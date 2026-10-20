Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi’nin üçüncü haftasında bugün Slavia Prag’ı ağırlayacak. İstanbul’daki karşılaşma saat 19.45’te başlayacak ve TRT 1’den canlı yayımlanacak. Mücadeleyi dijital ortamda takip etmek isteyenler için tabii, radyo başındaki futbolseverler için TRT Radyo 1 seçeneği bulunuyor. İşte maçın yayın bilgileri, oynanacağı stat ve karşılaşma öncesinde öne çıkan önemli ayrıntılar bu haberde.

Fenerbahçe, Avrupa sahnesinde bu akşam taraftarının karşısına çıkacak. Sarı-lacivertliler, 20 Ekim 2026 Salı günü UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasının üçüncü haftasında Slavia Prag’ı konuk edecek. İstanbul’daki karşılaşmanın başlama saati 19.45 olarak açıklandı.

TRT 1, karşılaşmayı canlı yayımlayacağını duyurdu. Böylece Ankara’da ve Türkiye’nin diğer illerinde mücadeleyi takip edecek futbolseverler için kanal ve saat bilgisi netleşti. Akşam programını maça göre düzenleyen taraftarların, karşılaşmanın saat 22.00’de değil, erken seanstaki 19.45’te başlayacağını dikkate alması gerekiyor.

Fenerbahçe–Slavia Prag maçı hangi kanalda?

Fenerbahçe–Slavia Prag karşılaşması TRT 1 ekranlarından canlı yayımlanacak. TRT’nin resmî tanıtımında maçın tarihi ve yayın saati birlikte yer aldı. Kanalın duyurusu, “Fenerbahçe maçı bugün hangi kanalda?” sorusuna doğrudan yanıt verdi.

Mücadele için açıklanan temel bilgiler şöyle:

Bilgi Ayrıntı Karşılaşma Fenerbahçe–Slavia Prag Tarih 20 Ekim 2026 Salı Başlama saati 19.45, Türkiye saati Televizyon yayını TRT 1 Dijital yayın tabii Radyo yayını TRT Radyo 1 Organizasyon UEFA Şampiyonlar Ligi, lig aşaması 3. hafta

Televizyondan izlemek isteyenler TRT 1’i, dijital yayını tercih edenler tabii’yi kullanabilecek. Karşılaşmayı görüntülü takip etme imkânı bulunmayan futbolseverler ise TRT Radyo 1’in canlı anlatımını dinleyebilecek.

Maç nerede oynanacak, hakemi kim?

Karşılaşma, İstanbul’daki Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde oynanacak. Sarı-lacivertli ekip, lig aşamasındaki üçüncü karşılaşmasında saha ve taraftar avantajıyla mücadele edecek.

Türkiye Futbol Federasyonunun maç duyurusuna göre karşılaşmayı İspanya Futbol Federasyonundan Ricardo de Burgos yönetecek. UEFA’nın karşılaşma sayfasında da İstanbul’daki stat ve 20 Ekim tarihi yer alıyor. Böylece maçın yeri, tarihi ve başlama saati resmî kaynaklarda birbirini doğruluyor.

UEFA sayfasındaki saat gösterimi ile Türkiye’deki yayın duyurularını karşılaştıran taraftarlar için esas alınacak yerel başlangıç saati 19.45 TSİ. Ankara’daki izleyiciler için ayrıca bir saat dönüşümü gerekmiyor.

Fenerbahçe ilk galibiyetini arıyor

Sarı-lacivertliler, Şampiyonlar Ligi’nin bu sezonki lig aşamasına sahasında oynadığı Roma karşılaşmasındaki 1–1’lik beraberlikle başladı. İkinci maçında İngiltere deplasmanında Aston Villa’ya 6–0 mağlup oldu.

İlk iki karşılaşmadan bir puan çıkaran Fenerbahçe, Slavia Prag önünde bu aşamadaki ilk galibiyetini hedefliyor. İstanbul’daki mücadele, takımın puanını artırması ve sonraki karşılaşmalara daha güçlü bir konumda hazırlanması açısından önem taşıyor.

Roma maçının ardından yeniden kendi sahasında oynayacak olan temsilcimiz, bu kez üç puana ulaşmaya çalışacak. Taraftarların karşılaşmaya yönelik ilgisinin merkezinde de yayın bilgilerinin yanında takımın önceki Avrupa maçlarına nasıl bir karşılık vereceği bulunuyor.

Şampiyonlar Ligi’nde 43. karşılaşma

TRT Haber’in maç öncesi derlediği bilgilere göre Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi’nde 43. müsabakasına çıkacak. Sarı-lacivertliler, organizasyonda daha önce oynadığı 42 karşılaşmada 11 galibiyet, 7 beraberlik ve 24 yenilgi aldı.

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi’nde bu sezon yedinci kez mücadele ediyor. Kulübün turnuvadaki en başarılı yolculuğu, 2007–2008 sezonunda Arthur Zico yönetiminde ulaştığı çeyrek final oldu. O sezon İngiltere temsilcisi Chelsea’ye elenen sarı-lacivertliler, Avrupa kupalarındaki önemli başarılarından birini elde etti.

Bu akşamki Slavia Prag karşılaşması ise geçmiş başarıların hatırlanmasının yanında mevcut lig aşamasındaki puan mücadelesinin yeni adımını oluşturacak.