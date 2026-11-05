Akaryakıt piyasasında beklenen dev indirim haberi sürücüleri heyecanlandırdı. Gazeteci Olcay Aydilek'in paylaşımlarına göre benzinin litresine 6 TL 8 kuruşluk bir indirim bekleniyor. Bu geceden itibaren geçerli olması öngörülen indirim öncesinde vatandaşlar "Yakıt almak için beklemeli miyim?" sorusuna yanıt arıyor.

Türkiye akaryakıt piyasasında sürücüleri yakından ilgilendiren büyük bir fiyat hareketi yaşanmaya hazırlanıyor. Son dönemde döviz kurları ve küresel petrol piyasalarındaki dalgalanmalar nedeniyle sık sık zam haberleriyle karşılaşan araç sahipleri için bu kez dev bir indirim beklentisi oluştu.

Özellikle benzinli araç kullanan vatandaşların yüzünü güldürecek bu gelişme, akaryakıt istasyonlarına gitmeden önce "Yakıt almak için beklemeli miyim?" sorusunu gündeme getirdi. Uzmanlar ve basın yansımaları, pompaya yansıyacak rekor düzeydeki indirimin tarihini ve detaylarını paylaştı. Sürücüler bu kritik gelişmeyi yakından takip ederken, bütçelerini korumak adına atacakları adımları planlamaya başladı.

Benzine Tarihi İndirim: Bu Geceden İtibaren Geçerli Olabilir

Gazeteci Olcay Aydilek'in sosyal medya hesabı üzerinden duyurduğu kulis bilgilerine göre, akaryakıt fiyatlarında uzun süredir beklenen aşağı yönlü hareket nihayet gerçekleşiyor. Benzinin litresinde 6 TL 8 kuruşluk dev bir indirim beklendiği ifade edilirken, bu indirimin bu geceden itibaren pompaya yansıyacağı öngörülüyor. Akaryakıt fiyatlarındaki bu sert gerileme, son aylardaki artışların ardından sürücüler için önemli bir rahatlama sağlayacak. İndirimin yürürlüğe girmesiyle birlikte İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere tüm illerde benzin tabelaları yeniden değişecek.

Güncel Akaryakıt Fiyatları Tablosu

İndirimin resmi olarak pompaya yansımasından hemen önce, büyükşehirlerde geçerli olan mevcut akaryakıt fiyatları şu şekilde sıralanıyor:

İstanbul Avrupa Yakası: Benzin 80,50 TL – Motorin 100,50 TL – Otogaz 50,70 TL

İstanbul Anadolu Yakası: Benzin 80,30 TL – Motorin 100,30 TL – Otogaz 50,10 TL

Ankara: Benzin 81,50 TL – Motorin 101,60 TL – Otogaz 50,79 TL

İzmir: Benzin 81,70 TL – Motorin 101,90 TL – Otogaz 50,70 TL

Beklenen bu 6,08 TL'lik dev indirim gerçekleştikten sonra Ankara'da benzinin litre fiyatının 75 lira seviyelerine gerilemesi bekleniyor. Motorin ve otogaz (LPG) fiyatlarında ise bu aşamada herhangi bir değişiklik öngörülmüyor; fiyatlar mevcut seviyelerinde sabit kalmaya devam ediyor.

Sürücüler Ne Yapmalı? Yakıt Almak İçin Beklenmeli mi?

Benzin fiyatlarında beklenen bu rekor indirim haberi sonrasında, deposu boşalan veya yarım olan sürücüler istasyonlara akın etmeden önce "Bugün mü yoksa yarın mı yakıt almalıyım?" sorusunun yanıtını arıyor. Uzmanlar, bu geceden itibaren geçerli olması beklenen 6,08 TL'lik indirim nedeniyle, aciliyeti olmayan araç sahiplerinin yakıt alımını indirim sonrasına ertelemesinin bütçeleri açısından önemli bir tasarruf sağlayacağını belirtiyor.

Küresel piyasalardaki ham petrol fiyatlarının seyri ve döviz kurundaki hareketlilik akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkilemeye devam ederken, bu dev indirim sonrasındaki yeni tabelalar sürücüler tarafından büyük bir merakla bekleniyor. İstasyonlardaki fiyat değişimlerinin gece yarısından itibaren pompaya yansıması bekleniyor.