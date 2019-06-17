İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerine sayılı günler kala Cumhur İttifakı’nın Belediye Başkanı Adayı olan Binali Yıldırım’ın hayatı ve kariyeri vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Merakla beklenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylarının canlı yayın programı da geride kalmışken Binali Yıldırım’ın kariyeri de mercek altına alındı. Siyasi hayatı boyunca Başbakanlık, Ulaştırma Bakanlığı, Meclis Başkanlığı ve Milletvekilliği gibi önemli görevleri başarıyla yerine getiren Binali Yıldırım kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır sorularının yanıtlarını ve ünlü siyaset adamının hayatına dair bilinmesi gerekenleri haber yazımızda bulabilirsiniz.

Binali Yıldırım, 20 Aralık 1955 tarihinde Erzincan’ın Refahiye ilçesinde dünyaya geldi. Lisans eğitimini İstanbul Teknik Üniversitesi Gemi İnşa ve Deniz Bilimleri Fakültesi’nde tamamlayan Binali Yıldırım yine aynı fakültede yüksek lisansını tamamlamıştır. Kariyerine mezun olduğu bölümle ilgili olarak devam eden Yıldırım, 1978 yılından 1993 yılına kadar Türkiye Gemi Sanayi Genel Müdürlüğü ve Camialtı Tersanesi’nde pek çok kademede yöneticilik görevinde bulunmuştur. Bunun yanında 6 ay boyunca İskandinavya’da ve Avrupa’nın pek çok ülkesinde liman ve denizcilik idaresi uzmanları ile birlikte görev yapmıştır.

1994 – 2000 yılları arasındaki süreçte İBB İstanbul Deniz Otobüsleri İşletmesi’nde Genel Müdürlük görevini yerine getirmiştir. İDO’da yaptığı çalışmaların sonucunda işletmeye 29 iskele, 22 deniz otobüsü ve 4 feribot kazandırarak, alanında en büyük şirketlerden biri haline getirdi.

Binali Yıldırım 58. Hükümet’ten 60. Hükümüet’e kadar Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma Bakanı olarak görev yaptı. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde 22. dönem AK Parti İstanbul Milletvekilliği’nin yanı sıra 23. Dönem AK Parti Erzincan Milletvekilliği görevinde bulundu. Siyasi kariyerine Türkiye’nin 71. Ulaştırma Bakanı oluşunu da ekleyen Yıldırım bu göreve 4. kere getirilme başarısı gösteren Türkiye siyasi tarihindeki ilk bakan olmuştur.

1 Kasım 2015 seçimlerinde İzmir’den aday olan Yıldırım, İzmir Milletvekili olarak seçildi. Daha sonra 64. Hükümet bünyesinde Ulaştırma Bakanı olarak görev yaptı. Evli ve 3 çocuk sahibi olan Binali Yıldırım’ın Ulaştırma Bakanı olarak görev yaptığı süre boyunca hayata geçirdiği önemli projeleri şunlardır;