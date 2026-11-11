Ünlü teknik direktör Fatih Terim'in kızı ve sosyal medya fenomeni Buse Terim, spora ve dengeli beslenmeye ağırlık vererek kısa sürede 4 kilo verdiğini duyurdu. Paylaştığı zengin ve fit kahvaltı tabağı, sağlıklı yaşam ipuçları arayan takipçilerinin kısa sürede büyük ilgisini çekti.

Magazin dünyasının ve sosyal medyanın en aktif isimlerinden biri olan, aynı zamanda Türk futbolunun efsane ismi Fatih Terim'in kızı Buse Terim, formunu korumak ve sağlıklı yaşama odaklanmak için başlattığı yeni dönemi takipçileriyle paylaştı.

Geçmişte yaşadığı büyük kilo verme süreçleriyle sık sık adından söz ettiren ünlü fenomen, kararlı bir şekilde döndüğü diyet ve spor programı sayesinde 4 kilo verdiğini müjdeledi. Sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımlarla dikkatleri üzerine çeken Terim, özellikle zayıflama sürecinde tükettiği besinleri gözler önüne serdi.

Haber görseli

Terim'in sosyal medya üzerinden paylaştığı ve kısa sürede binlerce etkileşim alan kahvaltı tabağı, dengeli beslenmek isteyenler için adeta örnek bir model oluşturdu. "Sağlıklı beslenmeye, spora, iyi protein almaya devam" notuyla yayımlanan tabağın içeriğindeki zengin ve besleyici detaylar dikkat çekti.

Tabağın protein ayağını, üzerine serpiştirilmiş pul biberle lezzetlendirilmiş haşlanmış yumurtalar ile ince dilimlenmiş hindi füme oluşturuyor. Sağlıklı yağlar ve lif açısından zengin yeşillikler kategorisinde ise çörek otu ile zenginleştirilmiş avokado dilimleri, taze salatalık, çeri domates, taze maydanoz ve çeşitli peynirler yer alıyor.

Kahvaltıda Tatlı Dokunuş ve Yeşil Detoks

Sadece tuzlu ve protein ağırlıklı besinlerle sınırlı kalmayan bu özel kahvaltı tabağında dengeli bir tatlı dokunuş da unutulmadı. Meyve ve fıstık ile fındık ezmesi eşliğinde hazırlanan sağlıklı mini ekmek dilimi, tabağın enerji dengesini sağlarken yanındaki küçük reçel ve marmelat kasesi dikkat çekti.

Haber görseli

Ayrıca tüm bu dengeli öğüne eşlik eden yeşil sebze ve detoks içeceği, güne enerjik ve zinde başlamanın formülü olarak tabağın vazgeçilmez bir parçası oldu. Sağlıklı beslenme ile düzenli antrenman programını kusursuz bir şekilde harmanlayan Buse Terim'in bu örnek tablosu, kilo vermek isteyenlere ilham vermeye devam ediyor.

Geçmişteki Büyük Değişim ve Başarı Hikayesi

Buse Terim'in kilo verme serüveni yalnızca bu son dönemi kapsamıyor. Ünlü isim, geçmişte uyguladığı aralıklı oruç yöntemi sayesinde 7 ayda tam 25 kilo vererek inanılmaz bir fiziksel değişime imza atmıştı.

Magazin basınının ve takipçilerinin büyük takdirini toplayan bu büyük başarının ardından, yoğun temposu ve hayat şartları nedeniyle zaman zaman form dalgalanmaları yaşayan Terim, şimdi kararlı bir adımla diyete kaldığı yerden devam etme kararı aldı.

Sağlıklı yaşamı bir yaşam tarzı haline getiren ünlü fenomenin azmi, sosyal medyada takdir toplarken kilo verme yolculuğundaki kararlılığını bir kez daha kanıtlamış oldu.