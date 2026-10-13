Ankara'da iş arayan vatandaşlar ile kalifiye eleman arayan özel sektör temsilcilerini buluşturmayı hedefleyen projeler hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda istihdama doğrudan katkı sağlamak ve gençlerin mesleki becerilerini geliştirerek iş bulma süreçlerini kolaylaştırmak amacıyla önemli bir adım atıldı. Çankaya Belediyesi tarafından hayata geçirilen ücretsiz mesleki eğitim kurslarına olan yoğun ilgi üzerine, başvuru sürelerinin uzatıldığı resmi olarak duyuruldu. Vatandaşlardan gelen yoğun talepler doğrultusunda yeniden açılan başvuru takvimi, özellikle meslek sahibi olmak ve kariyerine yeni bir yön vermek isteyenler için büyük bir fırsat sunuyor. Muhasebe ve finansman ile hasta ve yaşlı bakımı gibi sektörün en çok ihtiyaç duyduğu alanlarda açılacak olan kurslar, katılımcılara hem teorik bilgi hem de pratik kazandırmayı amaçlıyor. MEB onaylı sertifika imkanı sunan bu eğitim programlarına katılmak isteyen adaylar için kayıt süreci 13-16 Ekim 2026 tarihleri arasında kesintisiz olarak sürdürülecek.

Hasta ve Yaşlı Bakımı Eğitimi İçin Başvuru Şartları

Sağlık ve bakım sektöründe yaşanan nitelikli personel açığını kapatmaya yönelik olarak hazırlanan Hasta ve Yaşlı Bakımı Eğitimi programı, geniş bir yaş aralığına hitap ediyor. Yapılan açıklamaya göre bu özel programa 18 ile 48 yaş aralığındaki tüm vatandaşlar başvuru yapabilecek. Nüfusun yaşlanmasıyla birlikte önemi her geçen gün artan hasta ve yaşlı bakım hizmetleri alanında profesyonel eleman yetiştirmeyi amaçlayan eğitim programını başarıyla tamamlayan kursiyerlere Milli Eğitim Bakanlığı onaylı resmi sertifika verilecek. Program kapsamında ayrıca mesleğin gerektirdiği tüm yeterliliklere ve donanıma sahip olan adayların, özel sektör bünyesindeki ilgili hastaneler, huzurevleri, bakım merkezleri ve sağlık kurumlarında istihdam edilmelerine yönelik kapsamlı rehberlik ve yönlendirme desteği de sağlanacak. Bu sayede kursiyerler eğitimlerini tamamlar tamamnamaz iş dünyasına adım atma konusunda büyük bir avantaj elde edecekler.

Muhasebe ve Finansman Eğitimi Gençleri Bekliyor

Geleceğin finans çalışanlarını, ön muhasebe elemanlarını ve şirketlerin finans departmanlarında görev alacak nitelikli personellerini yetiştirmeyi amaçlayan Muhasebe ve Finansman Eğitimi kursu ise genç adaylara kapılarını aralıyor. Bu programa katılmak isteyen adaylar için yaş sınırı 18 ile 35 olarak belirlendi. Özel sektör bünyesindeki muhasebe bürolarında, şirketlerin finans, insan kaynakları veya ön muhasebe departmanlarında istihdam edilmeyi hedefleyen kursiyerler, bu eğitim projesi sayesinde mesleğin temel dinamiklerini yakından öğrenme fırsatı bulacak. Eğitim sürecini başarıyla bitiren adaylara yine MEB onaylı sertifika takdim edilecek olup, bu belge sayesinde iş arama süreçlerinde rekabet avantajı elde edecekler. Uzman eğitmenler eşliğinde yürütülecek dersler, piyasanın güncel yazılım ve uygulama ihtiyaçlarına uygun olarak şekillendirilecek.

Başvurular Çankaya Belediyesi İş ve İstihdam Merkezine Yapılacak

Sınırlı kontenjanlarla yürütülecek olan bu önemli eğitim fırsatından yararlanmak isteyen vatandaşların kayıt ve başvuru işlemleri için fiziki olarak müracaat etmeleri gerekiyor. Online başvuru imkanının bulunmadığı süreçte, adayların bizzat başvuru yapması şart koşuluyor. Başvurular, belirlenen takvim doğrultusunda 13-16 Ekim 2026 tarihleri boyunca Çankaya Belediyesi İş ve İstihdam Merkezi'nde kabul edilecek. Sınırlı kontenjan nedeniyle yoğunluk yaşanabileceğini belirten yetkililer, kurslara katılmak isteyen vatandaşların son güne bırakmadan belirtilen tarihler arasında müracaatlarını tamamlamaları ricasında bulundu. Çankaya Belediyesi'nin yürüttüğü bu istihdam odaklı projeler, başkentteki işsizlik oranının azaltılmasına ve nitelikli iş gücünün artırılmasına önemli bir katkı sunmaya devam ediyor.