Süper Lig'de ara transfer dönemi yaklaşırken dünya futbolunu sarsan bir iddia gündeme geldi. Al Nassr forması giyen Cristiano Ronaldo'nun Fenerbahçe'ye transfer olabileceği konuşuluyor. Menajerlerin nabız yokladığı belirtilirken, 50 milyon euroluk dev maliyet için Hakan Safi, Ali Koç ve Hamdi Ulukaya gibi isimlerin sponsorluk formülü üzerinde durduğu öne sürüldü.

Ara transfer döneminin yaklaşmasıyla birlikte Süper Lig'de hareketlilik başlarken, spor kamuoyunu derinden sarsan bir transfer iddiası ortaya atıldı. Suudi Arabistan Pro Ligi ekiplerinden Al Nassr'da forma giyen 41 yaşındaki Portekizli süperstar Cristiano Ronaldo'nun, sarı-lacivertli kulübün gündemine geldiği ileri sürüldü. Dünya futbol tarihine adını altın harflerle yazdıran yıldız oyuncunun kariyerinin son döneminde rotasını İstanbul'a kırabileceği yönündeki söylentiler, taraftarlar arasında büyük bir heyecan dalgası yarattı.

Menajerlerden Dikkat Çeken Yoklama

Transfer kulislerini hareketlendiren ilk somut bilgi, spor gazetecisi Yağız Sabuncuoğlu'nun katıldığı Kafa Sports yayınındaki açıklamalarıyla geldi. Sabuncuoğlu, Portekizli yıldızın Türkiye ihtimaliyle ilgili olarak, aracı bir menajerin "Acaba Cristiano Ronaldo Türkiye olur mu?" diyerek nabız yokladığını dile getirdi. Her ne kadar Fenerbahçe cephesinden henüz resmi bir girişim ya da doğrulama gelmemiş olsa da, menajer düzeyinde yapılan bu ilk temas bile transfer ateşini yakmaya yetti. Sarı-lacivertli yönetimin ve camianın önde gelen figürlerinin bu tarihi fırsatı değerlendirmek adına nabız yokladığı konuşuluyor.

Dev Sponsorluk Formülü ve Ünlü İsimler Masada

Böylesine yüksek profilli bir transferin kulüp bütçesini aşacağı gerçeğinden yola çıkılarak, finansmanı sağlayacak dev bir sponsorluk planının devreye sokulabileceği iddia ediliyor. Kulislerde konuşulan senaryolara göre, Cristiano Ronaldo ile yakın dostluğu bulunduğu bilinen iş insanı Hakan Safi, yıldız futbolcuyu ikna etme ve transferin ana sponsorluğunu üstlenme konusunda kilit bir rol oynayabilir.

Projeye maddi destek verebilecek isimler bununla da sınırlı değil. Ali Koç ve dünyaca ünlü iş insanı Hamdi Ulukaya'nın da bu tarihi transferin gerçekleşmesi adına finansal katkı sağlayabileceği öne sürülüyor. Öte yandan, kulübün eski başkanlarından Aziz Yıldırım'ın da kızı Yaz Yıldırım'ın yoğun isteği doğrultusunda Portekizli efsaneyi sarı-lacivertli formayla görmeye sıcak baktığı ve bu dev organizasyona manevi destek verdiği gelen bilgiler arasında yer alıyor.

50 Milyon Euroluk Maliyet ve Sözleşme Detayı

Transferin önündeki en büyük engel ise şüphesiz astronomik maliyetler ve mevcut sözleşme şartları. Cristiano Ronaldo'nun yıllık yaklaşık 50 milyon euro seviyesindeki maaş beklentisi, Türk futbol tarihinin en büyük finansal operasyonunu gerektiriyor. Her ne kadar bonservis bedeli ödenmeden bir geçiş ihtimali üzerinde durulsa da, 41 yaşındaki golcünün Al Nassr ile Haziran 2027 tarihine kadar devam eden resmi bir kontratı bulunuyor. Yıldız ismin ocak ayındaki ara transfer döneminde takımdan ayrılabilmesi için Suudi Arabistan temsilcisiyle karşılıklı anlaşarak sözleşmesini feshetmesi şart.

Kariyerindeki 1000. Gol Hedefi İstanbul'da Gerçekleşebilir

Cristiano Ronaldo'nun bu transfer senaryosuna sıcak bakmasını sağlayabilecek en önemli motivasyon kaynaklarından biri ise kariyerindeki 1000. gol hedefi. Futbol tarihinin en golcü oyuncusu unvanını elinde bulunduran Portekizli yıldız, bu tarihi barajı Avrupa futboluna yakın, rekabetçi ve tutkulu bir atmosferde aşmak istiyor. Fenerbahçe'nin sahip olduğu yüksek taraftar potansiyeli ve İstanbul'un sunduğu yaşam standartları, Ronaldo'nun karar sürecinde belirleyici olabilir. Önümüzdeki günlerde menajerler ve sponsor adayları arasında yapılacak görüşmelerin, yüzyılın transferinin kaderini belirlemesi bekleniyor.