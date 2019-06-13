Asayişten Cepheye Milli Mücadelede Jandarma Sempozyumu

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı tarafından “Asayişten Cepheye Milli Mücadelede Jandarma Sempozyumu” düzenlendi. Düzenlenen sempozyumda Jandarma teşkilatımızın tarihi, teşkilatın gelişim evreleri, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Emniyet güçleri gibi kolluk hizmetlerine katkıları ve Milli Mücadele dönemindeki başarılı faaliyetleri bilimsel açıdan ele alınarak değerlendirme yapılacak.

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi (JSGA) Başkanlığı’nca düzenlenen “Asayişten Cepheye; Milli Mücadelede Jandarma” adlı sempozyumda Jandarma teşkilatının geçmişten günümüze uzanan köklü tarihi, teşkilatın gelişim evreleri, kolluk hizmetlerine yapmış olduğu katkıları ve ülkemizin Milli Mücadele döneminde yapmış olduğu faaliyetleri bilimsel açıdan değerlendirmeye tabi tutulacak. Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Beytepe Yerleşkesi’nde saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan sempozyumda Jandarma akademisinin tanıtım videosu da katılımcılara gösterildi.

“Geçmişimize Bir Işık Tutmak İstedik”

Programda akademinin tanıtım videosunun gösterilmesinin ardından açılış konuşmasını yapmak üzere kürsüye davet edilen Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanı Tümgeneral Hüseyin Kurtoğlu, akademinin yapısı ve faaliyetleri ile ilgili olarak yaptığı konuşmada katılımcılara önemli bilgiler verdi. Akademiye bağlı olarak 2017 yılında kurulan fakültede 5 yıllık lisans eğitimi verildiğini vurgulayan Kurtoğlu, fakültenin ilk muvazzaf teğmenlerini 2022’de mezun vereceğini ifade etti.

Sempozyumun düzenlenme amacının kıymetli bilim insanlarının çalışmalarıyla Jandarma teşkilatının geçmişine bir ışık tutmak olduğunu dile getiren Kurtoğlu, kuruluşlarının bir asırlık yıl dönümünde bu anlamlı etkinlikte emeği olan herkese teşekkür etti.

Jandarmanın Tarihi ile İlgili Bilimsel Farkındalık

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanı Tümgeneral Hüseyin Kurtoğlu’nun ardından kürsüye davet edilerek söz alan JSGA Fakülte Dekanı Prof. Dr. İsmail Hakkı Demircioğlu'da geçen sene “ Osmanlıdan Cumhuriyet’e Jandarma Sempozyumu”nu düzenlediklerini hatırlatarak bu yıl da Milli Mücadele’nin 100. yıl dönümü olması sebebiyle bu sempozyuma imza attıklarını kaydetti.

Hem geçen yılki hem de bu yılki sempozyumların, Jandarma teşkilatının tarihi ile ilgili bilimsel farkındalık oluşturduğunu vurgulayan Prof. Dr. Demircioğlu, bunun somut örneğini jandarma ile ilgili medya organlarında yayın artışının olmasıyla gördüklerini ifade etti.

Sempozyumda 66 Katılımcı Bulunuyor

Prof. Dr. Demircioğlu, JSGA’nın düzenlemiş olduğu sempozyumda 66 katılımcının yer alacağını ifade etti. Edebiyata jandarmadan, Milli Mücadele’de cephelere ve askeri raporlara kadar pek çok bilimsel belgenin sunulacağı ve bilgi paylaşımlarının yapılacağı sempozyumda katılımcıların her birinin önemli verileri paylaşacağını bildirdi.

Sempozyum programı, açılış konuşmalarının tamamlanmasının ardından oturumlarla devam etti. Öte yandan programa, Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Ahmet Karayiğit, İçişleri Bakanlığı’na bağlı olarak bazı teşkilatlarda faaliyet gösteren daire başkanları, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.