Ekranların sevilen yapımlarından Halef Köklerin Çağrısı dizisinde canlandırdığı Ziyan Ağa karakteriyle dikkatleri üzerine çeken usta sanatçı Mazlum Çimen, dizinin final kararı almasının ardından hiç vakit kaybetmeden yeni projesi için el sıkıştı. Televizyon ve dijital yayın dünyasının merakla beklediği iddialı yapımlardan biri olan Eşref Tek dizisiyle anlaşma sağlayan usta oyuncu, yine çok konuşulacak bir karakterle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Sektörün önde gelen yapımcıları Timur Savcı ve Burak Sağyaşar’ın kurucusu olduğu TIMS&B imzasıyla hazırlanan ve toplam 8 bölümden oluşacak dijital dizi Eşref Tek için hazırlıklar tüm hızıyla sürerken, oyuncu kadrosu da netleşmeye başladı. Başrolünde yetenekli aktör Çağatay Ulusoy’un yer alacağı ve "Eşref Tek" karakterine hayat vereceği yapımın kadrosuna katılan son isim usta oyuncu ve müzisyen Mazlum Çimen oldu.

"Arap İhsan" Rolüyle Yeraltı Dünyasına Adım Atıyor

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın aktardığı kulis bilgilerine göre; ekran macerasını 43. bölümüyle noktalamaya hazırlanan Halef Köklerin Çağrısı dizisindeki performansı büyük beğeni toplayan Mazlum Çimen, gelen yeni teklifleri hızla değerlendirdi. Usta isim, yeni dönemde Eşref Tek projesinde Arap İhsan karakterini canlandıracak.

Dizide canlandıracağı Arap İhsan karakteri, köklü kabadayılık kültüründen gelen, racon bilen ve yeraltı dünyasındaki dengeleri yönetme yeteneğine sahip güçlü bir figür olarak hikayedeki yerini alacak. Düşmanlığın dahi kurallarına göre oynandığı sert bir dünyayı temsil edecek olan Mazlum Çimen, bu roldeki etkileyici duruşuyla dizinin kilit noktalarından biri haline gelecek.

Çağatay Ulusoy ile Dev Kadro Oluşuyor

Yapım süreci gizlilikle yürütülen ve 8 bölümlük mini dizi formatında planlanan Eşref Tek, iddialı senaryosu ve güçlü oyuncu kadrosuyla şimdiden sezonun en çok merak edilen dijital projeleri arasına girmeyi başardı. Çağatay Ulusoy’un başrol liderliğinde şekillenen projede Mazlum Çimen’in de yer alacak olması, beklentileri bir hayli yükseltti.

Ekranlarda uzun yıllardır hem müziği hem de oyunculuğuyla kendine sağlam bir yer edinen Mazlum Çimen’in, kabadayı raconuna ve yeraltı kültürüne hakim bir karakterle izleyici karşısına çıkacak olması heyecan yarattı. Çekimlerine kısa süre içerisinde başlanması planlanan projenin yayın tarihi ve diğer oyuncu kadrosuna dair detayların önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.