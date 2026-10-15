Çankaya Belediyesi'nin 2027 mali yılı bütçesi, Belediye Meclisi'nde gerçekleştirilen görüşmelerin ardından oy çokluğuyla kabul edildi. Toplam 20 milyar 162 milyon 700 bin TL olarak belirlenen bütçeyle, sosyal belediyecilik projelerinin, eğitim desteklerinin ve kamusal yatırımların kesintisiz bir şekilde sürdürülmesi hedefleniyor.

Türkiye'nin nüfus ve coğrafi büyüklük bakımından en önemli yerel yönetim merkezlerinden biri olan Çankaya Belediyesi, 2027 mali yılı bütçesini netleştirdi. Belediye Meclisi'nde günlerce süren kapsamlı müzakerelerin ve grupların konuşmalarının ardından bütçe tasarısı oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda Çankaya Belediyesi'nin 2027 yılı bütçesi 20 milyar 162 milyon 700 bin TL (20.162.700.000 TL) olarak resmiyet kazandı ve oy çokluğuyla kabul edildi.

Kabul edilen dev bütçenin, başkentteki sosyal belediyecilik hizmetlerinin kalitesini artırmak, eğitime ve kültüre katkı sunmak amacıyla etkin bir şekilde kullanılacağı açıklandı.

Başkan Vekili Haldun Güler'den Teşekkür Konuşması

Meclis oturumunu yöneten Çankaya Belediyesi Başkan Vekili Haldun Güler, bütçenin kabul edilmesinin ardından önemli değerlendirmelerde bulundu. Halktan toplanan kaynakların yine halkın hizmetine sunulacağının altını çizen Güler, şu ifadeleri kullandı: "2027 yılında da halktan aldığımızı halkımız için kullanmaya devam edeceğiz. Özgürlüğü elinden alınana kadar görev yaptığı süre içerisinde, halktan aldığımızı birilerini zengin etmek için değil halka hizmet için kullanan Başkanımız Hüseyin Can Güner'e, meclis üyelerimize, bürokratlarımıza ve çalışanlarımıza emekleri için teşekkür ediyor, kendilerini buradan saygıyla anıyorum."

Sosyal Belediyecilik ve Kapsayıcı Hizmetler Ön Planda

Çankaya Belediyesi'nin 2027 bütçesinden aslan payını sosyal politikalar ve toplumsal dayanışma projeleri alıyor. Belediyecilik faaliyetlerinin yalnızca asfaltlama, kaldırım gibi fiziki alt yapı yatırımlarından ibaret olmadığı bilinciyle hareket ediliyor. Bu doğrultuda bütçe kalemleri şu öncelikli alanlara ayrılıyor:

Eğitim ve Gençlik Destekleri: Çocukların, öğrencilerin ve gençlerin eğitim hayatını kolaylaştıracak projeler, etüt merkezleri ve burs imkanları genişletiliyor.

Toplumsal Eşitlik: Kadınların, çocukların, yaş almış yurttaşların ve dezavantajlı grupların kent yaşamına aktif ve eşit katılımını sağlayacak sosyal donatı alanları artırılıyor.

Kültür ve Sanat Faaliyetleri: Çankaya'nın köklü kültür-sanat kimliğini korumak adına tiyatro, konser, sergi ve festival gibi etkinliklere daha fazla kaynak aktarılıyor.

Verimlilik, Şeffaflık ve Tasarruf Tedbirleri Uygulanacak

Yüksek enflasyonist ortamda kamu kaynaklarının en rasyonel şekilde kullanılmasını amaçlayan Çankaya Belediyesi, 2027 Mali Yılı Bütçesi kapsamında sıkı bir finansal disiplin benimsiyor. Kamu kaynaklarının etkin, verimlilik odaklı ve tamamen şeffaf bir anlayışla harcanması planlanıyor.

Bütçe yönetimi sürecinde tasarruf tedbirlerine riayet edilirken, Çankayalılara sunulan kamusal hizmetlerin sürdürülebilirliğinden ödün verilmiyor. Parkların geliştirilmesi, yeşil alanların artırılması, sokak sağlıklaştırma çalışmaları ve kentsel yaşam kalitesini yükselten projeler, belirlenen bu mali takvim çerçevesinde hayata geçiriliyor.

Çankaya Belediyesi'nin onaylanan 20 milyar TL'yi aşkın bu bütçesi, başkentte yerel yönetim hizmetlerinin hız kesmeden devam edeceğinin ve halk odaklı projelerin yeni dönemde de artarak süreceğinin sinyalini veriyor.