Başarılı oyuncu Demet Evgar, konuk olduğu programda kariyerine ve özel hayatına dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Yapımcılığını üstlendiği tiyatro oyunu nedeniyle tüm birikimini kaybettiğini ve stresten yürüyemez hale geldiğini belirten Evgar, 17 yaşında oyuncu olmak için yaptığı açlık greviyle 38 kiloya düştüğünü itiraf etti.

Ekranların sevilen yüzü Demet Evgar, Ahmet Mümtaz Taylan'ın sunduğu 'Empati' programına konuk olarak geçmişteki zorlu yaşam evrelerini ve mesleğine duyduğu tutkuyu paylaştı.

Hem maddi hem de manevi anlamda büyük sınavlar verdiğini belirten ünlü oyuncu, özellikle gençlik yıllarında yaşadığı fedakârlıklarla dikkat çekti.

Sanat hayatında her zaman özverili bir yol izlediğini vurgulayan Evgar, yapımcılığını üstlendiği projeler ve kariyer basamaklarını tırmanırken karşılaştığı engeller karşısında asla pes etmediğini ifade etti.

"Bütün Birikimimi Kaybettim ve Stresten Yürüyemez Hale Geldim"

Demet Evgar'ın programda yaptığı en dikkat çekici açıklamalardan biri, yapımcılığını üstlendiği 'Macbeth' adlı tiyatro oyunu sürecinde yaşadığı büyük ekonomik ve fiziksel kriz oldu. Proje nedeniyle hayatı boyunca edindiği tüm birikimi kaybettiğini belirten başarılı oyuncu, bu durumun kendisinde yarattığı derin stresi şu sözlerle dile getirdi:

Maddi Çöküş: Üstlendiği büyük yapımın mali yükü altında ezildiğini ve tüm maddi birikimini bu süreçte kaybettiğini açıkladı.

Fiziksel Etkiler: Yaşadığı yoğun stres ve ekonomik sıkıntılar nedeniyle bir dönem fiziksel olarak yürüyemez hale geldiğini itiraf etti.

Hayata Tutunma Yolu: Bu zorlu günleri atlatabilmek için dalış yapmaya başladığını ve su altındaki huzurun kendisine iyi geldiğini belirtti.

Mesleğine olan sevgisini vurgulayan Evgar, "Allah bana bu mesleği bırakmak zorunda bırakmasın. Etrafım için hiç iyi olmaz" diyerek oyunculuğa olan tutkusunun altını çizdi.

17 Yaşında Gerçekleşen Açlık Grevi: 49 Kilodan 38 Kilo Gibi Tehlikeli Bir Seviyeye Düştü

Demet Evgar'ın açıklamaları arasında en çok şaşırtan detaylardan biri ise ailesine karşı verdiği oyunculuk mücadelesi oldu. Anadolu Ticaret Lisesi'nde okuduğu dönemde konservatuvara gitmek istediğini ancak babasının önce başka bir okul bitirmesini şart koştuğunu anlatan ünlü oyuncu, ailesini ikna etmek için gerçek bir açlık grevi yaptığını açıkladı.

O dönem yaşadığı dramatik süreci şu sözlerle anlattı:"Babama 'Demokratik bir aile miyiz?' dedim, 'Evet' dedi. Grev hakkımı kullandım ve yemek yemedim. Onlar yediğimi düşünüyorlardı. Gerçek açlık grevi yaptım."

Bu protestonun sağlığını ciddi şekilde tehdit ettiğini belirten Evgar, kilosunun 49 kilodan 38 kiloya kadar düştüğünü, saçlarının döküldüğünü ve okul sınavlarına perukla girmek zorunda kaldığını söyledi. Yaşadığı tüm bu sağlık sorunlarına rağmen oyunculuk hayalinden bir an olsun vazgeçmediğini belirten başarılı isim, gençlerin hedefleri uğruna ne kadar büyük fedakârlıklar yapabileceğinin en çarpıcı örneklerinden birini gözler önüne serdi.