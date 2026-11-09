Çankaya Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü sporcuları, İstanbul'da düzenlenen Dünya Görme Engelliler Bench Press ve Powerlifting Şampiyonası'nda 19 madalya kazanarak ve 7 dünya rekoru kırarak tarihe geçti. Milli sporcular, azimleri ve elde ettikleri olağanüstü derecelerle Türkiye'nin gururu oldu.

Türk spor tarihi adına unutulmaz anlara sahne olan uluslararası bir organizasyonda başkent ekibi fırtına gibi esti.

Ulusal ve uluslararası arenada elde ettiği istikrarlı başarılarla adından sıkça söz ettiren Çankaya Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü, bu kez dünya sahnesinde yazdığı destanla tüm ülkenin gurur kaynağı oldu.

Dünya Şampiyonasında Türk Bayrağını Gururla Dalgalandırdılar: Çankaya'dan Madalya Yağmuru

Sporun birleştirici gücünü, fırsat eşitliğini ve insan iradesinin sınır tanımadığını bir kez daha gözler önüne seren kulüp sporcuları, katıldıkları son şampiyonada madalyaları topladı ve kırılması güç rekorlara imza attı.

Uluslararası alanda büyük bir prestife sahip olan Dünya Görme Engelliler Bench Press ve Powerlifting Şampiyonası, 28 Ekim - 6 Kasım tarihleri arasında İstanbul'un ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Dünyanın farklı ülkelerinden sporcuların kıyasıya bir mücadele sergilediği organizasyona toplam 11 ülke katılım sağladı. Organizasyon boyunca sporcuların gösterdiği üstün performanslar izleyenleri büyülerken, milli takım kadrosunda yer alan sporcuların başarısı turnuvanın en çok konuşulan olayları arasında yer aldı.

Azmin ve Başarının Adresi Çankaya: İstanbul'da Madalyaları Topladı

Şampiyonada Türkiye'yi temsil eden ve milli takım adına podyuma çıkan 10 sporcudan 7'sinin doğrudan Çankaya Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü bünyesinde yetişmiş olması, başkentteki spor altyapısının ne kadar güçlü olduğunu bir kez daha kanıtladı. Kendi kategorilerinde dünyanın en güçlü isimleriyle rekabet eden Çankayalı milliler, zorlu antrenman süreçlerinin meyvesini podyumda topladı.

Turnuva boyunca elde edilen dereceler ve madalya dağılımı şu şekildedir:

Kadın Milli Sporcuların Rekor Kıran Başarısı: Ay-yıldızlı bayrağımız altında yarışan kadın sporcularımız, üstün bir performans sergileyerek 4 altın, 2 gümüş ve 2 bronz madalya kazandı. Kadın sporcularımız ayrıca kaldırdıkları ağırlıklar ve sergiledikleri kusursuz tekniklerle 7 dünya rekorunu kırmayı başardı.

Erkek Milli Sporcuların Kürsü Mücadelesi: Erkek sporcularımız da kıyasıya geçen mücadelelerde büyük bir azim göstererek 2 altın, 6 gümüş ve 3 bronz madalya elde etti ve Türkiye'nin genel madalya hanesine çok değerli katkılar sağladı.

Genel Tablo: Kadın ve erkek sporcuların ortak mücadelesi sonucunda toplamda 19 madalya ve 7 dünya rekoru kazanılarak uluslararası alanda büyük bir başarıya imza atıldı.

Çankaya'da Sporun ve Fırsat Eşitliğinin Gücü

Elde edilen bu muazzam başarı, sadece kazanılan madalyalardan ibaret olmayıp aynı zamanda yerel yönetimlerin spora ve sporcuya verdiği desteğin en somut kanıtını oluşturuyor.

Çankaya Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü, yıllardır farklı branşlarda sürdürdüğü disiplinli ve profesyonel çalışmalarla Türkiye derecelerinden Avrupa ve dünya şampiyonluklarına uzanan bir başarı grafiği çiziyor.

Kulüp, başarılı sporcular yetiştirmenin ötesinde, engellerin inançla nasıl aşılabileceğini ve fırsat eşitliğinin spordaki dönüştürücü gücünü tüm topluma gösteriyor.

Gelecek nesildeki sporculara ilham veren bu tarihi başarı, başkentte ve tüm Türkiye'de büyük bir sevinçle karşılandı. İstanbul'daki organizasyonun ardından ankara'ya dönecek olan şampiyon sporcuların, önümüzdeki döneme ait uluslararası turnuvalar için hazırlıklarına hız kesmeden devam edeceği belirtildi. Çankayalı millilerin bu gurur dolu hikayesi, azim ve kararlılığın imkansızlıkları nasıl ortadan kaldırdığının en güzel örneği olarak spor tarihindeki yerini aldı.