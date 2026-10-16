Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Genel Müdürlüğü, Yükseltepe - Kızılay hattında hizmet veren 278 numaralı otobüs hattında altyapı çalışmaları nedeniyle geçici güzergah değişikliğine gidildiğini duyurdu. 1569. Sokak'taki çalışmalar süresince Özlem Caddesi ve Şehit Bayram Uluer Caddesi kullanılacak olup, 16 durak geçici olarak hizmet dışı bırakıldı.

Başkent genelinde toplu taşıma hizmetlerinin kesintisiz, güvenli ve verimli bir şekilde yürütülmesini amaçlayan Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Genel Müdürlüğü, kent sakinlerini yakından ilgilendiren yeni bir güzergah düzenlemesini hayata geçirdi. Günlük yaşamda binlerce yolcunun aktif olarak kullandığı toplu taşıma hatlarından biri olan 278 numaralı otobüs hattı, güzergah üzerinde yürütülen altyapı projeleri sebebiyle geçici olarak değiştirildi.

Normal şartlarda Yükseltepe - Sancaktepe - Özlem Cd. - Ulus - Kızılay - Bakanlıklar aksında hizmet veren hat, bölgedeki fiziki şartlar ve belediye ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar doğrultusunda revize edildi. Yolcuların seyahat planlamalarında herhangi bir aksaklık yaşamaması adına EGO yetkilileri tarafından kritik bilgilendirmeler yapıldı.

1569. Sokak'taki Altyapı Çalışmaları Seferleri Etkiledi

Güzergah değişikliğinin temel nedeni, hattın güzergahında bulunan 1569. Sokak sınırları içerisinde başlatılan kapsamlı altyapı ve kanalizasyon/yenileme çalışmaları oldu. Bölgede sürdürülen kazı ve üstyapı yenileme operasyonları nedeniyle mevcut yolun toplu taşıma araçlarının geçişine geçici olarak kapatılması zorunluluğu doğdu.

Trafik güvenliğini tehlikeye atmamak ve yolcu taşımacılığının aksamasını önlemek amacıyla EGO Trafik ve Planlama Daire Başkanlığı ekipleri alternatif bir güzergah planı oluşturdu. Altyapı çalışmalarının hızla tamamlanarak yolun yeniden ulaşıma açılmasının hedeflendiği bildirildi.

Alternatif Rota: Özlem Caddesi ve Şehit Bayram Uluer Caddesi Kullanılacak

Planlanan geçici güzergah düzenlemesi kapsamında 278 numaralı Yükseltepe - Bakanlıklar hattında görev yapan belediye otobüsleri, çalışmalar süresince standart güzergahından farklı bir güzergahtan ilerleyecek. Ekiplerin aktardığı bilgilere göre, otobüsler seferleri sırasında Özlem Caddesi ve Şehit Bayram Uluer Caddesi aksını kullanarak yolcu taşımacılığını sürdürecek.

Sürücülerin ve yolcuların bu güzergah üzerindeki akışa dikkat etmeleri, durak değişimlerini önceden incelemeleri önem arz ediyor. Altyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından hattın derhal eski ve asıl güzergahına geri döneceği açıklandı.

16 Durak Geçici Olarak Hizmet Dışı Bırakıldı

Güzergahtaki bu zorunlu revizyon, bazı durakların geçici olarak kullanılamamasına neden oldu. Altyapı çalışmaları süresince otobüsler belirtilen sokaktan geçemeyeceği için toplam 16 durak geçici olarak hizmet veremeyecek duruma geldi.

EGO Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan listede, geçici olarak kapatılan durak numaraları netleşti. Buna göre; 20850, 20851, 21844, 21872, 21845, 21871, 21846, 21870, 21847, 21869, 21848, 21868, 21849, 21867, 21850 ve 21866 numaralı duraklar çalışma süresi boyunca otobüsler tarafından pas geçilecek.

Vatandaşların Dikkat Etmesi Gereken Hususlar

Sabah işe gidiş ve akşam eve dönüş saatlerinde yoğunluk yaşanan hatlardan biri olan 278 numaralı güzergahı kullanan vatandaşların, mağduriyet yaşamamaları adına bu geçici düzenlemeyi dikkate almaları gerekiyor. Yolcuların durak değişikliklerinden etkilenmemek için EGO'nun mobil uygulaması üzerinden otobüs konumlarını ve duyurularını anlık olarak takip etmeleri öneriliyor. Altyapı çalışmalarının bitimiyle birlikte hat eski güzergahında normal sefer saatlerine dönecek.