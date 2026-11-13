Ankara’da şebeke iyileştirme çalışmaları kapsamında 13 Kasım Cuma günü birçok ilçede planlı elektrik kesintileri uygulanıyor. Altındağ, Çankaya, Etimesgut, Keçiören, Mamak ve Sincan’ı kapsayan çalışmalarda bazı bölgelerde enerji kesintisi 8 saate kadar sürecek. Vatandaşlar güncel kesinti saatlerini merakla araştırıyor.

Başkent Ankara'da enerji altyapısının güçlendirilmesi, şebekenin yenilenmesi ve olası arızaların önlenmesi amacıyla yürütülen kapsamlı çalışmalar aralıksız devam ediyor. Dağıtım şirketi tarafından paylaşılan güncel takvime göre, 13 Kasım 2026 Cuma günü şehrin pek çok noktasında planlı elektrik kesintileri yaşanacak. Günlük yaşamı ve ticari faaliyetleri doğrudan etkileyecek olan bu kesintiler, sabah saatlerinden itibaren başlayarak akşamüstüne kadar farklı zaman dilimlerinde merkeze bağlı altı büyük ilçede hissedilecek.

Uzmanlar, bazı bölgelerde çalışmaların kısa süreli tutulduğunu, ancak özellikle altyapı modernizasyonunun yoğun olduğu noktalarda kesintilerin 8 saate kadar uzayabileceğini belirtiyor. Vatandaşların mağduriyet yaşamaması adına ilçe ilçe planlanan kesinti saatlerini ve etkilenecek güzergahları önceden incelemesi büyük önem taşıyor.

İlçelere Göre 13 Kasım Elektrik Kesintisi Programı

Dağıtım şirketinin resmi verilerine dayanarak hazırlanan ve 13 Kasım Cuma günü enerji verilemeyecek olan başlıca bölgelerin dağılımı şu şekildedir:

Altındağ İlçesi Kesinti Detayları: 10.00 - 17.00 saatleri arasında: Odabaşı, Odabaşı Karşıyaka ve Bekpınar Yolu çevresi. 11.00 - 12.30 saatleri arasında: Dilek, Ecebey, Kaman, Tabya, Tütüncü, Mahmut Şevket Paşa, Malazgirt ve Tuğrulbey sokakları. 14.00 - 15.30 saatleri arasında: Doruk, Şehit Ömer Halisdemir, Tütüncü ve çevredeki numaralandırılmış sokaklar. 16.00 - 17.30 saatleri arasında: Şehit Hasan Cevher, Şehit Pilot Fatih Korçam ve ilgili ara sokaklar.

Çankaya İlçesi Kesinti Detayları: 09.15 - 17.15 saatleri arasında: 1550/1, 3009, 3016 ve 3015 numaralı adresler. 09.30 - 17.30 saatleri arasında: 568, 554, 559, 565, 569, 567, 561, 562, 564, 563 ve 566 numaralı sokaklar. 10.30 - 12.30 ve 14.30 - 16.30 saatleri arasında: Mevlana ve Ahmet Yesevi caddeleri ile çevre sokaklar.

Etimesgut İlçesi Kesinti Detayları: 09.00 - 13.00 saatleri arasında: 1017, Kızılelma , Çambayırı , 998, 1014, Zirve ve 999 numaralı bölgeler. 13.30 - 17.30 saatleri arasında: Şehit Hikmet Özer, Etimesgut yerleşkesi, Kızılelma , Göçmen ve ilgili bağlantı yolları.

Keçiören İlçesi Kesinti Detayları: 09.30 - 17.30 saatleri arasında: Osmangazi , Demirciler ve çevre sokaklar. 11.00 - 12.30, 14.00 - 15.30 ve 16.00 - 17.30 saatleri arasında: Alemli , Sağlıcan, Şehit Bayram Uluer ve çeşitli numaralı sokaklar günün farklı saatlerinde enerjisiz kalacak.

Mamak İlçesi Kesinti Detayları: 09.30 - 17.00 ve 10.00 - 17.00 saatleri arasında: Odabaşı, Odabaşı Karşıyaka, Ağcataş Yolu ve Bekpınar Yolu. 14.30 - 16.30 saatleri arasında: Mutlu, Çim, Karadeniz, Çiğdem, Papatya, Akın, Çınar, Yunus Emre , Hakimler, Mimar Sinan ve Nergiz sokakları. 09.00 - 17.00 saatleri arasında: Köy İçi, Kozayağı ve Ahmetadil bölgeleri.

Sincan İlçesi Kesinti Detayları: 09.30 - 17.00 saatleri arasında: Doğa Tarım Bahçeleri çevresi. 09.00 - 17.00 saatleri arasında: Kıbrıs, Çayeli, Osmanlı ve ilgili numaralı sokaklar. 09.30 - 11.30, 12.00 - 14.00 ve 14.30 - 17.00 saatleri arasında: Alcı Mahallesi , Başeğmez, Hacı Bayram Veli, Bülent Ecevit, Süleyman Demirel ve Zübeyde Hanım bulvarı çevresi.



Vatandaşlar İçin Önemli Tedbir Uyarısı

Şebeke iyileştirme çalışmaları kapsamında gerçekleştirilen bu planlı kesintiler süresince, bölgede yaşayan abonelerin hassas elektronik cihazlarını prizden çekmeleri olası voltaj dalgalanmalarına karşı büyük önem taşımaktadır. Dağıtım şirketinden yapılan açıklamalarda, çalışmaların planlanan saatten daha erken tamamlanması durumunda elektriklerin erken verilebileceği, ancak hava şartları veya teknik zorluklar nedeniyle sarkmalar yaşanabileceği vurgulanmıştır. Güncel ve anlık kesinti sorgulamaları için resmi internet kanallarının takip edilmesi önerilmektedir.