Çankaya Belediyesi, artan yaşam ve gıda maliyetleri karşısında üniversite öğrencilerine destek olmak amacıyla Gençlik Sofrası uygulamasını yeniden hayata geçirdi. Hafta içi her gün iki farklı noktada kurulan ücretsiz akşam yemeği sofraları, öğrencilerin bütçesini rahatlatırken başkentte örnek bir dayanışma sergiliyor.

Türkiye genelinde artan enflasyon ve yükselen yaşam maliyetleri en çok üniversite öğrencilerini ve gençleri etkilemeye devam ederken, yerel yönetimlerden gelen destek hamleleri öğrencilerin yüzünü güldürüyor.

Sosyal belediyecilik anlayışını her fırsatta ön planda tutan Çankaya Belediyesi, gençlerin en temel ihtiyaçlarından biri olan beslenme sorununa nefes aldıracak çok önemli bir projeyi yeniden aktif hale getirdi. Başkentte eğitim gören binlerce öğrencinin bütçesine katkı sağlamak ve onlara sıcak bir aile ortamı sunmak amacıyla hayata geçirilen Gençlik Sofrası uygulaması kapılarını yeniden açtı.

Eğitim hayatlarını sürdürmek için başka şehirlerden Ankara'ya gelen ve ekonomik anlamda zorlu bir süreçten geçen üniversite öğrencileri için bu tür destekler hayati önem taşıyor.

Çankaya Belediyesi, hayata geçirdiği bu anlamlı hizmetle gençlerin omuzlarındaki ekonomik yükü hafifletmeyi ve onların derslerine daha iyi odaklanabilmelerini hedefliyor. Sadece bir yemek desteği olmanın ötesinde, öğrencilerin aynı sofrayı paylaşarak sosyal bağlar kurduğu, dostluklar geliştirdiği ve kentin kültürüne uyum sağladığı bir buluşma noktası olan Gençlik Sofrası, başkentte büyük bir memnuniyetle karşılandı.

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Hafta İçi Her Gün İki Ayrı Noktada Hizmet Veriliyor

Öğrencilerin yoğun ders programları ve bütçe planlamaları göz önünde bulundurularak titizlikle planlanan Gençlik Sofrası, hafta içi her gün düzenli olarak kuruluyor.

Gençlerin ders bitiminde rahatça ulaşabileceği merkezi konumlarda hizmet veren uygulama, akşam saatlerinde sıcak ve sağlıklı yemek yemek isteyen öğrencileri ağırlıyor.

Ücretsiz yemek hizmetinden yararlanmak isteyen üniversite öğrencileri için belirlenen servis saatleri 17.30 ile 19.00 arasında gerçekleşiyor. Bu zaman dilimi içerisinde gençler, hem sağlıklı beslenme imkanı buluyor hem de günün yorgunluğunu arkadaşlarıyla birlikte atma fırsatı yakalıyor.

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Gençlik Sofrası'nın Kurulduğu Adresler Neresi?

Öğrencilerin kolayca erişebilmesi için stratejik noktalarda konumlandırılan Gençlik Sofrası'nın bu dönemde hizmet verdiği iki ayrı nokta ve açık adresleri şu şekildedir:

Çankaya Belediye Başkanlığı: Ziya Gökalp Caddesi No:11, Kat:3 (Kızılay merkezi konumu sayesinde pek çok üniversite öğrencisinin toplu taşıma araçlarıyla kolayca ulaşabileceği bir noktada yer alıyor.)

100. Yıl Çankaya Evi: İşçi Blokları Mahallesi, 1534. Cadde No:3/1 (Özellikle bölgedeki kampüslere yakınlığı ve öğrencilerin yoğun olarak yaşadığı semtlerde bulunması nedeniyle büyük bir avantaja sahip.)

Sosyal Belediyecilikte Örnek Adımlar Sürüyor

Çankaya Belediyesi'nin eğitime ve gençliğe verdiği değerin en somut göstergelerinden biri olan bu uygulama, başkentteki diğer yerel yönetimlere de örnek teşkil ediyor. Öğrencilerin barınma ve beslenme gibi en temel haklarına erişimini kolaylaştıran projelerin artırılması gerektiğine dikkat çeken uzmanlar, bu tür dayanışma ağlarının gençlerin toplumsal hayata katılımını da güçlendirdiğini belirtiyor.

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Çankaya Belediyesi yetkilileri, sosyal sorumluluk projelerinin artarak devam edeceğini ve öğrencilerin her koşulda yanında olmayı sürdüreceklerini vurguluyor. Başkentli gençler ise yeniden kurulan Gençlik Sofrası sayesinde hem bütçelerini koruduklarını hem de kendilerini yalnız hissetmediklerini belirterek belediyeye teşekkür ediyor.