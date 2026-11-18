Genç gazeteci Margaret Harding, Albert Einstein’la röportaj yapmak için kapısını çalıyor. Sorular ünlü fizikçinin özel hayatına uzanınca görüşmenin yönü değişiyor. Ankara Devlet Tiyatrosu’nun tek perdelik oyunu İzafiyet, 18 Kasım Çarşamba saat 20.00’de Ulus’taki Küçük Tiyatro’da sahnelenecek. Biletinial’da fiyatlar indirimli balkon için 80 TL’den başlıyor.

Bir gazeteci Einstein’la görüşme fırsatı bulsa ona ilk neyi sorar? İzafiyet’te genç gazeteci Margaret Harding, fizikçinin kapısını bir söyleşi için çalıyor. Görüşme ilerledikçe Margaret, Einstein’a sıkça sorulan soruların dışına çıkıyor ve hayatının daha az bilinen taraflarına yöneliyor.

Einstein’ı zorlayan da tam olarak bu merak. Gazetecinin soruları, söyleşinin başında açmayı beklemediği bir geçmişi gündeme getiriyor.

Mark St. Germain’in yazdığı oyunun Türkçe çevirisini ve yönetmenliğini Buğra Koçtepe üstleniyor. Koçtepe sahnede Einstein’ı canlandırırken genç gazeteci Margaret rolünde Pınar Topçu, Bayan Dukas rolünde Buket İnger yer alıyor.

Oyun tek perde ve satış ekranında süresi 80 dakika, yaş sınırı ise 10+ olarak belirtiliyor. Hikâyenin çıkış noktası bir röportaj olsa da sahnedeki gerilimi, bir sorunun ardından gelecek cevaptan çok Einstein’ın o soruyla ne yapacağı belirliyor.

İzafiyet Ankara’da hangi sahnede, saat kaçta?

18 Kasım 2026 Çarşamba seansı saat 20.00’de Küçük Tiyatro’da başlayacak. Ankara Devlet Tiyatrosu’nun bu sahnesi Hacı Bayram Mahallesi, İstiklal Caddesi No. 8, Ulus, Altındağ adresinde. Tiyatroya ilk kez gidecekler haritada Küçük Tiyatro adını ve İstiklal Caddesi adresini birlikte arayabilir.

Satış ekranındaki temsil kuralları, gösterimin ilan edilen saatte başladığını ve geç kalan seyircilerin ilk perdeyi izleyemeyeceğini belirtiyor. İzafiyet tek perdelik olduğu için 20.00’den önce salonda olmak özellikle önemli.

İzafiyet biletleri kaç TL?

Biletinial’ın 18 Kasım seansı için gösterdiği fiyatlarda indirimli balkon 80 TL, tam balkon 145 TL. İkinci kategoride indirimli bilet 120 TL, tam bilet 200 TL. Birinci kategoride ise indirimli bilet 330 TL, tam bilet 450 TL olarak listeleniyor.

Başlangıç fiyatı indirimli balkon kategorisine ait. Alabileceğiniz bileti görmek için önce tarihi ve saati seçip ardından o seansın koltuk ekranını açmanız gerekiyor. Kategorilerin listelenmesi, her birinde boş koltuk bulunduğunu göstermiyor.

Bu akşam gidemeyenler için sonraki seanslar

Satış takviminde 19 Kasım Perşembe ve 20 Kasım Cuma günleri saat 20.00’de iki temsil daha görünüyor. 21 Kasım Cumartesi günü ise aynı sahnede biri 15.00’te, diğeri 20.00’de olmak üzere iki seans listeleniyor.

Hafta içi akşam saatine yetişemeyenler için cumartesi öğleden sonraki temsil de bir seçenek. Seansın güncel koltuk durumu, satın alma ekranında tarih ve saat seçildikten sonra görülebiliyor.