Zuhal Olcay'lı Unutulmaz Bir Konser

Zuhal Olcay'lı Neşeli Gece
En son çıkarttığı 'Başucu Şarkıları 3' albümünden en güzel şarkılarını seslendiren Zuhal Olcay, eski albümlerinden eserleri de yorumladı. Seyircisi ile her zaman sahnede diyalog halinde olan Olcay'ın neşeli tavırları da geceye farklı bir hava kattı. 3 saat boyunca iki kıyafet değiştiren Olcay, konser finalini 'Güller ve Dudaklar' ile yaptı. Kurtulduğu fazla kilolarından sonra kendini daha canlı ve enerjik hisseden ünlü sanatçı, repertuarının zenginliği ile de göz doldurdu.
Haber: Estergon Karagöz/ İstanbul
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Yorum yazarak Alfa Haber Ajansı Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Alfa Haber Ajansı hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz