Başkentin kültür sanat merkezi CSO Ada Ankara, 8 Kasım Pazar günü müzikseverlere ve çocuklara dolu dolu bir program sunuyor. Öğle saatlerinde minikler için sahnelenecek "Aslan Kral" oyunu ile başlayan gün, akşam saatlerinde Şenay Lambaoğlu'nun "Aşk'a Şarkılar" caz konseriyle unutulmaz bir müzik ziyafetine dönüşecek.

Türkiye'nin ve başkent Ankara'nın en önemli sanat merkezlerinden biri olan CSO Ada Ankara, sanatseverlere hafta sonunu unutulmaz kılacak zengin bir etkinlik takvimi sunmaya devam ediyor.

Başkentte Tek Mekânda İki Farklı Etkinlik: 8 Kasım CSO Ada Pazar Programı Belli Oldu

Özellikle pazar gününü kültür ve sanatla değerlendirmek isteyen başkentlilere tek bir mekânda iki farklı dünya vadeden merkez, hem çocuklara hem de yetişkin caz severlere hitap eden özel iki organizasyona aynı günde ev sahipliği yapıyor. Bankkart Mavi Salon'da gerçekleşecek olan bu iki farklı etkinlik, günün her saatine ayrı bir renk katmaya hazırlanıyor.

Hafta sonu planı yapan aileler ve sanat tutkunları için hazırlanan bu özel pazar programının detayları, günün erken saatlerinden geceye kadar kesintisiz bir sanat deneyimi sunuyor. Etkinliklerin akışı ve saatleri şu şekilde sıralanıyor:

Öğle Kuşağı - Aslan Kral Tiyatro Oyunu: Saat 13.00 'te Bankkart Mavi Salon 'da sahnelenecek olan oyun, minik izleyicileri masalsı bir yolculuğa çıkarıyor. Cantuğ Turay'ın uyarladığı ve Begüm Topçu Turay'ın yönettiği oyunda; meraklı, cesur ve yeni yerler keşfetmeye can atan yavru aslan Sinba'nın babasından habersiz sırtlanlarla yaşadığı maceralar sahneye taşınıyor. Çocuklara cesaret, sorumluluk ve dostluk temalarını eğlenceli bir dille aktaran yapım, ailelerin ve çocukların beğenisini topluyor.

Akşam Kuşağı - Şenay Lambaoğlu ile Aşk'a Şarkılar: Saat 20.00'de yine Bankkart Mavi Salon'da müzikseverlerle buluşacak olan sanatçı, Jazz Weekend kapsamında unutulmaz bir performansa imza atacak. Coğrafyamızda aşkın en saf halini tarih boyunca müziğe ve edebiyata ilham veren yönleriyle ele alan konser; şairlerin dizelerinden dökülen sözleri ve kent ozanlarının ölümsüz eserlerini caz müziğinin zengin armonisiyle harmanlıyor.





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Çocuklardan Caz Severlere Müzik Dolu Pazar

Aynı gün içerisinde hem çocuklara hitap eden nitelikli bir tiyatro oyununu hem de yetişkinler için yüksek kalibreli bir caz konserini barındıran bu program, CSO Ada Ankara'nın başkent kültür sanat hayatındaki merkezî konumunu bir kez daha gözler önüne seriyor.

Gündüz saatlerinde çocukların hayal dünyasını zenginleştiren interaktif bir sahne sanatıyla başlayan pazar günü, akşam saatlerinde Şenay Lambaoğlu'nun etkileyici yorumu ve caz tınılarıyla huzurlu bir şekilde tamamlanacak.

Kültür sanat takvimini yakından takip eden ve pazar gününü dolu dolu geçirmek isteyen vatandaşlar için bilet satışları devam ederken, yoğun ilgi gören bu iki etkinlik için salon kapasitelerinin hızla dolduğu belirtiliyor. Başkentte sanat dolu bir hafta sonu geçirmek isteyenler için CSO Ada, sunduğu bu alternatifli ve nitelikli programla adeta bir cazibe merkezi olmaya devam ediyor.