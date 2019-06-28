Türkiye büyük kedilerine isim arayacak

Türkiye’de bu zamana kadar gerçekleşmiş en ilginç kampanyalardan bir tanesi İstanbul’da yer alan Aslan Park’ta başladı. Düzenlenen kampanya ile Tuzla Aslan Park’ta yer alan büyük kedilere isim aranıyor. Türkiye büyük kedilerine isim arayacak

Aralarında dünyada sadece 30 tane kalan, 4 tanesi de İstanbul’da bulunan beyaz aslanların da bulunduğu aslan, kaplan, beyaz aslan, Sibirya kaplanı, kara panter, serval, karakulak, yavru beyaz aslan, yavru bengal kaplanı, leopar, vaşak ve puma için turkiyeninkedileri.com isimli internet sitesine giren herkes isim önerisinde bulunabilecek.

Yapılan bilgilendirmede; 15 Temmuz’a kadar isim önerilerinin toplanacağı sitede, her hayvan için en çok önerilen 8 isim anket oylamasına sunulacak ve böylelikle ankette en çok oy alan isimler hayvanların ismi olarak belirlenecek. Ayrıca kampanya kapsamında isim önerisinde bulunacak kişiler bisikletten, oyun konsoluna, tabletten, drone’a birçok sürpriz hediyenin de sahibi olabilecek.

AMAÇ, KORUMA ALTINDAKİ TÜRLERİN DEVAMLILIĞINI SAĞLAMAK

Geçtiğimiz yılın Ekim ayında hizmet vermeye başlayan Aslan Park’ta 14 farklı türden 29 kedi türü bulunuyor. Aralarında koruma altında olan ve dünyada sadece 30 tane kalan beyaz aslanın da bulunduğu Aslan Park’ta 2 adet beyaz aslan yavrusu ve 5 adet bengal kaplanı yavrusu yer alıyor.

Nesli tükenmekte olan hayvanların neslinin devamlılığının sağlanması ve özellikle çocuklara hayvan sevgisinin aşılanması amacıyla kurulan Aslan Park’ın dünyada sadece 2 tane benzeri bulunduğu kaydediliyor.

Aslan Park’ta ilk doğum dişi Bengal Kaplanının 3 sevimli yavru dünyaya getirmesiyle gerçekleşmişti.

(İHA)