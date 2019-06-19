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Yenimahalleliler Bu Yaz Etkinliğe Doyacak

Yaz tatilini Başkent’te geçirecek olan Yenimahallelilere Yenimahalle Belediyesi doludizgin bir tatil programı hazırladı. Bu yaz ilçe sakinleri açık hava sinema günleri ve yaz konserleri ile yaz akşamlarının tadını çıkaracak.

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*Açık hava sinema günleri ve yaz konserleri başlıyor

26 Haziran’da Batıkent Meydan’da Cinemaximum’un katkılarıyla start alacak gösterimlerde, gişe rekorları kırmış filmler sinemaseverlerle buluşacak.

26 noktada film gösterimi

Yenimahalle Merkez, Batıkent, Serhat, Beştepeler, Gazi Mahallesi, Şentepe, Demetevler, Çamlıca, Ata ve Varlık mahalleleri başta olmak üzere toplamda 26 noktada gerçekleşecek olan Sinema Günleri’nde 2019 yapımı tarihten savaşa, komediden dramaya birbirinden güzel filmler ilçe sakinleri için gösterime çıkacak.

Sinema günlerinde; Erdal Beşikçioğlu’nun Burcu Biricikle Başrolünü paylaştığı tarihi savaş filmi “Çiçero”, Ali Atay, Erkan Kolçak Köstendil ve Şebnem Bozoklu’nun başrollerini paylaştığı “Türk İşi Dondurma” Nazlı Tosunoğlu ve Ayten Uncuoğlu’nun güldüren filmi “Aslı Gibidir”, Timuçin Esen, Zerrin Tekindor, Erkan Can gibi oyuncuları bir araya getiren “Müslüm” ve Altan Erkekli’nin başrol oynadığı “Hababam Sınıfı Yeniden” filmi sinemaseverlerle buluşacak.

Vatandaşlar 9 noktada konserlerle coşacak

Öte yandan Batıkent Meydan AVM önü, Ragıp Tüzün Parkı, Şentepe Müslüm Gürses Parkı ve Abdurrahman Oğultürk Pazar yeri ile Ata Mahallesi Ata Park da konserlerle şenlenecek.

14 Eylül’e kadar devam edecek yaz festivali kapsamında ilçe sakinleri şarkılar, türküler eşliğinde sıcak yaz akşamlarında doyumsuz anlar yaşayacak.

Fethi Yaşar’dan vatandaşlara davet

Yenimahallelileri açık havada sinema izlemeye ve yaz konserlerine davet eden Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, “Vatandaşlarımızın yaz akşamlarında evlerine kapanmalarını istemiyoruz. Açık havada birlik ve beraberlik içinde film seyredip, ezgilere eşlik etmenin tadını tüm Yenimahalleli hemşerilerimin yaşamasını istiyorum” dedi.

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