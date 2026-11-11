Fenerbahçe'de teknik heyette sürpriz bir ayrılık kararı alındı. Sarı-lacivertli kulüpte yardımcı antrenörlük görevini üstlenen ve İsmail Kartal'ın istifasının ardından geçici olarak takımın başına geçen kulübün unutulmaz ismi Dirk Kuyt ile yollar ayrıldı. Kulüp, tecrübeli futbol adamına sosyal medya hesabından yayınladığı duygusal bir video ile veda etti.

Süper Lig'de ve Avrupa arenasındaki yoğun temposunu sürdüren Fenerbahçe, saha dışındaki teknik yapılanmasında radikal bir değişime imza attı. Sarı-lacivertli kulüpte sezon başından bu yana yardımcı antrenörlük görevini yürüten ve camianın yakından tanıdığı unutulmaz isimlerden Dirk Kuyt ile yollar resmen ayrıldı. Kulübün resmi iletişim kanalları üzerinden yapılan duyuruyla kamuoyuna aktarılan bu gelişme, sarı-lacivertli taraftarlar ve futbol dünyası tarafından yakından takip edildi. Kulüp yönetimi, Hollandalı futbol adamının katkılarına dikkat çekerek hazırladığı özel bir video paylaşımıyla tecrübeli antrenöre veda mesajı yayınladı.

Futbolculuk döneminde Fenerbahçe formasıyla sergilediği hırslı oyun, disiplin ve sahaya koyduğu karakterle sarı-lacivertli tribünlerin sevgilisi haline gelen Dirk Kuyt, sezon başında teknik direktör İsmail Kartal'ın antrenör ekibine dahil olarak Kadıköy'e geri dönmüştü. Kulübede üstlendiği rolle takıma önemli bir dinamizm kazandırması hedeflenen Hollandalı çalıştırıcı, İsmail Kartal'ın görevinden istifa etmesinin ardından kritik bir süreçte sorumluluk alarak geçici olarak birinci adamlık koltuğuna oturmuştu.

Kuyt, bu kısa geçiş döneminde sarı-lacivertli ekibin başında iki resmi karşılaşmada görev yaptı. Yönetiminde çıkan Fenerbahçe, Süper Lig'de Göztepe karşısında beklenmedik bir mağlubiyet yaşayarak puan kaybetti. Ancak Hollandalı antrenörün idaresindeki sarı-lacivertliler, Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool karşısında unutulmaz bir performansa imza atarak dev rakibini mağlup etmeyi başardı. Bu kritik Avrupa galibiyetine rağmen kulüp yönetimi, yeni teknik yapılanma planlaması doğrultusunda Dirk Kuyt ile yolları ayırma kararı aldı.

Sarı-lacivertli kulüpten "Teşekkürler Dirk Kuyt!" başlığıyla paylaşılan veda mesajında son derece duygusal ifadeler kullanıldı. Açıklamada, "Sarı Lacivert hikayemiz yıllar önce başladı ve aramızdaki bağ hiç kopmadı. Önce sahada, sonra kulübede bizimleydin. Çubuklu’ya duyduğun sevgi ve bağlılığınla hepimizin kalbinde özel bir yer edindin" sözlerine yer verildi. Kulüp yönetimi ayrıca, "Bu renklere kattığın her şey için sana gönülden teşekkür ediyoruz. Bugün sana veda ediyoruz ancak bu büyük ailedeki yerin hiç değişmeyecek. Çünkü bazı vedalar ayrılık değil, sonsuz bir bağın ifadesidir" diyerek tecrübeli isme emeklerinden dolayı şükranlarını sundu.

Futbolculuk kariyerinin ardından teknik direktörlük kulvarında adım adım ilerleyen Dirk Kuyt'ın, Fenerbahçe'deki bu antrenörlük deneyiminin ardından kariyerine nasıl bir yön vereceği şimdiden merak konusu. Sarı-lacivertli camiada hem saha içinde futbolcu hem de kulübede antrenör olarak iz bırakan Hollandalı çalıştırıcının ayrılığıyla birlikte Fenerbahçe'de gözler, teknik heyetin yeni yapılanmasına ve göreve getirilecek isimlere çevrilmiş durumda.