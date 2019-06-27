Keçiören'de, ‘Uyuşturucuyla Mücadelede Toplumsal İşbirliği’ Paneli Düzenledi

ALTINOK: UYUŞTURUCUYLA MÜCADELE FARZ BİR GÖREVDİR

Keçiören Belediyesi, 26 Haziran Dünya Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığı ile Mücadele Günü kapsamında, Keçiören Uyuşturucu Bağımlılığı ve Alkolizmle Mücadele Derneği işbirliğinde çocukların ve gençlerin bilinçlendirilmesi için ‘Uyuşturucuyla Mücadelede Toplumsal İşbirliği’ paneli düzenledi. Panelde uyuşturucuyla mücadeleye her türlü desteği vereceklerini belirten Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Körpe yavrularımızın zehirlenmesine engel olmak hepimizin üzerine düşen farz bir görevdir. Ele ele verip uyuşturucuyla mücadele edersek yavrularımızı korur, en güzel şekilde de geleceğe hazırlarız. Uyuşturucu baronlarının elini boş çıkartmış oluruz” dedi.

Keçiören Belediyesi Necip Fazıl Sahnesi’nde, gençlere yönelik söyleşi ve narkotik köpek gösterisiyle gerçekleştirilen ‘Uyuştutucuyla Mücadelede Toplumsal İşbirliği’ konulu panele Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, MHP Genel Sekreter Yardımcısı Fatih Çetinkaya, MHP Merkez Disiplin Kurulu Üyesi Gencer Özdemir, İçişleri Bakanlığı Kaçakçılık ve İstihbarat Daire Başkanı Ömer Ulu, Alkol ve Uyuşturucu Madde Bağımlıları Tedavi ve Araştırma Merkezi (AMATEM) sorumlusu Uzman Dr. İsmail Volkan Şahiner, Eski Emniyet Müdürü Mutlu Çelik, Ressam Yusuf Akgün, Gazi Hastanesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Seçil Özkan, Ak Parti Keçiören İlçe Başkanı Zafer Çoktan, MHP Keçiören İlçe Başkan Vekili Gökhan Polat, Keçiören Uyuşturucu Bağımlılığı ve Alkolizmle Mücadele Derneği (KUBAM) Başkanı Ümit Özkan ve vatandaşlar katıldı.

UYUŞTURUCUYLA MÜCADELE, TERÖRLE MÜCADELE KAPSAMINA ALINMALI

Başkan Altınok, panel öncesinde salondaki davetlilere hitaben konuşan yaptığı konuşmada uyuşturucuyla mücadelenin sadece Keçiören’in değil tüm Türkiye’nin meselesi olduğunu vurguladı. Altınok, “Uyuşturucu ülkemiz için çok büyük bir problem olarak karşımızda duruyor. Bana göre uyuşturucuyla mücadele, terörle mücadele kapsamına alınmalıdır. Şuan teröre verdiğimiz şehitlerimizden daha fazla kurbanı uyuşturucu illetine veriyoruz” diye konuştu.

UYUŞTURUCUYLA MÜCADELEDE HER TÜRLÜ DESTEĞE HAZIRIZ

Programın düzenlenmesinde emeği geçen sivil toplum kuruluşu temsilcilerine, katılımcılara ve panelistlere teşekkür eden Başkan Altınok konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Bu uyuşturucu belası yüzünden gençlerimiz, çocuklarımız, geleceğimiz zehirleniyor. Uyuşturucuyla mücadele toplumun tüm kesininin içine dâhil olması gereken bir görev ve vebaldir. Uyuşturucuyla mücadele konusunu sadece emniyet güçlerine havale etmek doğru değil. Bizim de üzerimize düşen görevler var. Sağlık, eğitim, emniyet, yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşlarımızla el ele verirsek inanıyorum ki bu uyuşturucu denen illeti, uyuşturucuya başlamaya meyilli olan yavrularımızdan da, şuan bağımlı olan gençlerimizden de uzak tutarız. Eğer bunu başarabilirsek çocuklarımızı ailelerine ve topluma yeniden kazandırmış oluruz. Sevgili Peygamber Efendimiz (s.a.v) buyuruyor ki , ‘Bir kişinin ölümü bir âlimin ölümü, bir kişinin kurtuluşu bir tüm insanlığın kurtuluşu.’ Bu anlamda biz de bütün sivil toplum kuruluşlarımızın bu kapsamda yürüteceği her türlü faaliyete destek vermeye hazırız.”

KUBAM Dernek Başkanı Ümit Özkan, uyuşturucuyla mücadeleye desteklerinden dolayı Başkan Altınok’a teşekkür ederek, “Birçok kurum ve kuruluşumuza panelimizle ilgili başvuruda bulunmuş olsak da pek destek göremedik. Ancak Keçiören Belediye Başkanımız Turgut Altınok ‘a uyuşturucuyla mücadele konusundaki projelerimizi izah ettiğimizde, bu konuyla ilgili bir nefer olacağının sözünü vermiş ve belediyenin uyuşturucuyla mücadele konusuna bizlere destek vermesini sağlamıştır. Uyuşturucudan kurtulmak için sanata, spora ve sağlık konularına önem verilmesi gerektiğini her fırsatta vurgulayan ve bu konularda gençleri ve çocukları teşvik eden Sayın Turgut Altınok’a şükranlarımı sunuyorum” dedi.