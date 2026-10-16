Yenimahalle Belediyesi'nin 2027 mali yılı bütçesi, ekim ayı meclis toplantısında oy çokluğuyla kabul edilerek 11 milyar 500 milyon Türk Lirası olarak belirlendi. Belediye Başkanı Fethi Yaşar yönetiminde gerçekleştirilen oturumda, geride kalan 17 yıllık hizmet süreci ve ilçeye kazandırılan yatırımlar değerlendirildi.

Başkentin en köklü ve dinamik yerleşim merkezlerinden biri olan Yenimahalle Belediyesi, önümüzdeki döneme ilişkin mali planlamasını netleştirdi. Yenimahalle Belediyesi'nin 2027 Mali Yılı Bütçesi, ekim ayı meclis toplantısında görüşülerek karara bağlandı. Belediye Başkanı Fethi Yaşar'ın başkanlığında toplanan belediye meclisinde, mali bütçe raporları maddeler halinde okunarak meclis üyelerinin oylarına sunuldu. Yapılan oylama sonucunda yeni dönem bütçesi oy çokluğuyla 11 milyar 500 milyon Türk Lirası olarak kabul edildi.

Toplantının ardından alınan kararların ilçe halkına hayırlı olmasını dileyen Başkan Fethi Yaşar, geride kalan 17 yıllık görev süresi boyunca hayata geçirilen yatırımlar hakkında kapsamlı değerlendirmelerde bulundu.

Fethi Yaşar'dan Ayrım Gözetmeyen Hizmet Vurgusu

Yenimahalle'yi siyasi görüş gözetmeksizin kucaklayan bir anlayışla yönettiklerini belirten Başkan Fethi Yaşar, ayrım yapmadan tüm mahallelere eşit hizmet götürdüklerini vurguladı. Konuşmasında geride kalan dönemi özetleyen Yaşar, şu ifadeleri kullandı: "Bütün vatandaşlarımızın yaşamaktan mutlu olduğu Yenimahalle'yi yaratmak için 17 senedir çalışıyorum. Bunun karşılığını da her görüşten vatandaşımızdan gördüğüm destekle alıyorum. İnşallah bu dönemde verdiğimiz sözleri başararak dönemi tamamlayacağız. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın."

Hizmet süreçlerinde mahalle ayrımı gözetmediğinin altını çizen Yaşar, merkezin yanı sıra kentin çevre bölgelerine ve yatırımlara da değindi. "Bugüne kadar gereken ne varsa hangi mahalleye ne söz verdiysem, benden ne istedilerse hepsini yaptım, başımı öne eğmedim. Köy demedim, gecekondu demedim, Yenimahalle merkez demedim, Batıkent demedim yaptım. Batıkent'te ne varsa Şentepe'ye de aynı hizmeti götürdüm" diyerek eşit hizmet politikasını yineledi.

İlçeye Kazandırılan Sosyal Donatı Alanları ve Tesisler

Yenimahalle genelinde hayata geçirilen projelerle ilçenin çehresinin değiştiğini belirten Başkan Yaşar, altyapıdan sosyal donatılara kadar geniş bir yelpazede yatırım yaptıklarını ifade etti. İlçede park yapılmayan alan kalmadığını belirten Yaşar, vatandaşların ortak kullanımına sunulan tesisleri şu başlıklarla aktardı:

Eğitim ve Gençlik Yatırımları: Kreşler, kütüphaneler, etüt merkezleri ve gençlik alanları ilçe genelinde hizmete açıldı.

Kültür ve Spor Faaliyetleri: Çok sayıda modern spor alanı ve kültür merkezi vatandaşların kullanımına sunuldu.

Sağlık Hizmetleri: Bölge halkının sağlık hizmetlerine kolay ve hızlı erişimi için çok sayıda sağlık ocağı inşa edildi.

Belediye kaynaklarının şeffaf ve adil bir şekilde halka harcandığını belirten Yaşar, "Bizim işimiz değil demeden, bahane üretmeden vatandaştan aldığımız vergileri yine vatandaşımıza harcadık" şeklinde konuştu.

"Cami de Yaptım, Cemevi de"

Hizmet anlayışında inanç, köken veya siyasi düşünce ayrımı bulunmadığını vurgulayan Fethi Yaşar, toplumun tüm kesimlerini kucakladıklarını belirtti. "Bana oy verdi, vermedi diye bir dünya görüşüm yok. Yenimahalle'de herkesin bütçesini kullanıyorsam herkese hizmet etmek zorundayım. Cami de yaptım Cemevi de. Herkesin inancına, ırkına, mezhebine ve düşüncesine saygı göstermek zorundayız" dedi.

Kanunların verdiği yetki çerçevesinde belediye imkanlarını halk için seferber ettiğini belirten Yaşar, sokakta her kesimden vatandaşın yanında huzurla ve korumasız gezebilmesinin temelinde bu adil yönetim anlayışının yattığını ifade etti. Toplantının sonunda Cumhuriyet'in değerlerine bağlı kalarak Yenimahalle'yi yönetmeye devam edeceklerini belirten Başkan Yaşar, onaylanan 11,5 milyar TL'lik bütçenin belediyeye, çalışanlara ve tüm ilçe sakinlerine huzur ve mutluluk getirmesini diledi.