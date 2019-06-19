Dünya'nın En Çok Maaş Veren Şirketleri....

Dünya Çapında Çalışanlarına En Çok Maaş Veren Şirketler Listesi Açıklandı!

Küresel kapsamda dünya çapında her biri farklı sektörlerde bulunan pek çok şirket arasında yapılan araştırmalara göre dünyanın en çok maaş veren şirketleri listesi belli oldu. Bu listeye göre çalışanlarına toplamda en fazla maaşı veren şirketlerin başında Amerika Birleşik Devletleri’nde faaliyet gösteren firmalar yer alırken listede yaklaşık 17 firma bulunduğu dikkatlerden kaçmadı. WIRED isimli araştırma şirketi tarafından yapılan ve dünyanın en büyük şirketlerini kapsayan çalışma sonucunda dev şirketlerin çalışanlarına vermiş olduğu yıllık ortalama maaş ödemeleri de belli olmuş oldu. İşte hangi dünyaca ünlü şirketin çalışanlarına ne kadar maaş ödemesi yaptığına dair ilgi çekici liste…

Amazon

Dünyanın en büyük şirketlerinden biri olan Amazon’un çalışanlarına ödemiş olduğu maaşa göre listede yer alması sürpriz olarak karşılanmadı. Amazon şirketi, 2017 yılında çalışanlarına ödemiş olduğu ortalama maaşı 28 bin 446 dolar iken, bu rakam 2018 yılında yapılan araştırmanın sonucuna göre 28 bin 836 dolara yükseldi.

Bir elektronik ticaret şirketi ve bulut bilişim sistemine sahip firmalardan olan Amazon, ünlü Amerikalı girişimci Jeff Bezos tarafından 5 Temmuz 1994 yılında ABD’nin Seattle eyaletinde kurularak faaliyetlerine başladı. Dünyanın en büyük elektronik alışveriş sitesi olarak kabul edilen Amazon’un bu listede yer alması şaşkınlık yaratmadı.

IBM

Amerika Birleşik Devletleri’nin New York kentinde merkezi bulunan IBM, dünyanın en büyük bilişim teknolojisi şirketi olarak kabul ediliyor. Yapılan araştırma sonucunda IBM’in çalışanlarına ödemiş olduğu 2018 yılı ortalama maaşı toplamda 55 bin doları buluyor. Bu rakamla listenin ikinci sırasında kendine yer bulan IBM’in dünya üzerindeki çeşitli şube ve merkezlerinde 410 bin çalışanı bulunuyor.

Tesla

2003 yılında Martin Eberhard tarafından kurulan Tesla şirketi 2018 yılında çalışanlarına ortalama 56 bin 163 dolar maaş ödeyerek bu alanda listedeki yerini aldı. Elektrikli araç ve bu araçlara özgü motor parçaları üretiminde faaliyet gösteren Tesla’nın halka açık bir şekilde borsada işlem gördüğü biliniyor. Öte yandan Tesla hisselerinin %21,9’luk payı da Elon Musk’un elinde bulunuyor.

Intel

2018 yılında çalışanlarına ortalama 106 bin 900 dolar maaş ödeyen İntel, dünyanın en büyük işlemci üreticisi konumunda yer alıyor. 1971 yılında kurulan şirket ABD merkezli olarak faaliyetlerine devam ediyor.

Google

Araştırma sonuçlarına göre listenin zirvesinde yine bir ABD merkezli şirket olan Google yer alıyor. 2018 yılında çalışanlarına ortalama 246 bin 886 dolar ödeme yapan Google çok uluslu anonim bir şirket olarak faaliyetlerine devam ediyor.