Altındağ Belediyesi'nin 2027 mali yılı tahmini bütçesi, meclis toplantısında oy birliğiyle 6 milyar 500 milyon TL olarak kabul edildi. Belediye Başkanı Veysel Tiryaki, geçmiş yıllarda olduğu gibi gelir-gider dengesini sağlayarak ilçeye yeni yatırımlar kazandırmaya devam edeceklerini vurguladı.

Başkent genelinde sürdürdüğü projeler ve mali disiplin anlayışıyla dikkat çeken çalışmalarına bir yenisini daha ekleyen Altındağ Belediyesi, yeni döneme ilişkin mali planlamasını netleştirdi. Yerel yönetim düzeyinde gerçekleştirilen bütçe hazırlıkları kapsamında, Altındağ Belediyesi'nin 2027 yılı bütçe görüşmeleri tamamlanarak resmiyet kazandı. İlçe sakinlerinin yaşam kalitesini artırmak ve kentin geleceğine kalıcı eserler bırakmak amacıyla hazırlanan 2027 yılı tahmini bütçesi, belediye meclis salonunda gerçekleştirilen oturumda meclis üyelerinin onayına sunuldu.

Gerçekleştirilen kapsamlı meclis toplantısında, ilgili mali raporlar ve harcama kalemleri maddeler halinde okunarak üyelerin değerlendirmesine bırakıldı. Yapılan müzakerelerin ardından 6 milyar 500 milyon Türk Lirası olarak belirlenen tahmini bütçe, meclis üyelerinin oy birliğiyle kabul edildi. Alınan karar, yerel yönetimde yakalanan uzlaşı kültürünün ve ortak akıl yönetiminin en somut örneklerinden biri olarak kayıtlara geçti. Oturumun ardından bütçenin tüm ilçe halkına ve belediye teşkilatına hayırlı olması temennisinde bulunuldu.

Başkan Veysel Tiryaki'den Sağlıklı Bütçe ve Yatırım Vurgusu

Bütçenin meclisten geçmesinin ardından önemli açıklamalarda bulunan Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki, ilçeyi her alanda daha ileriye taşımak için aralıksız bir şekilde çalışmaya devam edeceklerini belirtti. Göreve geldikleri ilk günden bu yana ilçe sakinlerine verdikleri sözleri tutma gayreti içerisinde olduklarını ifade eden Tiryaki, mali disiplinin ve doğru planlamanın başarının anahtarı olduğunu vurguladı.

Geçmiş dönemlerde olduğu gibi önümüzdeki süreçte de belediyenin gelir ve gider dengesini titizlikle koruyacaklarını belirten Başkan Tiryaki, "Sağlıklı bütçe yapılmayan hiçbir yerde başarı olmaz. Geçmiş yıllarda olduğu gibi önümüzdeki yıl da belediyemizin gelir ve gider dengesini sağlayarak Altındağlılara en iyi hizmeti vereceğiz" ifadelerini kullandı.

2025 ve 2026 Yıllarında Rekor Yatırımlar Hayata Geçirildi

Altındağ'ın başkentteki yatırım üssü haline geldiğini belirten Başkan Tiryaki, son yıllarda elde edilen büyük başarılara dikkat çekti. İlçede hayata geçirilen projelerin rakamsal ve fiziksel büyüklüğüne değinen Tiryaki, 2025 yılında Türkiye'nin en çok yatırım yapan ilçe belediyesi unvanını kazandıklarını hatırlattı. Bu başarının tesadüf eserİ olmadığını, planlı bütçe yönetimi ve öz kaynakların etkin kullanımı sayesinde elde edildiğini ifade etti.

Yatırım hamlelerinin 2026 yılında da hız kesmeden sürdüğünü belirten Tiryaki, geride kalan süreçte Altındağ'ın 8 farklı noktasında 15 altın yatırımın temelinin atıldığını açıkladı. Eğitimden sağlığa, spordan sosyal donatı alanlarına kadar pek çok farklı sektörde yükselen bu yatırımların ilçenin çehresini tamamen değiştirdiği belirtildi.

2027 Yılında Yepyeni Projeler Yolda

Onaylanan 6,5 milyar TL'lik bütçenin tamamının ilçe halkının refahı, huzuru ve kalkınması için kullanılacağının altını çizen Başkan Tiryaki, meclis üyelerine teşekkürlerini iletti. Oy birliğiyle alınan kararın birlik ve beraberliğin en güzel örneği olduğunu belirten Tiryaki, "Kıymetli meclis üyelerimizin her birine destekleri için teşekkür ediyor, bütçemizin Altındağ'ımıza ve tüm hemşehrilerimize hayırlı olmasını diliyorum. 2027 yılında yepyeni yatırımlarla Altındağ'ımıza değer katmak için çalışmayı sürdüreceğiz" şeklinde konuştu.

Altındağ Belediyesi'nin yeni dönemde hayata geçireceği stratejik projelerin, bölgedeki ekonomik ve sosyal hareketliliği daha da artırması bekleniyor. Vatandaşların günlük yaşam standartlarını yükseltmeyi hedefleyen yeni yatırımların detayları önümüzdeki günlerde kamuoyuyla paylaşılacak.