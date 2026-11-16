Teknoloji dünyasının merakla takip ettiği Xiaomi, devasa pil kapasitesi ve güçlü donanımıyla öne çıkan popüler modeli Redmi Note 17 Pro 5G için Kasım 2026 dönemi kapsamında büyük bir indirim kampanyası başlattı. Piyasada normal şartlarda daha yüksek fiyatlarla satılan cihazın yeni cazip rakamı netlik kazandı.

Akıllı telefon pazarında uzun pil ömrü ve güçlü performans arayan kullanıcıların gözdesi haline gelen cihaz, sunduğu üst düzey teknik özelliklerle dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Günlük kullanım senaryolarında kesintisiz bir deneyim vadeden model, özellikle batarya kapasitesiyle standartların oldukça üzerine çıkıyor. Cihazda yer alan 8.340 mAh gücündeki devasa pil, kullanıcıların günlerce şarj etmeden telefonlarını aktif bir şekilde kullanabilmesine olanak tanıyor. Bunun yanı sıra desteklenen 67 watt hızlı şarj teknolojisi, büyük kapasiteli bu pilin kısa süre içerisinde yeniden tam doluluğa ulaşmasını sağlayarak zamandan tasarruf ettiriyor.

Görsel deneyim tarafında da oldukça iddialı olan akıllı telefon, ön yüzünde barındırdığı 6,83 inç büyüklüğündeki AMOLED ekran ile büyük bir konfor sunuyor. Bu geniş ekran, 120 Hz yenileme hızı desteği sayesinde arayüz geçişlerinde, oyunlarda ve video akışlarında kusursuz bir akıcılık ve pürüzsüzlük yaratıyor. Aynı zamanda yüksek parlaklık seviyesi sayesinde güneş ışığının yoğun olduğu açık havalarda bile ekran içeriğinin rahatlıkla görülebilmesi sağlanıyor. Günlük hayatın her anında kullanıcıya konforlu bir kullanım alanı yaratan bu ekran mimarisi, multimedya tüketimini keyifli ve sürükleyici bir boyuta taşıyor.

Gücünü modern mimariyle geliştirilen Snapdragon 6 Gen 4 işlemciden alan model, sosyal medya uygulamalarında gezinirken, yüksek çözünürlüklü videolar izlerken veya aynı anda birden fazla uygulamayı çalıştırırken son derece kararlı ve akıcı bir performans sergiliyor. Cihazın sunduğu bu donanımsal altyapı, en zorlu günlük görevlerin bile hiçbir takılma veya donma yaşanmadan kolayca yerine getirilmesine imkan tanıyor. Yazılım tarafında ise en güncel arayüz deneyimini sunan HyperOS 3 sürümüyle kutudan çıkan model, akıcı animasyonları ve gelişmiş özelleştirme seçenekleriyle kullanıcı deneyimini üst seviyeye taşıyor.

Kamera performansına önem veren kullanıcılar için de oldukça tatmin edici özellikler barındıran cihazın arka tarafında, optik görüntü sabitleme (OIS) desteğine sahip 50 megapiksel ana kamera yer alıyor. Bu ana kameraya eşlik eden 8 megapiksel ultra geniş açılı kamera, geniş manzaraları ve kalabalık kareleri tek bir çekimde yakalamayı kolaylaştırıyor. Ön tarafta konumlandırılan 16 megapiksel kamera ise net ve kaliteli selfie çekimlerinin yanı sıra başarılı görüntülü görüşmelere ev sahipliği yaparak beklentileri fazlasıyla karşılıyor.

Dayanıklılık konusunda da iddialı olan akıllı telefon, sahip olduğu IP66 ve IP68 sertifikaları sayesinde suya ve toza karşı üst düzey bir koruma sunuyor. Zorlu hava koşullarına ve kazalara karşı ek güvence sağlayan bu sertifikalar, cihazın kullanım ömrünü önemli ölçüde uzatıyor. Tüm bu üstün özellikleriyle teknoloji severlerin favorisi olan modelin piyasadaki normal satış fiyatı normalde daha yüksek seviyelerde seyrederken, Kasım 2026 dönemi kampanyasıyla birlikte 28.499 TL indirimli fiyat etiketiyle raflardaki yerini alıyor ve kullanıcılara kaçırılmayacak bir fırsat sunuyor.