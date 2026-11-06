DenizBank ile Garanti BBVA arasındaki uzun süreli Bonus kredi kartı iş birliğinin 6 Aralık 2026 tarihinde sona ereceği açıklandı. Müşterilere gönderilen bilgilendirmeler doğrultusunda, bu tarihten sonra puan kazanımı ve kullanımı durdurulacak; biriken puanların ise silineceği uyarısı yapıldı.

Kredi kartı kullanıcılarını yakından ilgilendiren çok önemli bir son dakika gelişmesi bankacılık sektöründe hareketliliğe neden oldu. Türkiye’nin önde gelen finans kuruluşlarından biri olan DenizBank ile Garanti BBVA arasında uzun yıllardır devam eden Bonus kredi kartı ortaklık anlaşmasının sona erdiği resmen duyuruldu.

Banka tarafından müşterilere iletilen bilgilendirme mesajlarında, iki dev kurum arasındaki iş birliğinin 6 Aralık 2026 tarihi itibarıyla tamamen biteceği net bir şekilde ifade edildi. Bu tarihe kadar kart sahiplerinin dikkat etmesi gereken kritik detaylar ve yapılması gereken hazırlıklar gündemin ilk sırasına yerleşti.

6 Aralık'tan Sonra DenizBank Kartlarında Neler Değişecek?

Alınan karar doğrultusunda, 6 Aralık sonrasında DenizBank kartlarının Bonus özellikli yapısı tamamen ortadan kalkacak. Bu tarihten itibaren Bonus üye iş yerlerinde gerçekleştirilen alışverişlerde puan kazanımı yapılamayacak. Aynı şekilde, daha önceden kazanılmış olan ancak harcanmayan Bonus puanlar da üye iş yerlerinde kullanılamaz hale gelecek.

Bunun yanı sıra, Bonus platformu üzerinden sunulan özel taksit imkanları ve avantajlı kampanyalardan da artık yararlanılamayacak. Kart sahiplerinin özellikle büyük alışveriş planlamalarında bu tarihi dikkate alması büyük önem taşıyor.

Birikmiş Puanlar Yanacak Mı? Ne Yapılması Gerekiyor?

Müşterilerin en çok merak ettiği ve endişe duyduğu konuların başında kartlarında biriken puanların durumu geliyor.

Yapılan resmi bilgilendirmelerde, 6 Aralık tarihinden sonra biriken puanların kullanımının kesinlikle mümkün olmayacağı açıklandı. Puanların başka bir sadakat programına veya yeni sisteme otomatik olarak aktarılacağına dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Bu belirsizlik ortamında, kartında yüklü miktarda puan bulunan DenizBank müşterilerinin en güvenli yol olarak puanlarını 6 Aralık tarihinden önce harcaması tavsiye ediliyor.

DenizBank Hangi Sadakat Programına Geçiyor?

Piyasadaki finans kulislerinde ve ekonomi basınında yer alan iddialara göre, DenizBank'ın bu ayrılığın ardından Türkiye İş Bankası'nın Maximum sadakat programına geçiş yapacağı konuşuluyor. Yeni kart yapılandırmaları, sunulacak yeni avantajlar ve geçiş sürecinin teknik detaylarının ilerleyen günlerde banka tarafından resmi kanallarla duyurulması bekleniyor. Müşterilerin mağduriyet yaşamaması adına bankanın yapacağı yeni duyuruları yakından takip etmesi gerekmektedir.

Sonuç olarak, DenizBank Bonus kartı kullanan vatandaşların ellerindeki birikmiş puanları kaybetmemek için harekete geçmesi, mobil uygulamalar üzerinden güncel bakiyelerini kontrol etmesi ve belirlenen son tarihe kadar puanlarını değerlendirmesi hayati önem taşımaktadır. Sürecin tüm detayları için bankanın müşteri hizmetleri kanalları aktif olarak takip edilmelidir.