Fenerbahçe’nin sezon başında kadrosuna kattığı Kosovalı golcü Vedat Muriqi için İspanya’dan sürpriz bir talip çıktı. La Liga ekiplerinden Valencia’nın, hücum hattını güçlendirmek amacıyla tecrübeli futbolcuyu kiralık olarak kadrosuna katmak için şartları zorlayacağı iddia edildi.

Süper Lig'de şampiyonluk yarışını sonuna kadar sürdüren ve kadro planlamalarına şimdiden hız veren Fenerbahçe, yıldız futbolcusu hakkında ortaya atılan transfer iddialarıyla çalkalanmaya başladı. Sezon başında sarı-lacivertli formayı yeniden sırtına geçiren ve sergilediği başarılı performansla taraftarların sevgilisi haline gelen Vedat Muriqi, İspanyol kulüplerinin radarına girmeyi başardı. İspanyol basınında geniş yankı uyandıran haberlere göre, La Liga'nın köklü temsilcilerinden biri olan Valencia, tecrübeli golcüyü kadrosuna katabilmek için yaz transfer döneminin ardından kış döneminde de girişimlerini hızlandırma kararı aldı.

İspanyol kaynaklı El Gol Digital platformunun okuyucularına duyurduğu habere göre, ara transfer döneminde hücum hattına etkili bir takviye yapmayı planlayan Valencia, Fenerbahçe forması giyen Kosovalı golcüyü yakından takip ediyor. İspanyol ekibinin teknik heyetinin aradığı santrfor profiline son derece uygun bulduğu 32 yaşındaki futbolcuyu renklerine bağlamak istediği, ancak bu transferin maliyet ve kulüpler arası şartlar açısından oldukça zorlu geçeceği ifade ediliyor. Özellikle sarı-lacivertli yönetiminin oyuncuyu bırakmaya sıcak bakıp bakmayacağı şimdiden merak konusu olmaya devam ediyor.

Umar Sadiq'in olası takımdan ayrılış sürecinin ardından hücum hattında herhangi bir boşluk yaşamak istemeyen Valencia'nın, bu transferi kiralık formülüyle bitirmek için tüm imkanları zorlayacağı belirtiliyor. Öte yandan, transferin gerçekleşebilmesi için deneyimli golcünün de kulübün planlamasında aktif bir rol üstlenerek bizzat çaba sarf etmesi gerekeceği kaydedildi. La Liga atmosferini yakından tanıyan ve geçmişte de İspanya'da başarılı maçlar çıkaran golcü oyuncunun bu teklife nasıl bir yanıt vereceği futbol otoriteleri tarafından merakla bekleniyor.

Valencia'nın hücum bölgesindeki transfer listesinde tek adayının Muriqi olmadığı da gelen bilgiler arasında yer alıyor. İspanyol kulübünün geniş oyuncu havuzunda; Roma'dan Bologna'ya kiralanan Artem Dovbyk ile Premier Lig ekibi Tottenham Hotspur forması giyen Richarlison gibi dünya çapında tanınan önemli isimlerin de bulunduğu ifade ediliyor. Ancak maliyet avantajı ve tecrübesi nedeniyle Vedat Muriqi seçeneğinin İspanyol ekibi için öncelikli planlar arasında yer aldığı vurgulanıyor.

Sezon başında büyük umutlarla Fenerbahçe'ye transfer olan ve sarı-lacivertli formayla bu sezon çıktığı 18 resmi maçta 9 gol ve 2 asistlik harika bir performans sergileyen Kosovalı futbolcunun geleceğinin ara transfer döneminde nasıl şekilleneceği şimdiden büyük bir merak konusu oldu. Takımın en kritik skor silahlarından biri olan tecrübeli golcünün, yönetim ve teknik heyet tarafından verilecek karar doğrultusunda yola nasıl devam edeceği önümüzdeki günlerde netlik kazanacak. Sarı-lacivertli taraftarlar ise yıldız oyuncunun takımda kalmasını istiyor.