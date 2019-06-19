IKEA’nın Yaz İndirimi 1 Temmuz’da Başlıyor

IKEA’nın Gelenekselleşen Yaz İndirimi başlıyor!

IKEA’nın geleneksel Yaz İndirimi 1 Temmuz’da başlıyor. Yüzlerce mobilya ve ev aksesuarında indirim fırsatı 18 Ağustos’a kadar devam edecek.

Oturma odasından mutfağa, yatak odasından çocuk odasına, züccaciyeden tekstile, aydınlatmadan ev dekorasyonuna yüzlerce çeşit mobilya ve ev aksesuarında geçerli büyük IKEA yaz indirimi başlıyor.

Her zevke ve her bütçeye uygun, kaliteli, kullanışlı ve güzel tasarımlı ürünleriyle ev dekorasyonu için ilham kaynağı olacak fikirler sunan IKEA’da, Yaz İndirimi 1 Temmuz – 18 Ağustos tarihleri arasında geçerli olacak.

IKEA’nın Yaz İndirimi, IKEA mağazalarının yanı sıra sipariş ve teslim noktaları ile IKEA.com.tr’de de uygulanacak.