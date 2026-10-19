Benzinin litre fiyatında 20 Ekim Salı gününden itibaren 4 lira 30 kuruş indirim bekleniyor. Ankara’da 84,90 TL’lik fiyat üzerinden hesaplandığında litre tutarı 80,60 TL’ye gerileyebilir. Beklenti gerçekleşirse 50 litre benzin alımında 215 TL fark oluşacak. Ancak yeni fiyat henüz pompaya yansımadı; kesin tutar dağıtım şirketlerinin güncel listeleriyle belli olacak. Sürücüler geceyi bekliyor.

Akaryakıt piyasasında yeni hafta, benzin grubundaki indirim beklentisiyle başladı. Sektör kaynaklarına dayandırılan bilgilere göre benzinin litresinde 4 lira 30 kuruş indirim öngörülüyor. Beklentinin gerçekleşmesi halinde fiyat değişikliği, 20 Ekim 2026 Salı günü geçerli olacak.

Ankara’da benzinli araç kullananlar açısından en önemli iki soru, indirimin ne zaman uygulanacağı ve yeni litre fiyatının hangi seviyeye ineceği. 19 Ekim sabahı yayımlanan haberlerde tarih ve tutar konusunda 20 Ekim ile 4,30 TL öne çıkıyor. Ancak bu rakam, henüz uygulanmış pompa fiyatından ayrı değerlendirilmesi gereken bir beklenti niteliğinde.

Benzine indirim ne zaman bekleniyor?

İndirimin 19 Ekim Pazartesi gününü 20 Ekim Salı gününe bağlayan gece fiyatlara yansıması bekleniyor. Dolayısıyla gündüz saatlerinde istasyonlarda görülen fiyatlarla salı günü uygulanabilecek fiyatları birbirine karıştırmamak gerekiyor.

Haberlerde belirtilen takvim, benzinin salı gününden itibaren daha düşük fiyatla satılacağı beklentisine dayanıyor. Dağıtım şirketlerinin yeni listeleri yayımlandığında indirimin gerçekleşip gerçekleşmediği ve litreye ne kadar yansıdığı netleşecek.

Ankara’da benzin şu anda ne kadar?

Petrol Ofisi’nin Ankara için yayımladığı fiyat sayfasında kurşunsuz 95 oktan benzin 84,90 TL/litre seviyesinde yer alıyor. Aynı listede motorinin litresi 97,80 TL, otogazın litresi ise 41,29 TL olarak görünüyor.

Bu rakamlar, belirli bir dağıtım şirketinin fiyatlarını gösteriyor. Ankara genelinde bütün istasyonların aynı tutarı uyguladığı anlamına gelmiyor. Sürücülerin karşılaştırma yaparken hem dağıtım şirketini hem de satın alacakları ürünün türünü dikkate alması gerekiyor.

19 Ekim tarihli dağıtıcı karşılaştırmasında ise benzinin litresi Opet’te 84,84 TL, Aytemiz’de 84,83 TL, Total’de 84,90 TL olarak listeleniyor. Bu farklılık, indirim sonrasında da Ankara için tek bir kesin pompa fiyatı vermenin neden doğru olmayacağını gösteriyor.

İndirim gerçekleşirse Ankara’da benzin kaç TL olur?

84,90 TL’lik mevcut fiyat üzerinden 4,30 TL indirim hesaplandığında yeni tutar 80,60 TL oluyor. Ancak bu rakam, beklentiye dayanan bir hesaplama; kesinleşmiş satış fiyatı değil.

Başlangıç fiyatı daha düşük olan bir istasyonda aynı miktarda indirim uygulanırsa ortaya çıkacak sonuç da farklı olacak. Örneğin 84,84 TL üzerinden yapılan hesapta litre fiyatı 80,54 TL’ye iner. Burada belirleyici olan, ilgili istasyonun indirim öncesindeki fiyatı ve yeni tarifeye yansıyacak tutar.

Hesaplama Tutar Örnek alınan mevcut benzin fiyatı 84,90 TL/litre Beklenen indirim 4,30 TL/litre Beklenti gerçekleşirse hesaplanan fiyat 80,60 TL/litre

50 litrelik benzin alımında ne kadar fark oluşur?

Beklenen indirimin sürücünün ödemesine etkisi, satın alınacak benzin miktarına bağlı. Litre başına 4,30 TL düşüş gerçekleşirse 50 litre alımda 215 TL daha az ödeme çıkar.

Aynı hesapla 20 litrede 86 TL, 30 litrede 129 TL ve 40 litrede 172 TL fark oluşur. Bu tutarlar, yalnızca belirtilen miktarda benzinin aynı indirimle satın alınması varsayımına dayanıyor.

84,90 TL’den 50 litre benzin almak 4.245 TL tutarken, litre fiyatının 80,60 TL’ye inmesi halinde aynı miktarın bedeli 4.030 TL olur. Böylece indirimin depo bütçesine etkisi somut biçimde görülebilir. Hesap, aracın toplam depo kapasitesinden ziyade gerçekten satın alınan litre üzerinden yapılmalı.

Motorin ve LPG’ye de indirim gelecek mi?

20 Ekim için gündeme gelen 4,30 TL’lik beklenti benzin grubuna ilişkin. Aynı haberlerde motorin ve LPG için yeni bir fiyat değişikliği beklentisi bulunmadığı aktarılıyor. Bu nedenle benzin indiriminin diğer yakıt türlerine de aynı anda uygulanacağını varsaymamak gerekiyor.

Yeni fiyatı kontrol ederken hangi ayrıntı önemli?

Ankara’da yakıt alacak sürücüler için en sağlıklı karşılaştırma, aynı istasyonun aynı ürününe ait eski ve yeni litre fiyatını kontrol etmek. Farklı şirketlerin fiyatlarını karşılaştırmak, indirimin miktarıyla şirketler arasındaki mevcut fiyat farkının karışmasına yol açabilir.

19 Ekim saat 11.00 itibarıyla haberin temel bilgisi, 20 Ekim için beklenen 4,30 TL’lik benzin indirimi. Ankara’da 80,60 TL seviyesi ise 84,90 TL üzerinden hesaplanan olası sonuç. Kesin pompa fiyatı, yeni tarifenin yürürlüğe girmesi ve dağıtım şirketlerinin listelerini güncellemesiyle anlaşılacak.