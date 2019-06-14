Anneler Okuma Öğrendi Çocuklar Karne Verdi

300 KADIN OKUMA ÖĞRENDİ

Her yaşta eğitime büyük önem veren Altındağ Belediyesi, Kadın Eğitim ve Kültür Merkezleri’nde açtığı okuma yazma kurslarıyla Altındağlı kadınların hayatını değiştirdi. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Halk Eğitim Müdürlüğü ile ortaklaşa yürütülen çalışmalar kapsamında bu yıl 300 kadın okuma yazma öğrendi. Ulucanlar Yarı Açık Mahkum Yemekhanesi’nde düzenlenen toplu sertifika programda okuma yazma öğrenen kadınlar, sertifikalarını çocuklarının ve torunlarının elinden almanın heyecanını yaşadı.

OKUMA YAZMA BİLMEYEN KALMAYACAK

Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı, “ Burada bir başarı öyküsü var. Belediyemizin açmış olduğu kurslara gelerek okuma yazma öğrenen Altındağlı kadınlar hayatlarına yeni bir pencere açtı. Göstermiş oldukları bu azim ve kararlılık gençlerimize de örnek olmalı. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın kıymetli eşi Sayın Emine Erdoğan hanımefendinin başlattığı okuma yazma seferberliğine Altındağ Belediyesi olarak bizlerde tam destek veriyoruz. Okuma yazma öğrenen 300 Altındağlı kadını tebrik ediyorum. İnşallah Altındağ’da okuma yazma bilmeyen kimse kalmayana dek eğitim mücadelemiz sürecek” ifadelerini kullandı.

BAŞKAN BALCI’YA TEŞEKKÜR

Sakarya Kadın Eğitim ve Kültür Merkezi üyelerinden 75 yaşındaki Fatma Yağmuroğlu, açılan kurslara katılarak okuma yazmayı öğrendi. Öğrenmenin yaşının olmadığını dile getiren Fatma Yağmuroğlu, “Altındağ Belediyesi’nin açmış olduğu okuma yazma kurslarına katılmadan önce bir yere gidip gelemiyordum. Bir yere gitmeye kalktığımda ne otobüsün ne minibüsün nereye gittiğini anlayamıyordum. Altındağ Belediyesi’nin açmış olduğu okuma yazma kursu benim hayatımı değiştirdi. 75 yaşında okuryazar oldum. Artık kendi işimi kimseden yardım almadan rahatlıkla halledebiliyorum. Bize verdiği destekten ötürü Başkanımız Asım Balcı’ya çok teşekkür ediyorum” dedi.