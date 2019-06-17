İlhan Koman'nın 98. Yaş Gününe Özel Doodle! İlhan Koman Kimdir?

İlhan Koman Kimdir? Google İlhan Koman’ı Doodle Yaptı!

Dünyaca ünlü arama motoru Google, ana sayfasında İlhan Koman’ın Doodle’ına yer verdi. İnternete bağlanarak Google arama motorundan herhangi bir şey arayan internet kullanıcıları karşılarında İlhan Koman’ın görselini gördü. Google dünyaca ünlü Türk heykeltıraş İlhan Koman’ın doğum gününü unutmadı. Bu gelişmenin ardından pek çok internet kullanıcısı İlhan Koman’ın hayatını merak ediyor. İlhan Koman kimdir, nerelidir soruları internet üzerinden araştırılmaya devam ediliyor. İşte dünyaca ünlü Türk heykeltıraş İlhan Koman’ın hayatı hakkında tüm merak edilen soruların yanıtları ve çok daha fazlası…

Dünyanın en popüler arama motoru, yine dünyaca ünlü Türk heykeltıraş İlhan Koman’ın doğum gününü unutmadı. Bugün bu arama motorundan internete bağlanan kullanıcılar, karşılarında İlhan Koman’ın doodle’ını buldu. Özellikle Avrupa başta olmak üzere dünyada heykeltıraşlık mesleğinde önemli bir yeri bulunan İlhan Koman, 30 Aralık 1986 tarihinde İsveç’in Stocholm kentinde hayatını kaybetmişti. İlhan Koman’ın cesedi vasiyet ettiği üzere önce yakıldı, daha sonra da külleri Baltık Denizi’ne atıldı.

İlhan Koman Kimdir, Nerelidir?

İlhan Koman’ın hayatı merak ediliyor. Google arama motorunun ana sayfasında yer alan doodle’dan sonra internet kullanıcıları İlhan Koman kimdir, nerelidir sorularının yanıtlarını arıyor. İşte dünyaca ünlü Türk heykeltıraş İlhan Koman’ın kariyeri ve hayatına dair detaylar…

İlhan Koman, 17 Haziran 1921 tarihinde Edirne’de dünyaya gelmiştir. Dünyaca ünlü meşhur Akdeniz Heykeli’nin altında imzası bulunan ünlü sanatçı, 30 Aralık 1986 tarihinde yaşamını devam ettirdiği İsveç’in Stocholm kentinde hayata gözlerini kapamıştır.

İstanbul Güzel Sanatlar Akademisi’nde akademisyen olarak 1951 ila 1958 yılları arasında görev yaptı. Daha sonra 1959 yılında İsveç’e taşınma kararı alan İlhan Koman, bu kentte limana demirleyen Hulda isimli teknesinde yaşamını sürdürmeye başladı. Özgün eserleriyle sanat dünyasında önemli bir konum edinen İlhan Koman, yapıtlarının niteliği de göz önünde bulundurularak Türk Da Vinci lakabına sahip oldu. Figüratif soyutlama sanat bakışı ile ünlenmiş ve üzerinde çok tartışılma yürütülmüş eseri Akdeniz Heykeli’dir.

Çocukluğu Edirne’nin Kaleiçi semtinde geçen Koman, 1941 yılında İstanbul Güzel Sanatlar Akademisi Resim Bölümü’ne girdi. Öğrenciliği devam ederken tavsiyeler üzerine akademinin heykel bölümüne geçiş yapan Koman, Rudolf Belling’in en başarılı öğrencilerinden biriydi.

1959 yılında İsveç’e sergi açmak ve tasarımları araştırmak için giden İlhan Koman, Akademi’deki görevinden ve ilk eşinden ayrılarak Stocholm kentine yerleşme kararı aldı. Hulda adlı 1905 yılı yapımı bir yelkenliyi satın alarak yaşamını ve çalışmalarını bu teknede sürdürmeye devam etti. 1986 yılında 65 yaşındayken Stocholm’de yaşamını kaybetti.