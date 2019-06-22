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Zuhal Olcay'lı Unutulmaz Bir Konser

Zuhal Olcay, If Performance Hall Ataşehir sahnesinde unutulmaz bir konser performansına daha imza attı.

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Zuhal Olcay'lı Neşeli Gece

En son çıkarttığı 'Başucu Şarkıları 3' albümünden en güzel şarkılarını seslendiren Zuhal Olcay, eski albümlerinden eserleri de yorumladı. Seyircisi ile her zaman sahnede diyalog halinde olan Olcay'ın neşeli tavırları da geceye farklı bir hava kattı. 3 saat boyunca iki kıyafet değiştiren Olcay, konser finalini 'Güller ve Dudaklar' ile yaptı. Kurtulduğu fazla kilolarından sonra kendini daha canlı ve enerjik hisseden ünlü sanatçı, repertuarının zenginliği ile de göz doldurdu.

Haber: Estergon Karagöz/ İstanbul

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