Çankaya Belediyesi tarafından sanatseverleri sahneyle buluşturmak amacıyla hayata geçirilen Semt Tiyatroları yeni sezon kurs kayıtları resmi olarak başladı. Tiyatro sahnesinde yer almak, oyunculuk eğitimi almak ve yeteneklerini geliştirmek isteyen adayların, son başvuru tarihi olan 16 Ekim 2026 tarihine kadar gerekli belgelerle birlikte belirtilen kültür merkezlerine şahsen başvurmaları gerekiyor.

Ankara'nın kültürel ve sanatsal yaşamına yön veren en önemli yerel yönetim çalışmalarından biri olan Çankaya Belediyesi Semt Tiyatroları, yeni sezon kurs kayıtları ile kapılarını tiyatroseverlere yeniden aralıyor. Çankaya'da Sanat Her Yerde anlayışıyla uzun süredir büyük bir özveriyle sürdürülen bu çalışmalar, ilçede tiyatro kültürünü toplumun her kesimine yaygınlaştırmayı ve amatör ruhlu oyuncu adaylarını profesyonel bir eğitim süreciyle buluşturmayı hedefliyor. Her yaştan ve her kesimden sanata ilgi duyan vatandaşın başvuru yapabileceği bu yeni eğitim dönemi, başkentteki sanat ortamına ayrı bir soluk ve hareketlilik katmaya hazırlanıyor. Tiyatro sahnesinin tozunu yutmak, temel oyunculuk tekniklerini öğrenmek ve kendi mahallesindeki kültür merkezlerinde bu eşsiz deneyimi yaşamak isteyenler için başvurular büyük bir ilgiyle devam ediyor. Sanatın birleştirici gücünü mahallelere taşıyan bu projede, katılımcılar yıl boyunca hem keyifli vakit geçiriyor hem de sahne sanatları üzerine kapsamlı bir gelişim imkanı elde ediyor.

Ön Başvuru Koşulları ve Gerekli Belgeler Nelerdir?

Semt tiyatroları çalışmalarına dahil olmak ve bu heyecan dolu ekibin bir parçası olmak isteyen oyuncu adayları için başvuru süreçleri ve koşulları tamamen netlik kazandı. Kurslara katılmak isteyen adayların ön başvurularını bizzat gerçekleştirmesi zorunlu tutuluyor.

Başvuru işlemleri sırasında adayların yanlarında bulundurması gereken belgeler oldukça sade tutulmuş olup, bir adet vesikalık fotoğraf ve ilgili merkezlerde doldurulacak başvuru formu yeterli kabul ediliyor. Kayıt işlemlerinin düzenli, şeffaf ve sorunsuz bir şekilde yürütülebilmesi adına başvuruların belirtilen merkezlere şahsen yapılması şart koşuluyor.

Adayların bu süreçte herhangi bir hak kaybı veya kayıt mağduriyeti yaşamaması, son güne kadar beklemeksizin işlemlerini erkenden tamamlaması büyük önem taşıyor. Uzman eğitmenler gözetiminde gerçekleştirilecek olan seçmeler ve eğitimler öncesindeki bu ilk adım, adayların tiyatro yolculuğundaki ilk resmi kaydını oluşturuyor.

Son Başvuru Tarihi 16 Ekim Olarak Duyuruldu

Çankaya Belediyesi Semt Tiyatroları yeni sezon kurs kayıtları için belirlenen takvim hızla ilerlerken, adayların ellerini çabuk tutması gerekiyor. Tiyatro çalışmalarında aktif olarak yer almak ve sahne sanatları eğitimi almak isteyen tüm adaylar için son başvuru tarihi 16 Ekim 2026 olarak resmiyet kazandı.

Belirtilen bu kritik tarih sonrasına bırakılan veya posta yoluyla gönderilen başvuruların kesinlikle kabul edilmeyeceği, bu nedenle adayların son tarihe kadar mesai saatleri içerisinde ilgili merkezlere başvurmaları gerektiği önemle vurgulanıyor. Kayıt takviminin resmi olarak sona ermesinin ardından ise jüri değerlendirmeleri, seçmeler ve sınıf planlaması aşamalarına hızlı bir şekilde geçilmesi planlanıyor.

Başkentli tiyatro tutkunları, bu önemli tarihi kaçırmamak için şimdiden hazırlıklarını sürdürüyor.

Kayıt Yapılabilecek Çankaya Evleri ve Kültür Merkezleri

Adayların ön başvurularını sorunsuz bir şekilde gerçekleştirebileceği Çankaya evleri ve kültür merkezleri, ilçenin stratejik ve ulaşımı kolay noktalarında hizmet veriyor. Hafta içi her gün saat 10.00 ile 16.00 arasında ön başvuruların kabul edileceği merkezler ve adres bilgileri şu şekilde sıralanıyor:

Çayyolu Hizmet Binası: Prof. Dr. Ahmet Taner Kışlalı Mahallesi 2924. Cadde No:1 Çayyolu

Yaşar Kemal Kültür Merkezi: Oran Mahallesi Zülfü Tiğrel Caddesi No:3

Hasan Ali Yücel Çankaya Evi: Çiğdem Mahallesi 1551. Cadde Park Sitesi Karşısı No:21

Muammer Sun Müzik Atölyesi: Yıldızevler Mahallesi Alkım Caddesi No:1

Birlik Çankaya Evi: Birlik Mahallesi 451. Cadde İsmet İnönü Parkı İçi

Bayraktar Çankaya Evi: Bayraktar Mahallesi Bayraklı Sokak No:19 Gaziosmanpaşa

Beysukent Çankaya Evi: Angora Caddesi Cumhuriyet Parkı İçi Beysukent

İsmail Cem Çankaya Evi: Özgeçan Aslan Parkı İçi Ali Fuat Cebesoy Sokak No:4 Oran

Bu merkezlerden kendilerine en yakın olan lokasyonu tercih eden adaylar, belirtilen saatler arasında başvuru formunu doldurarak kayıt işlemlerini eksiksiz bir şekilde tamamlayabilecekler. Çankaya Belediyesi, sahnenin büyüleyici atmosferinin bir parçası olmak ve tiyatro sanatı ile iç içe bir sezon geçirmek isteyen tüm vatandaşları bu anlamlı kültürel harekete davet ediyor.