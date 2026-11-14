Fenerbahçe’nin büyük umutlarla kadrosuna kattığı ancak üst üste yaşadığı diz sakatlıkları nedeniyle sahalardan uzak kalan Marco Asensio, İspanyol ekiplerinin transfer listesine girdi. Geçirdiği operasyon sonrası 3 ay sahalardan uzak kalacak yıldız futbolcu için Villarreal, Sevilla ve Real Betis'in devreye girdiği ve oyuncunun da ülkesine dönmeye sıcak baktığı öğrenildi.

Fenerbahçe camiasında sezon başından bu yana süregelen sakatlık kabusu, takımın en önemli hücum silahlarından biri olan Marco Asensio'nun geleceğini tartışmaya açtı. Sarı-lacivertli formayla beklenen istikrarı yakalamakta zorlanan 30 yaşındaki İspanyol futbolcu, hem yaşadığı talihsiz fiziksel sorunlar hem de Avrupa transfer piyasasından gelen sıcak haberlerle gündemin ilk sırasına yerleşti. Teknik heyetin ve taraftarların sahalara tam kapasiteyle dönmesini beklediği deneyimli oyuncu için İspanya cephesinden çarpıcı iddialar gelmeye başladı.

Sakatlık Kabusu Bir Türlü Yakasını Bırakmadı

Yıldız futbolcunun Fenerbahçe macerasındaki şanssızlıklar zinciri, geçtiğimiz sezon oynanan kritik Beşiktaş derbisinde yaşadığı diz sakatlığı ile başlamıştı. Uzun süren tedavi programının ardından büyük bir özveriyle yeşil sahalara geri dönen Asensio, tam form tutmaya başladığı dönemde yeni bir darbe aldı. Bu sezonun ağustos ayında oynanan Konyaspor karşılaşmasında aynı bölgeden yeniden sakatlanan tecrübeli hücum oyuncusu, haftalarca takımdan ayrı kalmak zorunda kaldı.

Zorlu bir iyileşme sürecinin ardından 10 Ekim’deki Çaykur Rizespor mücadelesinde formasına yeniden kavuşan Asensio'nun bu dönüşü ise ne yazık ki kalıcı olamadı. Karşılaşma sonrasında dizindeki ağrıların ve rahatsızlığın devam ettiği tespit edilince, kulüp sağlık heyeti ve oyuncu ortak bir karar alarak cerrahi müdahale seçeneğini masaya yatırdı.

Cerrahi Müdahale Sonrası 3 Aylık Bekleyiş

Kariyerini riske atmak istemeyen Marco Asensio, 21 Ekim tarihinde ülkesi İspanya’ya giderek bıçak altına yattı. Sol diz ekleminde tespit edilen kıkırdak lezyonu nedeniyle başarılı bir artroskopik operasyon geçiren yıldız ismin durumu, Fenerbahçe sağlık kurulu tarafından yakından izleniyor. Yapılan resmi bilgilendirmeler ve uzman görüşleri doğrultusunda, oyuncunun rehabilitasyon sürecinin yaklaşık 3 ay süreceği öngörülüyor. Mevcut takvime göre Asensio’nun ancak ocak ayında bireysel saha çalışmalarına başlayabileceği, tam anlamıyla maç kondisyonu kazanmasının ise daha fazla zaman alacağı belirtiliyor.

La Liga’nın Üç Önemli Ekibi Pusu Kurdu

Sarı-lacivertli ekipte yıldız oyuncunun geri dönüş tarihi hesaplanırken, İspanyol basınında yer alan transfer haberleri adeta soğuk duş etkisi yarattı. La Liga’nın köklü kulüplerinden Villarreal, Sevilla ve Real Betis’in, Marco Asensio’yu kadrolarına katmak için ciddi bir girişim başlattığı öne sürüldü.

Yaz transfer döneminde de oyuncunun durumunu yakından soruşturan bu üç İspanyol temsilcisinin, şu an için acele etmediği ancak süreci titizlikle takip ettiği ifade ediliyor. Özellikle oyuncunun rehabilitasyon sürecinden alacağı tıbbi sonuçları ve ocak ayındaki fiziksel seviyesini görmek isteyen kulüplerin, olumlu rapor çıkması halinde Fenerbahçe yönetiminin kapısını resmi tekliflerle çalacağı konuşuluyor.

Yıldız İsim Ülkesine Dönmeye Sıcak Bakıyor

Transfer iddialarını güçlendiren ve Fenerbahçe taraftarını endişelendiren asıl detay ise Marco Asensio’nun kişisel kariyer planlaması oldu. Türkiye'de üst üste yaşadığı talihsiz sakatlıklar nedeniyle mental olarak da yıprandığı belirtilen 30 yaşındaki futbolcunun, yeniden La Liga atmosferine dönmeye oldukça sıcak baktığı iddia ediliyor.

Önceliğini tamamen sağlığına kavuşmaya ve eski patlayıcı gücünü yeniden kazanmaya veren yıldız oyuncunun, kariyerinin bundan sonraki bölümünü ülkesinde sürdürme fikrini benimsediği aktarıldı. Kulislerde konuşulan bilgilere göre; ara transfer döneminde kulüpler arasında anlaşma zemini oluşmasa dahi Asensio, en geç sezon sonunda sarı-lacivertli takıma veda ederek İspanya’ya dönüş yapmayı planlıyor. Fenerbahçe yönetiminin ise bu gelişmeler karşısında nasıl bir yol haritası çizeceği büyük merak konusu.