“Türkiye’nin İlk 1000 İhracatçısı 2018’ Araştırması...

Bu şirketlerin 50 ilde faaliyet gösteriyor olmaları da ihracatın Türkiye geneline yayıldığının en büyük göstergesi oldu. Otomotiv sektörü zirveyi bırakmazken, Türkiye’nin ihracat lideri ise Ford Otomotiv oldu. Sıralamada ikinciliği Toyota, üçüncülüğü ise Tofaş göğüsledi.

61 ihracatçı birliği, 13 genel sekreterlik ile 85 bine yakın ihracatçının tek çatı kuruluşu olan Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin (TİM) bu yıl 17’ncisini gerçekleştirdiği ve her yıl dikkatle takip edilen, ‘Türkiye’nin ilk 1000 İhracatçısı 2018” araştırmasının sonuçları açıklandı. İlk 1000’de yer alan şirketlerin toplam ihracatı 2017’ye göre 10.5 milyar dolar artışla 102.8 milyar dolara ulaşırken, toplam ihracattan aldıkları pay ise yüzde 61,2’ye yükseldi. İlk 500 şirketin ihracattaki payı yüzde 52.6’sı oldu.

Bu yıl da ilk üç zirvedeki yerini korudu

Araştırma sonuçlarına göre Ford Otomotiv Sanayi A.Ş., 5 milyar 683 milyon dolarlık ihracatla Türkiye’nin lider şirketi olurken, Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye A.Ş., 4 milyar 598 milyon dolarla ikinci, Tofaş Türk Otomobil Fabrikaları A.Ş. ise 2 milyar 998 milyar dolarla üçüncü sırada yer aldı.

Bir önceki yıl 6’ncı sırada bulunan Kibar Dış Ticaret A.Ş., 2 milyar 720 milyon dolarlık ihracatla 4’üncü sıraya yükselirken, önceki yıl 12’nci sırada bulunan TGS Dış Ticaret A.Ş., 7 sıra birden yükselerek 2 milyar 591 milyon dolarla 5’inci sıraya yükseldi. 6’ncı sırada ise Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş., 2 milyar 467 milyon dolarlık ihracatla yerini aldı. Vestel Ticaret A.Ş., 2 milyar 255 milyon dolarla 7’nci, Arçelik A.Ş. ise 1 milyar 937 milyon dolarla 8’inci sıradaki yerini korurken, 9’uncu sırayı ise 1 milyar 784 milyon dolarla Oyak-Renault Otomobil Fabrikaları A.Ş. elde etti. 10’uncu sırayı ise 1 milyar 544 milyon dolarla önceki yıla göre 1 sıra yükselen Habaş Sınai ve Tıbbi Gazlar İstihsal Endüstrisi A.Ş. aldı.

İlk 1000 Şirket Türkiye’nin 50 ilinde

Araştırma sonuçlarına göre sektörel değerlendirmede ilk sırada 154 şirketle hazır giyim ve konfeksiyon sektörü, ikinci sırada 106 şirketle kimyevi maddeler ve mamulleri, üçüncü sırada ise 102 şirketle otomotiv sektörü yer aldı. İlk 1000’de yer alan ihracatçı şirketlerin İstanbul’dan Şırnak’a, Samsun’dan Osmaniye’ye 50 farklı ilde faaliyet gösteriyor olmaları da ihracatın Türkiye sathına yayıldığının en büyük göstergesi oldu. Şirketlerin 440’ı İstanbul merkezli iken, İstanbul’u 76 şirketle İzmir 67 şirketle Kocaeli izledi. Bölgesel dağılımda ise Marmara Bölgesi’nden 600, Ege Bölgesi’nden 146 ve İç Anadolu Bölgesi’nden 83 şirket listeye girmeyi başarırken, 7 coğrafi bölgemizde de İlk 1000 listesine girmeye hak kazanan firmaların olması dikkat çekti.

İlk 1000 Firma istihdam ve katma değerde de lider

İlk 1000 firmanın ortalama çalışan sayısı 2018’de 781 oldu, bu da sadece bu firmaların 800 bine yakın istihdam sağladığına işaret ediyor. Aynı sayı 2016’da ise 704 idi, yani en başarılı ihracatçılar istihdamı da sırtladı, sadece 2 yılda 100 bine yakın çalışana ekmek kapısı oldu.

Yine, ilk 1000 firma ihraç birim fiyatında ülkemizi ileri taşıdı. İhracatımızın kg fiyatı 2018’de 1,33 dolar iken ilk 1000 firmamızda bu sayı 1,37 dolar, ilk 500’de 1,40 ve nihayet ilk 10 firmamızda ise 2,76 dolar olarak gerçekleşti.

1 milyar doları geçen şirket sayısı 13’e yükseldi

İlk 1000 İhracatçı araştırmasında 1 milyar dolar ve üzeri ihracat yapan şirket sayısı bir önceki yıla kıyasla 10’dan 13’e yükselirken, 100 milyon dolar ve üzeri ihracat yapan şirket sayısı ise 145’ten 171’e yükseldi. 2018 yılında listenin en son sırasında yer alarak Türkiye’nin en çok ihracat yapan 1000. firması olan firma 21,6 milyon dolar ihracat gerçekleştirirken, bu rakam 2017’de 19,5 milyon dolar, 2016’da ise 18,2 milyon dolardı. İlk 1000 şirketin yüzde 66.3’ünün üretici ihracatçı şirketlerden oluştuğu dikkat çekti.

Bu yıl 155 şirket listede giriş yaptı

İlk 1000 ihracatçı arasında yer alan firmalardan 155’i, 2017 yılında İlk 1000 İhracatçı listesinde yer almazken, 2018 yılında listeye giriş yaptı. Listeye en yüksek sıradan giriş yapan firmalar ise Tatmetal Çelik (158’inci), Mitaş Endüstri (175’inci), Gemlik Gübre Sanayi (233’üncü), Corbus Metal (258’inci), Rexport Dış Ticaret(319’uncu), Yenigün İnşaat (326’ıncı), Göymen Gıda (351’inci), Turquoise Yat Sanayi (383’üncü), Yıldızdemir Çelik Sanayi (407’inci) ve Sahra Gıda (419’uncu) olarak sıralandı.

2018 yılında En Fazla İhracat Gerçekleştiren İlk 10 Şirket

2018 SIRASI FİRMA 2018 İHRACATI

1 Ford Otomotiv Sanayi A.Ş. 5.682.762.433,05 $

2 Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye A.Ş. 4.598.412.782,39 $

3 Tofaş Türk Otomobil Fabrikaları A.Ş. 2.997.681.305,53 $

4 Kibar Dış Ticaret A.Ş. 2.719.787.015,19 $

5 TGS Dış Ticaret A.Ş. 2.591.293.127,15 $

6 Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. 2.466.974.750,88 $

7 Vestel Ticaret A.Ş. 2.254.759.359,45 $

8 Arçelik A.Ş. 1.936.987.240,00 $

9 Oyak-Renault Otomobil Fabrikaları A.Ş. 1.784.071.563,30 $

10 Habaş Sınai ve Tıbbi Gazlar İstihsal Endüstrisi A.Ş. 1.544.049.678,32 $