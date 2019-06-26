Ceylan Ertem'den Hayranlarına Sürpriz

CEYLAN ERTEM’DEN HAYRANLARINA ÜÇÜ BİR YERDE SÜRPRİZ

HARBİYE’DE ÜNLÜ İSİMLERİ KONUK EDECEK

Kerki-Solfej’in heyecanla beklenen açıkhava konserlerinde sahne alacak isimlerden biri olan Ceylan Ertem, 2 Temmuz akşamı seyircisiyle buluşacak. Kendine has tarzı ve yorumuyla müzikseverlerin ilgiyle takip ettiği Ceylan Ertem, Harbiye’de birbirinden değerli tam üç ismi sahnesinde konuk edecek.

Kendi yazdığı ve seslendirdiği şarkılarla olduğu kadar yeniden yorumladığı şarkılarla da adından sıkça söz ettiren ve beğenilen Ceylan Ertem’in, 2 Temmuz’da Harbiye’deki dinleyicileri için çok özel sürprizleri var. Ertem, Harbiye’deki ilk konserinde sanatçı dostları Bülent Ortaçgil, Kenan Doğulu ve Mabel Matiz ile düet yapacak. Müzikseverlerin şimdiden ilgiyle beklediği konserde Ceylan Ertem ve sanatçı dostları, unutulmaz anlar yaşatacak.

Kerki-Solfej’in düzenlediği Harbiye Açıkhava Konserleri’nin biletleri Biletix’de.