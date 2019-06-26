Haberler Ankara Haberler Ankara
- Bugün 09:43 TSİ

Ceylan Ertem'den Hayranlarına Sürpriz

Kerki-Solfej’in heyecanla beklenen açıkhava konserlerinde sahne alacak isimlerden biri olan Ceylan Ertem, 2 Temmuz akşamı seyircisiyle buluşacak. Kendine has tarzı ve yorumuyla müzikseverlerin ilgiyle takip ettiği Ceylan Ertem, Harbiye’de birbirinden değerli tam üç ismi sahnesinde konuk edecek.

mask

CEYLAN ERTEM’DEN HAYRANLARINA ÜÇÜ BİR YERDE SÜRPRİZ

HARBİYE’DE ÜNLÜ İSİMLERİ KONUK EDECEK

Kerki-Solfej’in heyecanla beklenen açıkhava konserlerinde sahne alacak isimlerden biri olan Ceylan Ertem, 2 Temmuz akşamı seyircisiyle buluşacak. Kendine has tarzı ve yorumuyla müzikseverlerin ilgiyle takip ettiği Ceylan Ertem, Harbiye’de birbirinden değerli tam üç ismi sahnesinde konuk edecek.

Kendi yazdığı ve seslendirdiği şarkılarla olduğu kadar yeniden yorumladığı şarkılarla da adından sıkça söz ettiren ve beğenilen Ceylan Ertem’in, 2 Temmuz’da Harbiye’deki dinleyicileri için çok özel sürprizleri var. Ertem, Harbiye’deki ilk konserinde sanatçı dostları Bülent Ortaçgil, Kenan Doğulu ve Mabel Matiz ile düet yapacak. Müzikseverlerin şimdiden ilgiyle beklediği konserde Ceylan Ertem ve sanatçı dostları, unutulmaz anlar yaşatacak.

Kerki-Solfej’in düzenlediği Harbiye Açıkhava Konserleri’nin biletleri Biletix’de.

# KONSER ETKİNLİKLERİ İLE İLİŞKİLİ:
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Alfa Haber Ajansı Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Alfa Haber Ajansı hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Ceylan Ertem'den Hayranlarına Sürpriz mask
Ceylan Ertem'den Hayranlarına Sürpriz
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Fransa’ya ayar mask
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Fransa’ya ayar
Çimento sektörünün 2019 ihracat hedefi 800 milyon dolar mask
Çimento sektörünün 2019 ihracat hedefi 800 milyon dolar
Zuhal Olcay'lı Unutulmaz Bir Konser mask
Zuhal Olcay'lı Unutulmaz Bir Konser
Pirelli’nin Yeni Şubesi İzmir’de Hizmete Açıldı mask
Pirelli’nin Yeni Şubesi İzmir’de Hizmete Açıldı
Çocukların Gözdesi Karapürçek Su Parkı mask
Çocukların Gözdesi Karapürçek Su Parkı

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL