Futbol tarihinin en ikonik isimlerinden biri olan Cristiano Ronaldo, kariyerinin son dönemlerinde sadece attığı gollerle değil, saha dışındaki dev ticari hamleleriyle de gündem yaratmaya devam ediyor. Portekiz Milli Takımı ile yaşadığı polemiklerin ardından milli formaya veda edeceğini açıklamasıyla spor kamuoyunu sarsan süperstar, şimdi de eğlence ve televizyon dünyasına yaptığı dev yatırımla manşetlere taşındı.

Ünlü Yönetmen Matthew Vaughn ile Dev Ortaklık

Suudi Arabistan Pro Ligi ekiplerinden Al Nassr forması giyen 41 yaşındaki Portekizli yıldız, sinema dünyasının tanınmış İngiliz yönetmeni ve yapımcısı Matthew Vaughn ile güçlerini birleştirdi. İkilinin ortaklığıyla kurulan UR Marv Studio adlı yapım şirketi, ilk büyük projesi için düğmeye bastı. Futbol kültürünü ve yeşil sahaların perde arkasını konu alacak olan "Day 1s" adlı televizyon dizisinin çekimlerine resmen start verildi.

Hem Yürütücü Yapımcı Hem Oyuncu Olacak

Cristiano Ronaldo'nun bu yeni girişimindeki rolü yalnızca finansal ortaklık ve yapımcılıkla sınırlı kalmıyor. Edinilen bilgilere göre Portekizli süperstar, futbol draması türündeki "Day 1s" dizisinin yürütücü yapımcıları arasında yer alırken, aynı zamanda kamera karşısına geçerek dizinin bazı sahnelerinde bizzat rol alacak. Yeşil sahalardaki karizmasını ve liderlik vasfını ekranlara taşımaya hazırlanan Ronaldo'nun oyunculuk performansı, şimdiden hayranları tarafından büyük bir merakla bekleniyor.

"İlk Televizyon Programım 'Day 1s'in Çekimleri Başladı"

Heyecanını milyonlarca takipçisinin bulunduğu resmi sosyal medya hesaplarından paylaşan Cristiano Ronaldo, setten ilk kareleri de kamuoyuna sundu. Ünlü futbolcu paylaşımında, "Heyecan verici haber! İlk televizyon programım olan 'Day 1s'in çekimleri başladı. Daha fazlası gelecek!" ifadelerini kullanarak eğlence sektöründe kalıcı olacağının sinyallerini verdi.

Kadroda Dünyaca Ünlü İsimler Yer Alıyor

Ronaldo'nun paylaştığı set fotoğrafları, projenin oyuncu kadrosunun ne denli iddialı olduğunu da gözler önüne serdi. UR Marv Studio imzalı yapımın kadrosunda, Homeland ve Billions gibi yapımlarla dünya çapında şöhrete kavuşan ödüllü İngiliz aktör Damian Lewis ile İngiltere müzik piyasasının zirvesindeki isimlerden ünlü rapçi Dave de yer alıyor. Futbol dünyasının en büyük figürünü Hollywood ve İngiliz sinemasının önemli isimleriyle buluşturan dizinin yayın tarihi ve platformu ise önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.