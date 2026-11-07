Ankara’da yaşanan ani arızalar ve metro çalışmaları nedeniyle Çankaya ve Mamak ilçelerinde planlı ve arıza kaynaklı su kesintileri yaşanıyor. ASKİ ekipleri arızaları gidermek için sahada çalışmalarını sürdürürken, binlerce vatandaşı etkileyen kesintinin detayları ve etkilenen mahalleler netleşti.

Başkent Ankara’da günün erken saatlerinden itibaren peş peşe gelen su kesintisi haberleri vatandaşları alarma geçirdi. Kent genelinde sürdürülen altyapı çalışmaları, metro inşaatları ve ana hat arızaları nedeniyle Çankaya ve Mamak ilçelerinin birçok mahallesinde musluklar bir süreliğine akmayacak. ASKİ (Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi) tarafından yapılan resmi duyurulara göre, ekipler arızaları en kısa sürede çözebilmek ve suları yeniden verebilmek adına sahada aralıksız bir şekilde mesai harcıyor. Günlük yaşamı ve ev işlerini doğrudan etkileyen bu ani kesintiler, başkent sakinleri tarafından yakından takip ediliyor.

Çankaya'da 500'lük İçme Suyu Hattında Arıza

Su kesintisinden nasibini alan ilk merkez Çankaya ilçesi oldu. Malazgirt Mahallesi Dikmen Caddesi üzerinde bulunan 500’lük içme suyu hattında meydana gelen beklenmedik arıza nedeniyle bölgede acil su kesintisine gidildi. Sabah saat 09:40 itibarıyla başlayan kesintinin, arıza giderme çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte aynı gün saat 17:00'ye kadar sürmesi öngörülüyor. ASKİ teknik ekiplerinin arızayı en hızlı şekilde ortadan kaldırmak için sahada yoğun bir çalışma yürüttüğü bildirildi.

Çankaya İlçesinde Kesintiden Etkilenen Yerler:

Keklik pınarı alt kotları

Oran mahallesi alt kotları

Mürsel uluç mahallesi üst kotlar

Malazgirt mahallesi alt kotları

Mamak'ta Metro Çalışması Su Hattını Vurdu

Başkentin bir diğer kalabalık bölgesi olan Mamak'ta ise kesintinin adresi metro şantiyesi oldu. Mamak-Dikimevi Metro Hattı çalışmaları kapsamında, Cengizhan Mahallesi Metro Durağı inşaat alanında 700'lük dağıtım iletim suyu hattında büyük bir arıza meydana geldi. Yapılan resmi açıklamaya göre, yüksek kotlu bölgelere suyun yeniden tam anlamıyla ulaşmasının 7 Kasım Cumartesi günü saat 12:00'yi bulması bekleniyor. Altyapı çalışmalarının güvenli bir şekilde yürütülmesi ve hattın onarılması için ekipler tüm imkanlarıyla seferber olmuş durumda.

Mamak ve Çankaya İlçelerinde Kesintiden Etkilenen Yerler:

Fahri Korutürk Mahallesi

Şahintepe Mahallesi

Şirintepe Mahallesi

Tuzluçayır Mahallesi

Ege Mahallesi

Mutlu Mahallesi

Kutlu Mahallesi

Genel Zeki Doğan Mahallesi

Cengizhan Mahallesi

Akşemsettin Mahallesi

Boğaziçi Mahallesi

Zirvekent Mahallesi

Misket Mahallesi

Çankaya ilçesine bağlı Yakupabdal Mahallesi

Vatandaşlara Uyarı ve ASKİ Açıklaması

Yaşanan bu ani su kesintileri karşısında başkent sakinlerinin mağduriyet yaşamaması adına ASKİ yetkilileri uyarıda bulundu. Planlanan tamir saatleri öncesinde gerekli tedbirlerin alınması, su ihtiyaçlarının kontrollü bir şekilde karşılanması ve çalışmaların seyrine göre güncellemelerin takip edilmesi büyük önem taşıyor. Ekiplerin işleri planlanan saatten daha erken bitirmek için büyük bir gayret gösterdiği belirtilirken, vatandaşların göstereceği anlayış ve sabır için teşekkür edildi. Başkentte suyun yeniden verilmesiyle birlikte şebeke basıncının normale dönmesi biraz zaman alabileceği için abonelerin musluklarını dikkatli kullanması tavsiye ediliyor.