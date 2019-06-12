Caner Erdeniz Kimdir? Müge Boz ve Caner Erdeniz Evleniyor

Türk televizyonlarının sevilen simalarından oyuncu Müge Boz ile nişanlısı ünlü basketbolcu Caner Erdeniz evlilik telaşı içinde. Magazin gündemine bomba gibi düşen gelişmelerin ardından ünlü çiftin çok yakında evlenecekleri öğrenildi. Geçtiğimiz mayıs ayında nişanlanan Müge Boz ve Caner Erdeniz çiftinin nikah tarihi belli oldu. Sevilen oyuncu Müge Boz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla müjdeli haberi hayranlarına duyurdu. Müge Boz ve Caner Erdeniz evliliği ile ilgili olarak sosyal medyanın ve magazin gündemindeki tüm detaylar haberimizde yer alıyor.

Ünlü oyuncu Müge Boz, bugün resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla evlilik müjdesini hayranlarına duyurdu. Nişanlısı ünlü basketbolcu Caner Erdeniz ile birlikte yer aldığı fotoğrafları sosyal medya üzerinden paylaşan Müge Boz bir de açıklama mesajı yayınladı. Şu anda havalimanında olduklarını ve Barselona’ya uçacaklarını söyleyen ünlü oyuncu, “Çünkü 13 Haziran’da Barselona’da evleneceğiz. Orada çok güzel bir fotoğraf çekimi yapacağız. Günlerdir onun styling çalışmalarını yapıyoruz.” diyerek müjdeli haberi sevenleriyle paylaştı.

Düğünleri için styling çalışmalarının kendilerine ait olduğunu da vurgulayan Müge Boz, “Gelinliklerimiz, smokinlerimiz uçağa doğru gidiyoruz. Döndüğümüzde bir aile olmuş olacağız.” diyerek yaşadığı mutluluğu tüm takipçilerine aktardı.

Ünlü oyuncu Müge Boz ile geçtiğimiz mayıs ayında nişanlanan, 13 Haziran tarihinde de dünya evine girmeye hazırlanan Caner Erdeniz sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden biri haline geldi. İnternet kullanıcıları Caner Erdeniz kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır sorularıyla sevilen oyuncu Müge Boz’un nişanlısı hakkında bilgi sahibi olmak için araştırma yapmaya devam ediyor. Ünlü çift evlilik hazırlıklarını sürdürürken bir yandan da 13 Haziran’da nikah masasına oturmak için adeta saatleri sayıyor. Barselona’da görkemli bir törenle dünya evine girmeyi planlayan çift hakkında Caner Erdeniz’in hayatı merak ediliyor. İşte ünlü basketbolcu Caner Erdeniz’in hakkında merak edilen tüm soruların yanıtları…

Caner Erdeniz, 25 Nisan 1987 tarihinde İzmir’de dünyaya geldi. Küçük yaşlarından itibaren basketbola büyük merak saran Caner Erdeniz, ilk ve ortaöğrenim hayatı boyunca amatör olarak pek çok kulüpte basketbol oynadı. Basketbol kariyerine 2008 yılında TED Ankara Kolejliler Basketbol Takımı ile başlayan Erdeniz, daha sonra sırasıyla Maliye Milli Piyango, TED Ankara Kolejliler, Beşiktaş Sompo Japan, Acıbadem Üniversitesi SK, Eskişehir Basket ve Galatasaray Basketbol takımlarında forma giyme başarısını gösterdi.

Caner Erdeniz basketbol kariyerine kısa forvet pozisyonunda görev alarak devam etmektedir. Eski basketbolcu Mehmet Erdeniz’in oğludur ve 2 metre boyundadır.

Müge Boz Kimdir?

Sosyal medyayı en aktif olarak kullanan ünlü isimlerden biri olan oyuncu Müge Boz, kişisel Instagram hesabından yapmış olduğu son paylaşımlarla da adından sıkça söz ettirmeye devam ediyor. Ünlü basketbolcu Caner Erdeniz ile geçtiğimiz mayıs ayında nişanlanan Müge Boz, şimdi de evlilik heyecanı yaşıyor. Sosyal medyanın en dikkat çeken isimlerinden biri olan Müge Boz kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır soruları da geniş kitleler tarafından sıklıkla araştırılan sorular arasında yer alıyor. İşte Türk televizyonlarının en sevilen simalarından oyuncu Müge Boz’un hayatı ve kariyerine dair bilinmesi gerekenler…

Müge Boz, 13 Nisan 1984 tarihinde İstanbul’da dünyaya geldi. Bir kız kardeşi bulunan Müge Boz’un annesi Yugoslavya göçmeni, babası ise Egelidir. Babasının işleri nedeniyle 12 yaşında İzmir’in Karşıyaka ilçesine taşınmışlardır.

İzmir Atatürk Lisesi’nden mezun olduktan sonra lisans eğitimi için Eskişehir’in yolunu tutan Müge Boz, Anadolu Üniversitesi Sinema Televizyon ve Halkla İlişkiler Bölümü’nden mezun oldu. Daha sonra Norveç’te bulunan Hogskulen Volda isimli okulda burs kazanarak “strategic desing” ve “digital photography” dersleri aldı. Sanat ile iç içe bir eğitim hayatı bulunan Müge Boz, 11 sene boyunca bale, 4 sene boyunca da piyano eğitimi aldı. Pek çok spor dalıyla yakından ilgilendiği bilinen Müge Boz’un yüzme, tenis, paten, voleybol ve motosikletten sonra son olarak da düzenli bir şekilde yoga yaptığı öğrenildi.

Bir dönem televizyon reklamlarında sıklıkla yer alan Müge Boz, 2011 yılında Türk televizyonlarından izleyicilerle buluşan Şüphe adlı dizide Meltem karakterini canlandırdı. Daha sonra Karakol adlı yapımda rol alan Boz, bu dizide de Ada karakterine hayat verdi.

Bir dönem modellik ve mankenlik de yapan Müge Boz, Vogue başta olmak üzere; Tempo, Marie Claire, Women’s Health, Instyle gibi dergilerde moda çekimleri yaptı. Bir yandan da oyunculuk kariyerini sürdüren güzel oyuncu, Leyla ile Mecnun’un ikinci sezonunda rol aldıktan sonra TRT 1 ekranlarından yayınlanan Gurbette Aşk adlı dizide de rol aldı.