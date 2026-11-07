Dünya Kırıkkaleliler Dernekler Federasyonu öncülüğünde, Ankara’nın Keçiören ilçesi Bademlik mahallesinde inşa edilecek 7 katlı Kırıkkale Kültür ve Sanat Evi’nin temel atma töreni 8 Kasım Pazar günü saat 14.00’te gerçekleştirilecek. Hemşehri dayanışmasını güçlendirecek dev projede kadın kooperatifinden sosyal alanlara kadar pek çok hizmet yer alacak.

Kırıkkale’nin zengin kültürel mirasını başkent Ankara’da yaşatmak, gelecek nesillere aktarmak ve güçlü bir hemşehri dayanışması tesis etmek amacıyla hayata geçirilen dev projede nihayet sona gelindi.

Dünya Kırıkkaleliler Dernekler Federasyonu tarafından uzun süredir titizlikle yürütülen çalışmalar neticesinde, Keçiören Bademlik bölgesinde yükselenecek olan 7 katlı Kırıkkale Kültür ve Sanat Evi için görkemli bir temel atma töreni düzenleniyor.

Bölgede yaşayan 60 bini aşkın Kırıkkaleli vatandaşın büyük bir heyecan ve coşkuyla beklediği proje, başkentin sosyal ve kültürel hayatına yepyeni bir soluk getirmeye hazırlanıyor.

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Yarın yani 8 Kasım Pazar günü saat 14.00’te gerçekleştirilecek olan temel atma törenine yaklaşık 5 bin kişinin katılım sağlaması bekleniyor. Federasyona bağlı derneklerin, yönetim kurulu üyelerinin ve gönüllü hemşehrilerin sahada yürüttüğü yoğun çalışmalar sonucunda başkentte geniş yankı uyandıran bu açılış, siyaset, bürokrasi ve iş dünyasının önde gelen isimlerini bir araya getirecek.

Siyasi partilerin genel başkanları, valiler, milletvekilleri, belediye başkanları, üst düzey bürokratlar ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin katılımıyla gerçekleşecek olan tören, Keçiören'in tarihine geçecek anlara sahne olacak.

7 Katlı Binada Hangi Hizmetler Yer Alacak?

Projenin duyurulmasının ardından vatandaşların en çok merak ettiği konuların başında, 7 katlı bu devasa yapının içerisinde hangi hizmetlerin ve birimlerin bulunacağı geliyor.

Dünya Kırıkkaleliler Dernekler Federasyonu Genel Başkanı Mehmet Ali Yücekaya öncülüğünde tasarlanan bu eser, yalnızca kültürel bir buluşma noktası olmanın ötesinde çok yönlü bir yaşam ve kalkınma merkezi olarak hizmet verecek. Binanın içerisinde yer alacak temel hizmetler ve sosyal donatılar şunlardır:

Kadın Kooperatifi ve Üretim Alanları: Binanın en önemli sosyal kısımlarından biri olarak kurulan kadın kooperatifi sayesinde, Kırıkkaleli kadın üreticilerin el emeği yöresel ürünleri Başkentlilerin beğenisine sunulacak. Bu birim, kadın girişimciliğini desteklerken bölgede yeni istihdam olanakları yaratacak.

Kültür ve Sanat Salonları: Kırıkkale’nin köklü tarihini, geleneklerini, halk oyunlarını ve el sanatlarını tanıtacak sergi alanları, konferans salonları ve buluşma noktaları yer alacak.

Hemşehri Dayanışma ve İletişim Merkezi: Ankara’daki tüm Kırıkkalelilerin ortak akılda buluşabileceği, sosyal projelerin koordine edileceği ve gençlerin eğitimine destek sağlanacak idari ve ortak çalışma ofisleri bulunacak.

Sosyal Yaşam Alanları: Ziyaretçilerin bir araya gelip vakit geçirebileceği, kültürel etkinliklerin ve hemşehri buluşmalarının organize edileceği çok amaçlı salonlar binanın genel planında yer alıyor.

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Arsası hemşehrilerin birlik ve beraberliğiyle temin edilen bu dev yatırım, başkentteki sivil toplum ve dernekçilik faaliyetleri açısından da örnek teşkil ediyor.

Bademlik mahallesinde yükselerek kısa süre içinde tamamlanması planlanan Kırıkkale Kültür ve Sanat Evi, sadece bir bina değil, aynı zamanda kökleriyle bağını koparmayan güçlü bir topluluk inşasının simgesi olacak.

Açılış töreniyle birlikte temelleri atılacak olan bu özel merkezin, kısa sürede Ankara’daki tüm hemşehri derneklerinin merkezi haline gelmesi ve bölgeye ekonomik, kültürel anlamda büyük bir katma değer sağlaması bekleniyor.