Fenerbahçe'de teknik direktörlük koltuğuna Emre Belözoğlu'nun getirilmesinin ardından sarı-lacivertli kulüple yollarını ayıran Dirk Kuyt'ın yeni adresi netleşiyor. Hollanda basınında yer alan haberlere göre Eredivisie ekiplerinden Utrecht, 46 yaşındaki teknik adamı takımın başına getirmek için resmi girişimlere başladı. Kritik görüşmenin ardından imzaların atılması bekleniyor.

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Çorum FK deplasmanından aldığı 5-0'lık farklı galibiyetle milli araya oldukça moralli giren Fenerbahçe'de, teknik heyet yapılanmasındaki değişim rüzgarları dinmiyor. Sarı-lacivertli yönetimin teknik direktörlük görevine Emre Belözoğlu'nu getirmesinin ardından kulüple yolları ayrılan Hollandalı futbol adamı Dirk Kuyt'ın geleceği merak konusu olmuştu. Başarılı çalıştırıcının kariyerindeki bir sonraki durağına dair ülkesi Hollanda'dan dikkat çekici bir haber geldi.

Hollanda Eredivisie Ekibi Utrecht Harekete Geçti

Hollanda'nın önde gelen spor yayın organlarından Voetbal'ın paylaştığı bilgilere göre, Eredivisie'nin köklü kulüplerinden Utrecht, teknik direktörlük koltuğu için Dirk Kuyt'ı listenin en başına yazdı. Kulüp yönetiminin, Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra boşa çıkan 46 yaşındaki genç çalıştırıcı ile masaya oturmak üzere resmi bir görüşme planladığı öğrenildi. Utrecht kurmaylarının gerçekleştireceği bu kritik toplantının ardından nihai kararını vereceği ve şartlarda anlaşma sağlanması halinde Kuyt'ın kısa süre içinde takımın başına geçeceği aktarıldı.

Teknik direktörlük kariyerinde daha önce Feyenoord U19, ADO Den Haag, Beerschot ve Dordrecht gibi takımlarda görev alan Dirk Kuyt, Fenerbahçe'deki yardımcı antrenörlük ve geçici teknik sorumluluk deneyiminin ardından yeniden birinci adam olarak ülkesine dönmeye hazırlanıyor.

Fenerbahçe'ye Duygusal Sözlerle Veda Etmişti

Sarı-lacivertli kulübün ayrılık kararını duyurmasının ardından sosyal medya hesapları üzerinden camiaya seslenen Dirk Kuyt, yayımladığı veda mesajıyla taraftarların gönlünde bir kez daha taht kurmuştu. Ayrılığın kalıcı olmadığını vurgulayan Hollandalı çalıştırıcı, "Fenerbahçe'deki yolculuğum şimdilik sona eriyor. Bu bir veda değil, tekrar görüşene dek bir ara veriyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

Mesajında sarı-lacivertli ekibin 18 yıl aradan sonra UEFA Şampiyonlar Ligi sahnesine geri dönmesinden duyduğu büyük gururu dile getiren Kuyt, özellikle eski takımı Liverpool karşısında elde ettikleri zaferin kariyerinde özel bir yere sahip olduğunu belirtmişti. Yeni teknik direktör Emre Belözoğlu'na da başarı dileklerini ileten deneyimli isim, her teknik direktörün kendi çalışma ekibini kurma özgürlüğüne sahip olması gerektiğini ifade ederek alınan karara tam saygı duyduğunu vurgulamıştı.

Kısa Sürede Unutulmaz Bir İz Bıraktı

Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal'ın istifa kararının ardından takımın başına geçici olarak getirilen Dirk Kuyt, kısa süren bu görev döneminde sarı-lacivertli tarihe geçen bir performansa imza atmıştı. Süper Lig'de Göztepe karşısında çıktığı ilk maçtan 2-1'lik mağlubiyetle ayrılan Hollandalı antrenör, hemen ardından UEFA Şampiyonlar Ligi'nde dünya devi Liverpool'un karşısına çıkmıştı.

Sarı-lacivertlileri eski takımına karşı 3-2'lik unutulmaz bir zafere taşıyan Kuyt, Fenerbahçe'ye 18 yıl aradan sonra Devler Ligi'ndeki ilk galibiyetini kazandırarak büyük takdir toplamıştı. Emre Belözoğlu'nun göreve başlamasıyla birlikte durumu değerlendirmeye alınan ve yapılan görüşmeler neticesinde yolların ayrıldığı Dirk Kuyt, şimdi Hollanda'da yeni bir sayfa açmaya hazırlanıyor.