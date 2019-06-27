PTT AŞ ve OSTİM Teknik Üniversitesi’nden Yerli ve Milli İşbirliği

PTT AŞ Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kenan Bozgeyik: “PTT, yerli ve milli üretimde Türkiye’nin lider kurumlarındandır”

OSTİM Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Yülek: “Yerli kaynak ve stratejilere önem veren PTT ile işbirliği yapmamız gurur verici”

PTT AŞ Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kenan Bozgeyik ve OSTİM Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Yülek’in katıldığı imza töreninde, gerçekleşecek ortak projeler açıklandı. Yapılacak işbirliği ile OSTİM Teknik Üniversitesi öğrencileri PTT’nin hizmetlerinden ayrıcalıklı olarak yararlanacak. Protokol ile Kampüs Kartların basımından, üniversiteye ait ürünlerin (özel tişört, kupa, kalem, ajanda, takvim vb.) ePttAVM üzerinden satışına kadar birçok alanda işbirliğine gidildi. Ayrıca Kampüs içerisinde uygun görülen bölgelere Mektup Atma Kutusu yerleştirilecek ve Posta Kahvesi öğrencilerle buluşacak.

İmza Töreninde konuşan PTT AŞ Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kenan Bozgeyik, PTT AŞ’nin kurulduğu günden bugüne Türkiye’ye hizmet ederken, yenilikçi teknoloji üretilmesi konusunda en önemli kurumlardan biri olduğunu vurguladı. Yerli ve milli üretime önem verdiklerini kaydeden Bozgeyik, “Sayın Cumhurbaşkanımızın en çok hassasiyet gösterdiği yerlilik ve millilik konusundaki direktiflerinin de bir an önce gerçekleşmesi amacıyla hizmet kalitemizi her geçen gün artırarak çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

OSTİM’in PTT AŞ ve yerli üretim adına çok önemli bir kuruluş olduğunu belirten Bozgeyik, “İleriki dönemlerde nice kargomat ve araç teknolojilerini burada geliştireceğiz. Biz sadece posta getirip götüren bir şirket değil, bu ülkenin istiklalinde ve istikbalinde olmuş, ülkeye telgraf ve telefon gibi ilk teknolojileri getirmiş bir şirketiz. Bundan sonraki dönemde de bu ülkeye değer katacak her türlü işbirliğine açığız” diye konuştu.

OSTİM Teknik Üniversitesi’nin topluma sadece eğitim ile değil topyekûn olarak üreten ve yerliliğe katkı yapan bir üniversite olma hedefinde ilerlediğini kaydeden Yülek, “Bu nedenle yerli kaynaklara ve stratejilere önem veren Türkiye’nin en köklü kurumlarından biri olan PTT ile işbirliği yapmamız bizim için gurur verici. OSTİM’de üretilen ve PTT AŞ’nin Türkiye’ye kazandırdığı yerli ve milli olan Kargomatların yanı sıra yeni dönemde yeni projelerle işbirliğimizi geliştireceğiz” diye konuştu. Yülek, imzalanan işbirliği ile üniversite öğrencileri ve akademik personelinin faydalanacağı ayrıcalıklardan dolayı duyduğu mutluluğu ifade etti. İmza törenin ardından hediye takdimi gerçekleşti.

PTT’den Ayrıcalıklı Hizmetler

Protokol kapsamında, PTT AŞ’nin nin gerçekleştireceği ARGE Projelerinde OSTİM Teknik Üniversitesi tarafından teknik ve idari konularda akademik destek verilirken, PTT AŞ, üniversiteye e-fatura, e-arşiv, e-defter gibi yeni e-Dönüşüm uygulamalarını sağlayacak.

Üniversite, PTT’nin Dijital Arşiv hizmetinden kullanabilecek. Üniversite tarafından yeni öğrencilere ya da tanıtım amaçlı potansiyel adaylara gönderilecek her türden basılı tanıtım broşürü gibi ürünlerin baskı işlemleri Birleşik Posta ile yapılacak. Bu sayede üniversitenin baskı, ambalajlama ve postalama maliyetlerinin asgari seviyeye indirilmesi hedefleniyor.

PTT’den Özel Pul

PTT tarafından, OSTİM Teknik Üniveristesi Rektörlüğü amblemi ve Rektör Sayın Yülekli adına kişisel pul basılacak. Üniversitenin kuruluş yıl dönümü, fakülte kuruluş yıl dönümleri gibi özel günlerde Üniversiteye özel tasarlanmış pul basımı gerçekleştirilecek. Protokol kapsamında, üniversitede filateli kulüpler kurulacak.