Televizyon dünyasında derinleşen ekonomik kriz yapım şirketlerini ve kanalları bütçe kısıtlamasına zorluyor. Reklam gelirlerindeki düşüş ve yükselen maliyetler dizilerin yeni bölümlerinin iptal edilmesine yol açarken Ozan Akbaba, Uraz Kaygılaroğlu, Deniz Can Aktaş, Tolga Sarıtaş ve Devrim Özkan gibi ünlü isimlerin bölüm başına aldığı dudak uçuklatan ücretler yeniden gündeme bomba gibi düştü.

Türkiye ekranlarının ve televizyon sektörünün lokomotifi konumunda yer alan yerli diziler, son dönemde sadece sürükleyici senaryoları, yüksek reyting rekabeti ya da oyuncu kadrolarıyla değil; sektörün içinde bulunduğu ağır ekonomik dengeler ve maliyet krizleriyle konuşuluyor. Yayıncı kuruluşlar ve dev yapım şirketleri, bir yandan izleyiciyi ekrana kilitleyecek kaliteli prodüksiyonlara imza atmaya çalışırken diğer yandan hızla artan mali yüklerle mücadele etmek zorunda kalıyor. Reklam gelirlerinde yaşanan ciddi gerileme ve pazardaki daralma, sektör genelinde bütçelerin yeniden sorgulanmasına zemin hazırlıyor. Sette görev alan teknik ekipten mekan kiralarına, ulaşımdan kostüm masraflarına kadar her kalemde katlanan prodüksiyon maliyetleri, yapımcıları tam anlamıyla bir çıkmazın eşiğine sürüklüyor.

Yaşanan bu finansal krizin ve bütçe darboğazının ekran başındaki izleyiciye yansıması da kaçınılmaz hale geldi. Son dönemde yayın takviminde yaşanan aksamalar, izleyicileri şaşkınlığa uğratıyor. Özellikle prime-time kuşağında yayınlanması planlanan bazı iddialı dizilerin yeni bölümleri, yayın gününe ve hatta yayın saatine yalnızca kısa bir süre kala aniden akıştan çıkarılarak erteleniyor. Sevilen dizilerin yeni bölümlerinin ekrana gelmemesi ve yayın günlerinde tekrarların verilmesi, sosyal medya platformlarında izleyicilerin büyük tepkisini çekiyor. Ancak işin mutfağında yaşanan kriz, ertelenen bu bölümlerin arkasında yatan temel maliyet problemlerini net bir şekilde gözler önüne seriyor.

Sektördeki devasa mali krizin en çok tartışılan ve tepki toplayan başlığı ise hiç kuşkusuz başrol oyuncularının bölüm başına talep ettiği astronomik ücretler oldu. Dizilerin toplam bütçesinde aslan payını oluşturan başrol ödemeleri, reklam gelirlerinin dibe vurduğu bu zorlu dönemde sürdürülemez bir nokta olarak değerlendiriliyor. Kanalların ve yapımcıların, maliyet krizini dizginleyebilmek adına radikal kararlar aldığı, oyuncu maaşlarına bu sezon kesinlikle zam yapmama kararı üzerinde uzlaştığı iddia ediliyor. Tüm bu gelişmeler yaşanırken ekranların en çok izlenen projelerinde rol alan ünlü isimlerin bölüm başına kazandığı dudak uçuklatan rakamlar yeniden ortaya çıktı.

Magazin pazarında geniş yankı bulan MagazinBurada kaynaklı iddialara göre; özellikle Uzak Şehir, Yeraltı ve Teşkilat gibi reyting rekorları kıran iddialı yapımlarda rol alan başrol oyuncularının haftalık kazançları duyanları adeta hayrete düşürüyor. Ekranların aranan yüzlerinden biri olan ve Uzak Şehir projesiyle adından söz ettiren Ozan Akbaba'nın bölüm başı 1,5 milyon TL gibi rekor bir ücret aldığı öne sürülüyor. Yeraltı dizisinin yıldızı Uraz Kaygılaroğlu'nun bölüm başı 1,5 milyon TL kazandığı iddia edilirken, genç kuşağın başarılı temsilcisi Deniz Can Aktaş'ın bölüm başı 1,2 milyon TL aldığı belirtiliyor.

Aynı şekilde Teşkilat dizisinde aksiyon dolu sahnelere imza atan usta oyuncu Tolga Sarıtaş'ın bölüm başı 1,2 milyon TL tutarında bir kazanç elde ettiği ifade edilirken, ekranların güzel yıldızı Devrim Özkan'ın bölüm başı 1 milyon TL aldığı iddiası magazin dünyasında adeta deprem etkisi yarattı. Bir ayda 4 bölüm çekildiği düşünüldüğünde oyuncuların aylık kazançlarının milyonlarca lirayı bulması, yapımcılar ile kanallar arasındaki krizin temel sebebi olarak gösteriliyor. Sektör temsilcileri bu yüksek rakamların mevcut reklam bütçeleriyle karşılanamayacağını vurgularken, ilerleyen günlerde dizi sürelerinin kısalması ya da oyuncu ücretlerinde zorunlu indirime gidilmesi gibi radikal adımların atılabileceği konuşuluyor.