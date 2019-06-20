Haberler Ankara Haberler Ankara
- Bugün 10:35 TSİ

Altındağ'da İşletmelere Topyekün Denetim

Altındağ Belediyesi, Altındağ İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle birlikte ilçe genelinde işletmelere yönelik denetim yaptı.

mask

ALTINDAĞ’DA TOPYEKÜN DENETİM

Altındağ Belediyesi ve Altındağ İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde Dar Alan Asayiş Uygulaması gerçekleştirdi. Çok sayıda emniyet mensubunun katıldığı uygulamada Altındağ Belediyesi zabıtası da Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda Kontrol ekipleriyle birlikte işletmelere yönelik denetim yaptı. İşletmelerin evraklarını kontrol eden ekipler, satılan ürünlerin son kullanma tarihlerini titiz bir şekilde inceledi. Ekipler, tarihi geçmiş ve açıkta satılan ürünlere ise el koyarak imha etti. Altındağ Belediyesi’nin, Altındağ İlçe Emniyet Müdürlüğü ile ilçe genelindeki koordineli çalışması devam edecek.

DENETİMLER SÜRECEK

Yapılan denetimler hakkında bilgi veren Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı, “Emniyet birimleriyle koordineli bir şekilde çalışarak Dar Alan Uygulaması’na katıldık. Altındağ genelinde çalışmalarımız devam ediyor. Kayıt dışı çalışarak halk sağlığını tehlikeye atan ürün ve işletmelere geçit vermeyeceğiz. Halkımızın sağlığını korumak için görev başındayız.  Önemli olan halkımızın huzur ve mutluluk içerisinde Altındağ’da yaşaması… Bunun için Altındağ Belediyesi olarak devletimizin tüm kurum ve kuruluşları ile koordineli bir şekilde çalışarak ilçemizdeki vatandaşlarımızın yanında olacağız. Bu tür uygulamalar sık sık yapılacak ”dedi.

# BAŞKENT HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
# ANKARA HABER İLE İLİŞKİLİ:
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Alfa Haber Ajansı Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Alfa Haber Ajansı hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Altındağ'da İşletmelere Topyekün Denetim mask
Altındağ'da İşletmelere Topyekün Denetim
IKEA’nın Yaz İndirimi 1 Temmuz’da Başlıyor mask
IKEA’nın Yaz İndirimi 1 Temmuz’da Başlıyor
Dünya'nın En Çok Maaş Veren Şirketleri.... mask
Dünya'nın En Çok Maaş Veren Şirketleri....
Yenimahalleliler Bu Yaz Etkinliğe Doyacak mask
Yenimahalleliler Bu Yaz Etkinliğe Doyacak
İlhan Koman'nın 98. Yaş Gününe Özel Doodle! İlhan Koman Kimdir? mask
İlhan Koman'nın 98. Yaş Gününe Özel Doodle! İlhan Koman Kimdir?
Binali Yıldırım Kimdir? mask
Binali Yıldırım Kimdir?

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL