikte ilk kez kamera karşısına geçip geçmeyeceği ve ilişkilerini nasıl sürdüreceği ise magazin takipçileri tarafından merakla bekleniyor.