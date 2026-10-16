Brent petrol fiyatlarındaki düşüşün ardından araç sahiplerini sevindirecek akaryakıt müjdesi geldi. Benzinin litre fiyatına bu gece yarısından itibaren 5,65 TL indirim uygulanacak. İndirimin ardından üç büyükşehirde benzin fiyatları 80 liralık psikolojik sınırın altına gerilerken, motorin grubunda şimdilik herhangi bir fiyat değişikliği beklenmiyor.

Küresel piyasalarda brent petrol fiyatlarının dalgalanması ve aşağı yönlü hareket etmesi, Türkiye'deki sürücülere uzun süredir bekledikleri ekonomik rahatlamayı getirdi. Akaryakıt sektöründen edinilen son bilgilere göre, benzin fiyatlarında dev bir indirime imza atılıyor. Araç sahiplerinin bütçesini doğrudan etkileyecek olan bu tarihi gelişmeyle birlikte benzin litre fiyatları uzun bir aradan sonra 80 liralık psikolojik sınırın altına gerileyecek. Ulaşım maliyetlerinin artış gösterdiği bu dönemde gelen indirim haberi sürücüler tarafından memnuniyetle karşılandı.

Sektör temsilcileri tarafından doğrulanan 5,65 TL'lik dev indirim, 16 Ekim Cuma gününü 17 Ekim Cumartesi gününe bağlayan gece yarısı 00.01 itibarıyla ülke genelindeki tüm akaryakıt istasyonlarının pompa fiyatlarına yansıtılacak. Cuma gecesinden itibaren geçerli olacak bu düzenlemeyle birlikte vatandaşlar, araçlarının depolarını çok daha avantajlı ve uygun maliyetlerle doldurma imkanı bulacak.

Üç Büyükşehirde Benzin Fiyatları Yeniden Şekilleniyor

Beklenen büyük indirimin pompaya yansıtılmasıyla birlikte Türkiye'nin büyükşehirlerindeki akaryakıt tabelaları tamamen değişiyor. Güncellenen yeni tarifeye göre illere göre oluşacak yeni benzin fiyatları şu şekilde sıralandı:

İstanbul: Avrupa ve Anadolu yakasında benzinin litre fiyatı 83,80 TL seviyesinden 78,15 TL'ye geriledi.

Ankara: Başkent genelinde istasyonlarda tabelalar değişti ve benzin fiyatı 84,80 TL'den 79,15 TL seviyesine düştü.

İzmir: Ege bölgesinin merkezinde sürücüler benzini 85,10 TL yerine 79,45 TL ödeyerek satın alacak.

Gerçekleşen bu düşüş, özellikle hususi araç kullanan vatandaşların yanı sıra ticari faaliyet yürüten sürücülerin de masraflarını hafifletecek.

Motorin ve LPG Grubunda Değişim Beklenmiyor

Benzindeki bu dev indirimin ardından motorin ve otogaz (LPG) kullanan vatandaşlar da fiyat hareketliliklerini yakın takibe aldı. Sektör kaynaklarından aktarılan son verilere göre, benzindeki büyük indirime karşın motorin ve LPG gruplarında şimdilik bir fiyat değişikliği öngörülmüyor.

Halihazırda motorinin litre satış fiyatı İstanbul'da 96,60 TL, Ankara'da 97,70 TL ve İzmir'de 98,00 TL seviyelerinden işlem görüyor. Ancak uluslararası piyasalarda brent petrol fiyatlarındaki geri çekilmenin devam etmesi ve küresel arz dengelerinin bu şekilde sürmesi halinde, önümüzdeki günlerde diğer akaryakıt ürünlerinde de benzer indirimlerin gündeme gelebileceği belirtiliyor.

Sürücüler İstasyonlarda Yoğunluk Oluşturuyor

İndirimin yürürlüğe gireceği gece yarısı öncesinde sürücüler, depolarını boş tutmayarak indirimli fiyatlardan yararlanmak için istasyonlara akın ediyor. Sektör yetkilileri, istasyonlarda oluşabilecek yoğunluklara karşı sürücülerin dikkatli olmaları gerektiğini vurguluyor. Küresel piyasalardaki gelişmelerin akaryakıt fiyatları üzerindeki doğrudan etkisi önümüzdeki haftalarda da yakından takip edilmeye devam edecek.